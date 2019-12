Previa Juventus - Lazio: la hora de la verdad

Día a día, jornada a jornada, la competición continúa avanzando. A su ritmo, nunca para, nunca aminora la marcha. El tiempo no perdona en esto del fútbol, y en la vida pocas veces; aunque sí que muestra fielmente el desarrollo y el buen o mal hacer de un determinado conjunto a lo largo de su temporada.

De todas formas, este deporte no es matemático, solo faltaba que lo fuera, y deja siempre oportunidades para cambiar y dar un golpe encima de la mesa, del terreno de juego en este caso. Juventus y Lazio son dos claros ejemplos del trabajo bien hecho hasta este momento. Los unos, casi por inercia, se encaminan hacia su sexto título consecutivo de liga; los otros, que siguen de menos a más, sorprenden por su pragmático desempeño sobre el verde de parte de un equipo del que se esperaba más bien poco.

Sin embargo, son al final los partidos frente a rivales directos o las eliminatorias en los torneos donde la regularidad viene a importar poco, aquellos que revelan y acrecientan lo bueno o lo malo de una temporada. En estos choques, la campaña se para y lo importante pasa a ser solo ese partido, puesto que puede suponer un espaldarazo o un jarro de agua fría.

Despejar dudas

La pregunta eterna desde hace cinco temporadas en Italia es: ¿Hay liga? Hasta ahora, no, no la ha habido. La Juventus ha mostrado su superioridad año tras año y no ha dejado opción a sus rivales de poder arrebatarle el cetro del fútbol transalpino. Como el Genoa de principios del siglo XX, el Torino de los años 40 o el Inter de la pasada década; la Vecchia Signora vuelve a marcar una época en Italia, otra más.

La Juventus suma 45 puntos en 19 partidos, con una jornada por jugar a causa de la disputa de la Supercoppa en unas fechas casi tan modernas como su nuevo escudo

Sin embargo, no es menos cierto que esta 2016/17 no es como las anteriores. El equipo bianconero ya no es invencible, y Allegri lo sabe. 45 puntos en 19 partidos, con uno menos que sus perseguidores por la disputa de la Supercoppa en unas fechas casi tan modernas como el nuevo escudo juventino, importante ese "casi"; hacen que su inmediato perseguidor, la Roma, se encuentre a una sola unidad, a tiro de piedra. Ahora bien, la temporada pasada la Juventus sumaba 39 unidades debido a su horrible comienzo de campaña. Igual que el entrenador bianconero sabe que su superioridad en cada partido no es igual a la 2015/16, por esta razón los fichajes están llegando hasta en el mercado invernal; también conoce que a su equipo le queda aún una marcha más que poner sobre el campo, una marcha que le lleve de nuevo a despegarse de sus rivales y volver a ganar la Serie A.

En las otras dos competiciones, la Juventus marcha de forma correcta. En Champions, los de Allegri se tendrán que medir al Porto en los octavos de final; mientras que en Coppa, los piamonteses enfrentarán en la eliminatoria de cuartos de final al Milan este próximo miércoles, lo que supondrá la reedición de la pasada Supercoppa, que todavía está muy reciente.

Foto: Juventus FC

La pasada jornada de competición liguera, la Juve sumó su segunda derrota en seis partidos tras caer en Florencia ante el equipo viola. El Artemio Franchi volvió a ser un fortín y llevó en volandas a una Fiorentina que mereció la victoria, aunque pagó el gran esfuerzo de la primera mitad y estuvo cerca de perder su ventaja. Kalinic, que sigue en su dilema oriental, y la jovencísima perla viola, Chiesa, hicieron los dos tantos florentinos, mientras que Higuaín anotó para la Juve.

Continuar sorprendiendo

20 jornadas, 40 puntos. El camino hacia las 80 unidades a final de curso lo ha abierto la Lazio, que este año sí va realmente en serio. Después de la decepcionante temporada 2015/16, y bajo la dirección de un casi consagrado Simone Inzaghi, los romanos siguen en la lucha por lo que en agosto parecía imposible: lograr un puesto Champions para la próxima campaña. 2017 abre un mundo de oportunidades para el club biancocelesti, que se enfrenta al increíble reto de mantenerse entre los mejores con una plantilla que no fue pensada para ello. No es este el único desafío de la Lazio: preservar a sus mejores jugadores en este mercado, y sobre todo en el estival, o lograr que la afición vuelva al estadio y acompañe el gran momento del equipo, contribuyendo incluso a dar más fuerza a los jugadores. Respecto al primero, son ya varios los futbolistas que tienen encima de la mesa una oferta de renovación; en cuanto a lo segundo, ya van dos campañas de captación de nuevos abonados lanzadas por la Lazio. Sin embargo, el problema no parece ser ese, sino Lotito y las barreras en la Curva.

