Sean Raggett: "Esto no parece real. No tengo palabras"

Más de 100 años después del último milagro, un equipo de la Non-League (fuera de las consideradas categorías profesionales bajo el amparo de la Football League en Inglaterra) regresa a los cuartos de final de la FA Cup.

El Lincoln City ha conseguido algo que no han logrado este año ni Chelsea, ni Liverpool, ni Southampton, ni Leicester City ni Everton, por poner algunos ejemplos: conseguir la victoria en Turf Moor.

Ni Chelsea ni Liverpool ni Leicester han conseguido la victoria en Turf Moor Tuvo que ser con un tanto en los últimos minutos, en los que además el colegiado del encuentro tuvo que ayudarse de la tecnología para dar el tanto, pues el remate de Sean Raggett fue repelido por Tom Heaton una vez superada la línea de gol. Tras el duelo, el central se mostró visiblemente emocionado ante las cámaras y dijo: "No tengo palabras, esto es una locura. Aún no me lo puedo creer, no parece real, pero este es un grupo extraordinario y se lo merecen todo. De verdad que no sabía ni cómo celebrar el gol".

Raggett en el momento del tanto de la victoria. Foto: Getty Images

"El Burnley es un equipo de muchísimo nivel que empató con el Chelsea la semana pasada, así que conseguir dejar nuestra puerta a cero ante ellos es algo impensable", analizó Raggett.