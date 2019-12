Minnesota United FC 2017: el equipo como prioridad

Si hay una franquicia que en esta temporada no tenga apenas presión es la de Minnesota United FC. A pesar de que este equipo en expansión que comenzará su actividad en la presente temporada, no es de nueva creación, quiere formar una base sólida para en dos o tres años poder estar peleando por los títulos. Como se suele decir, las prisas no son buenas compañeras. Pero esto no significa que los ‘Loons’ se desentiendan por completo de la competición, está claro que en un primer año es difícil clasificar para la post temporada. Si lo consiguen será un éxito, sino lo logran, no es problema.

La franquicia de Minnesota no es nueva, ya que desde hace varias temporadas ha estado disputando la North American Soccer League (NASL). Cuando el Comisionado de la MLS, Don Garber, anunció en 2015 que una nueva franquicia se uniría a la competición, a todo el mundo le pilló por sorpresa la inclusión de Minnesota. Aunque la clave de esta adhesión fue la ya comentada antes, la existencia de un proyecto (aunque fuese en otra división), que facilitaría el proceso de expansión.

En la segunda división del soccer estadounidense, Minnesota ha sido uno de los mejores equipos a lo largo de sus temporadas, aunque sólo lograron proclamarse campeones en 2011. En 2014 vivieron una de sus mejores temporadas ya que finalizaron en primer lugar en la NASL Spring y segundo en la NASL Fall. Pero no lograron ponerle a la guinda, cayendo en las semifinales de conferencia ante los Fort Lauderdale Strickers. La pasada temporada trataron de finalizar de una manera exitosa al tratarse de la última, pero no lograron clasificar para la post temporada.

El equipo ha seguido una política de fichajes fuera de lo común en la competición, ya que en palabras de su Director Deportivo, no van a contar con ningún Designated Player en este inicio de temporada. Prefieren crear un proyecto en el que los jugadores formen un bloque homogéneo sin ningún nombre por encima del resto. Cuando el modelo este asentado, buscarán entonces reforzarse con algunos de estos futbolistas más determinantes. Los 'Loons' han confiado en algunos de sus mejores jugadores en la etapa en la NASL como Cristian Ramirez, Ibson o Davis. Aunque ha sido la vuelta de Miguel Ibarra, uno de sus mejores jugadores en los últimos años, lo que ha ilusionado más a los aficionados. Otra de las incorporaciones que mejor puede definir su ideal es la de Kevin Molino, que a petición expresa del entrenador, continuará creciendo en su nuevo club. La plantilla ha quedado completada con varios jugadores de amplia experiencia en la competición y en las grandes ligas europeas.

Entrenador: Adrian Heath

El entrenador inglés vuelve a dirigir el proyecto de expansión de un equipo en la Major League Soccer. A diferencia de su anterior etapa en Orlando City SC, en esta ocasión los resultados no se le exigirán desde el primer encuentro por lo que podrá armar el proyecto desde la base e ir creciendo poco a poco. Eso no quita que traten de ser competitivos desde la primera jornada. Esta circunstancia ha permitido que Heath forme una plantilla desde cero, con jugadores de su gusto y que puedan amoldarse a su sistema de juego. Lo que claro está es que intentará no cometer los mismos errores.

Heath dirigirá a Minnesota en su primer año (Imagen: orlandosentinel.com)

Durante su carrera como futbolista de máximo nivel, Adrian Heath jugó en varios equipos de la Premier League como el Everton, Manchester City o Stoke City. También disputó una temporada en el Espanyol, aunque finalizó su carrera en el Burnley, en 1997. Heath comenzó su carrera como entrenador en el equipo con el que se retiró y varios años después, tras pasar por varios equipos, llegó a los Estados Unidos para hacerse cargo de los Austin Aztex, en el 2008.Tras tres temporadas al frente del conjunto texano, fue contratado para liderar el proyecto de Orlando City, en su camino hasta la MLS. Tras rescindir su contrato con estos, firmó en esta off season con Minnesota.