Pero hablando de esta Lazio hay que referirse al fútbol, que es la parcela en la que mejor se encuentra la Società en estos momentos. Las variantes que sigue encontrando Inzaghi día a día le han permitido hacer frente a la importante baja de Keita Baldé en el ataque, pues se encuentra en la disputa de la Copa de África con Senegal; encontrando soluciones en jugadores como Luis Alberto o el canterano Cristiano Lombardi. Frente a la Juventus, la vuelta al 4-3-3 es la opción más probable. Y todo ello sin el mejor nivel de Lucas Biglia, que, aunque sigue siendo titular indiscutible, tiene que volver a encontrar su mejor forma en la dirección del juego biancoceleste. Milinkovic, Felipe Anderson y Ciro Immobile, que ha superado la sequía con tres goles en los últimos tres partidos, son los hombres más en forma en estos momentos.

Por otro lado, en la otra competición que disputan este curso los de Inzaghi, la Coppa, la Lazio se medirá al Inter el martes, 30 de enero. Los biancocelesti se metieron en cuartos de final tras derrotar al Genoa por un claro 4-2 en el Olímpico. Djordjevic y Hoedt abrieron pronto el marcador, aunque los de Inzaghi se complicaron al final de la primera mitad con los tantos de Pinilla y el exlaziale Goran Pandev, con los que el Genoa logró empatar. Ya en la segunda mitad, Milinkovic e Immobile decidieron para la Lazio. Ahora, si los capitolinos vencen en San Siro, la semifinal tendría muchos visos de ser frente a la Roma, que jugará los cuartos en casa del Cesena.

Foto: Lazio

En Serie A, la Lazio logró remontar a la revelación de esta temporada, la Atalanta de Gasperini, por medio de los goles de Milinkovic e Immobile, de penalti, para sumar la segunda victoria consecutiva y llegar a los 40 puntos, manteniéndose a tres de puestos Champions y recortando la diferencia con la Juventus a cinco unidades.

Antecedentes: claro dominio juventino

Muchos precedentes se encuentran entre estos dos equipos, uno con 120 y el otro con 117 años ya a sus espaldas. Hasta 167 encuentros han disputado Juventus y Lazio, con claro dominio bianconero, que se ha impuesto en 86 ocasiones, por 40 triunfos celestes y 41 empates. Por otra parte, con los piamonteses en la figura de locales, la Juve se ha llevado 51 partidos, por solo 12 de la Lazio, que no gana en territorio turinés desde el 22 de abril de 2009, en la vuelta de las semifinales de la Coppa Italia. En esa ocasión, Mauro Zárate y Kolarov anotaron para los laziali, mientras que Del Piero recortó distancias para la Juve.

Hasta tres finales, una de Coppa y dos de Supercoppa, y dos semifinales han disputado Juventus y Lazio en los últimos cuatro años. Los triunfos fueron para los piamonteses en los tres encuentros donde se disputaba el título, mientras que los laziali les lograron derrotar en semifinales de la Coppa Italia 2012/13 en la que a la postre implicaría el sexto entorchado para los romanos. Aquí pueden ver un resumen de la última final disputada entre ambos equipos, correspondiente a la Supercoppa 2015, en la que se impuso la Juventus por 2-0.

Davide Massa impartirá justicia

El colegiado de Liguria arbitrará por segunda vez en su carrera un Juventus - Lazio. Massa, de 35 años, debutó como árbitro principal en la Serie A el 23 de enero de 2011, en un partido que midió a Fiorentina y Lecce. El de Imperia ha dirigido siete partidos con la Juventus como protagonista, que se han saldado con seis triunfos (Atalanta, Livorno, Chievo, Empoli, Frosinone y Fiorentina) y un empate, frente a la Lazio precisamente.

Respecto al equipo biancoceleste, el árbitro ligur le ha dirigido en nueve ocasiones en Serie A, con un total de cuatro victorias (Catania, Cagliari, Udinese y Verona), tres derrotas (Inter, en dos ocasiones, y Milan) y dos empates (Juventus y Torino).

Davide Massa | Foto Inter

El Juventus Stadium, de gala para la ocasión

A casi 24 horas del comienzo del partido, el coliseo juventino está cerca de colgar el cartel de no hay billetes por la gran demanda de entradas para este encuentro. Construido en el mismo emplazamiento que el histórico Stadio delle Alpi, el Juventus Stadium se inauguró al comienzo de la temporada 2011/12. Con capacidad para 41.507 espectadores, el público está encima de los 22 protagonistas, al contrario que en el antiguo estadio bianconero. En él, muy pocos conjuntos han logrado sacar resultados positivos, por lo que la prueba de fuego para la Lazio será aún mayor.

Foto: Juventus FC

El Juventus Stadium es actualmente uno de los estadios más modernos del fútbol europeo y, desde que los bianconeri comenzaron a disputar sus partidos como local allí, la Juventus ha conseguido los cinco últimos campeonatos de Serie A disputados. Camino del sexto, la Juve quiere seguir demostrando que esta joya de la arquitectura, otrora delle Alpi, sigue siendo un talismán para el equipo turinés.

Convocatorias y posibles onces iniciales

Juventus: Buffon, Neto, Audero; Chiellini, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner; Asamoah, Pjanic, Khedira, Hernanes, Rincon; Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Pjaca, Dybala.

La Lazio no ha facilitado su convocatoria por el momento.