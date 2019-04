Emre Can niega que los problemas de su renovación sean por dinero

Emre Can está teniendo un paso irregular por el Liverpool. Llegó como una gran promesa alemana para el centro del campo, pero tras dos temporadas en las que ha jugado hasta de central, ha llegado el momento de renovar y parece que acompañarán los problemas.

El futbolista de origen turco, clave en la victoria ante el Burnley con el segundo gol de los Reds, no ha conseguido llegar a un acuerdo con el club de Merseyside para seguir siendo parte de la plantilla. Algunas voces cercanas a los despachos y vestuario del Liverpool confirmaron que se debía a la exigente cantidad económica que propuso Can. Las informaciones decían que el jugador –junto a su agente- pedía doblar el sueldo que ahora percibe para que estuviera alrededor de las 100.000 libras a la semana. Este es el punto que ha salido a negar el alemán.

El contrato que vincula a Emre Can al Liverpool expira a comienzo del verano de 2018 y las reuniones, según lo que ha comentado el ‘23’ del equipo, están siendo productivas en pos de encontrar una solución viable para los dos: “Leo los periódicos que es sobre el dinero, pero no es verdad. Hemos tenido algunas reuniones buenas y todo está bien. Solo quería decir que nunca depende del dinero. Depende del futuro, de lo que puede pasar. Nunca sabes lo que ocurrirá en el fútbol, pero estoy feliz aquí”. Lo cierto es que otro de los renovados en las últimas fechas con el equipo de Anfield, Adam Lallana, lo hizo por 150.000 libras a la semana, lo que permite considerar al inglés uno de los pilares del equipo de Klopp para los próximos años junto con Coutinho, también con nuevo contrato.

Pese a las diferencias entre las dos partes, el futbolista del equipo Red espera que las negociaciones continúen en las próximas fechas: “Hablaremos en las semanas siguientes y meses y veremos que ocurre. Las reuniones son con mi agente, pero soy muy feliz en Liverpool. En el futuro puedo jugar muchos años aquí”.

Pese a todo, el futbolista alemán durante esta temporada ha vuelto su puesto en el centro del campo formado por tres piezas que presenta Jürgen Klopp. El técnico le encomendó la posición de interior en la que compite con Wijnaldum y Lallana, además de ocuparse del lugar de pivote defensivo cuando Jordan Henderson ha sufrido lesiones, como actualmente. Sin embargo, su nivel ha dejado algunas dudas en aficionados y medios y no parece que Can haya estado al 100% a lo largo de la temporada, aunque también niega que sea por el problema con la renovación y sí por un dolor casi constante: “Los últimos meses lo más importante ha sido estar sin dolor, y he hablado más sobre esto que del contrato. He tenido problemas en mi pantorrilla durante algunos años y ha sido difícil para mí. Pero no me gustaba ir a la prensa y decir que estaba lesionado. Quizá no era bueno que jugara y no tuviera un descanso. Yo no jugué cuando tenía oportunidad de jugar y fue mi error”.

Respecto al cambio de posición que ha sufrido gracias a Klopp, el jugador ha sabido adaptar su nivel físico a las exigencias de casa posición, aunque reconoce en cuál se siente más cómodo ajustándose a sus dolores al jugar: “Juego en una posición diferente ahora (de mediocentro defensivo) y no esprinto demasiado. Cuando juego de ocho (interior izquierdo), tengo que ir más arriba y esprintar más, no es igual que de seis”. “Me siento bien por el momento. Tengo que volver al viejo Emre porque cuando estoy en forma sé de qué soy capaz y tengo confianza suficiente para saber que puedo jugar mucho mejor que en el pasado”, concluyó el futbolista de origen turco.