Jugadores a seguir

Miguel Ibarra

mlssoccer.com

'Batman' Ibarra Returns. Podría ser perfectamente el título de una película, de un jugador que regresa a su club de origen para ayudarle a ser grande. Ibarra se presenta ante su segunda etapa en los 'Loons', tras haber jugado con estos entre 2012 Y 2015, cuando marchó al Club León. En este primer periodo Ibarra fue uno de los mejores jugadores del equipo, logrando el NASL MVP 2014 después de una espectacular temporada. Esto le llevó también a ser convocado con los USMNT, convirtiéndose así en el primer futbolista de una división menor en lograr un llamado para la selección. Aunque sus características le hagan encontrarse más cómodo jugando como extremo, su versatilidad le permite rendir a un gran nivel en cualquiera de las posiciones de la zona de ataque. Se trata de un futbolista muy rápido que le gusta aprovechar su habilidad en el uno contra uno para superar rivales.

Christian Ramirez

twincities.com

La incorporación del delantero estadounidense fue sin lugar a duda una de las mejores noticias para los aficionados del equipo, ya que se trata de uno de los más queridos y su máximo artillero. Durante un periodo de la off season no se dio a conocer ninguna información sobre si continuaría o no en el club, lo que al saltar la noticia de su ‘promoción’, dejó claro que el equipo quería continuar con los pilares de su etapa en la NASL. A lo largo de los años en los que jugó para compartió destino en esta liga con los ‘Loons’ le reportaron más de medio centenar de goles en 90 partidos. En una de esas temporadas, en concreto en 2014, logró ser el máximo goleador de la competición. Las condiciones de Ramirez se asemejan a las del clásico delantero centro rematador, que apenas tiene contacto con el juego, sólo tiene en mente la portería.

Kevon Molino

goal.com

El extremo caribeño logró consagrarse como uno de los mejores jugadores en su puesto después de una espectacular temporada con el Orlando City SC. La confianza que Adrian Heath puso en el jugador a lo largo de muchos años ha quedado demostrada con el fichaje del futbolista por su nuevo club. En la pasada temporada, cuando el futbolista logró con continuidad necesaria para demostrar el nivel que le llevó a ser el MVP USL en dos años. En ella, el extremo logró disputar 32 partidos en los que anotó 12 goles. Puede actuar como extremo en ambas bandas, aunque suele aparecer más en el costado derecho. Su velocidad es su mayor arma en el momento de encarar al rival, aunque puede aprovecharse más de la misma en los espacios que se crean entre centrales y laterales.

Once Inicial

Minnesota United ha formado en esta temporada de expansión un grupo muy homogéneo con el que el entrenador ha podido incorporar las piezas necesarias para su sistema y estilo de juego sin tener que depender de ningún jugador. Con un 1-4-3-3, la portería la defenderá John Alvbåge, con una defensa formada por Davis y K. Venegas en los laterales izquierdo y derecho respectivamente, mientras que los centrales serán Demidov y Francisco Calvo. El centro del campo será para los experimentados Mohammed Saeid y Warner, aprovechando de los años que llevan jugando en la competición, y la incorporación en esa zona de Miguel Ibarra. El ataque del equipo es en donde habrá mayor cantidad de posibilidades, ya que muchos futbolistas tienen opciones de ser titulares. Pero los que cuentan con más números para jugar más partidos serán Kevin Molino y Gatt en las bandas, con Christian Ramirez como delantero centro. El número uno del MLS SuperDraft 2017, Abu Danladi sea uno de los jugadores que se mantenga a la par en cuanto a minutos con los anteriormente señalados.

Gerard Faigés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Minnesota United FC

Fundación: 2010

Propietario(s): Bill McGuire

Conferencia: Este

Estadio: TCF Bank Stadium (50.805 espectadores)

Títulos: -

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 33 Bobby Shuttleworth PT New England Revolution 97 Dayne St. Clair PT Maryland Terrapins 2 Carter Manley DF Duke Blue Devils 3 Ike Opara DF Sporting Kansas City 5 Francisco Calvo DF Deportivo Saprissa 14 Brent Kallman DF Creighton Bluejays 15 Michael Boxall DF SuperSport United FC 19 Romain Métanire DF Stade de Reims 22 Wyatt Omsberg DF Dartmouth Big Green 30 Eric Miller DF Colorado Rapids 6 Sam Cronin CC Colorado Rapids 9 Ján Greguš CC FC Copenhagen 10 Miguel Ibarra CC Club León 11 Romario Ibarra CC CD Universidad Católica 13 Ethan Finlay CC Columbus Crew SC 17 Collin Martin CC DC United 18 Kevin Molino CC Orlando City SC 20 Rasmus Schuller CC BK Hacken 9 Ángelo Rodríguez DC Deportes Tolima 25 Darwin Quintero DC Club America 23 Mason Toye DC Indiana Hoosiers 99 Abu Danladi DC UCLA Bruins

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El TCF Bank Stadium será en donde la nueva franquicia juegue sus partidos hasta que tengan construido su propio estadio en la ciudad gemela de St. Paul. Tras recibir la autorización del ayuntamiento de la ciudad para construir el estadio en ella, se espera que esté para la temporada 2018. Este fastuoso estadio pertenece a la Universidad de Minnesota, jugándose en él todos los partidos como local de los Golden Gophers en la NCAA. Las dos pasadas temporadas, es estadio estuvo acogiendo a los Minnesota Vikings de la NFL, mientras que estos terminaron de construir el actual U.S. Bank Stadium.

TCF Bank Stadium en un partido de fútbol (Imagen: minnesota.cbslocal.com)

Este grandioso estadio fue inaugurado en 2009, el primero de los llamados de primera generación, dentro del Big Ten Football de la NCAA. Su aforo está diseñado para albergar a 50.805 espectadores, aunque guarda la capacidad de remodelarse para llegar a los 80.000. El estadio además estuvo en la preselección de sedes que la Federación de Fútbol de Estados Unidos seleccionó para su candidatura en la Copa del Mundo 2018 y 2022. El nombre del estadio viene de TCF Financial Corporation, una empresa que de la misma ciudad de Minnesota que contribuyó con $35 millones para su construcción, a cambio de tener los derechos de patrocinio durante los siguientes 25 años.

Mascota

PK es la mascota de los Minnesota United FC. Se trata de un ‘loon’ (o Martín Pescador), que es el pájaro oficial del Estado. Lleva con el equipo desde hace varias temporadas y lo acompañará a su nueva aventura en la MLS.

PK suele estar presente en los partidos que Minnesota United FC disputa como local. Durante los mismos, entretiene a los aficionados sus actuaciones o animando a los aficionados cuando el equipo los necesita. Interactúa con ellos lanzando cañones de confeti, repartiendo camisetas. Pero además de los eventos deportivos, Leo es el máximo embajador de la franquicia en la Comunidad, ya que se tiene apariciones en diversos eventos y visitas.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 V Portland Timbers 18 V New York City FC 2 L Atlanta United FC 19 L Columbus Crew SC 3 V Colorado Rapids 20 L Houston Dynamo 4 V New England Revolution 21 L New York Red Bulls 5 L Real Salt Lake 22 L DC United 6 V FC Dallas 23 L Seattle Sounders FC 7 V Houston Dynamo 24 V Atlanta United FC 8 L Colorado Rapids 25 V Seattle Sounders FC 9 L San Jose Earthquakes 26 V Chicago Fire 10 L Sporting Kansas City 27 L Philadelphia Union 11 V Toronto FC 28 V Vancouver Whitecaps FC 12 L Los Angeles Galaxy 29 V Montreal Impact 13 L Orlando City SC 30 L FC Dallas 14 V Sporting Kansas City 31 V Houston Dynamo 15 V Real Salt Lake 32 L Sporting Kansas City 16 L Portland Timbers 33 V Los Angeles Galaxy 17 L Vancouver Whitecaps FC 34 V San Jose Earthquakes

Últimas cinco temporadas