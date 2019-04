Resumen 6ª ronda FA Cup: la copa, es cosa de grandes

La FA Cup trae consigo magia y esperanza para todo los clubes del fútbol inglés. No discrimina ni separa a las categorías, todos los equipos son iguales sin importar si vienen de Non League, League One y League Two, Championship o la mismísima Premier League. En todas las ediciones existen cuentos de hadas y esta no fue la excepción a la regla, y equipos como Sutton United, Lincoln City o Millwall tuvieron su propia historia mágica. Sin embargo, los cuartos de final marcaron una tendencia en esta edición de la FA Cup, dejando en claro que la copa, es cosa de grandes.

Middlesbrough 0-2 Manchester City

El conjunto de Pep Guardiola viajó al Riverside Stadium para enfrentar al Boro de Aitor Karanka, en búsqueda de hacerse con el pase a las semifinales que se disputaran en el mítico estadio Wembley. Los Citizens no tuvieron problemas para llevarse la victoria, controlaron gran parte del partido e impusieron condiciones gracias a un tempranero gol de David Silva. Middlesbrough sufrió más de lo que disfrutó pero pudo generar más de una clara ocasión de gol, que en algunos casos obligaron a la defensa del City a despejar un par de balones sobre la línea. Sin embargo, el gol de Kun Agüero a falta de 20 minutos dejó por el piso toda esperanza previa que tenía el conjunto de Karanka.

Arsenal 5-0 Lincoln City

El sorprendente Lincoln, de quinta división, visitó el Emirates Stadium con muchas esperanzas de de poder llegar hasta Wembley. Pero en su visita a Londres se encontró con un Arsenal muy contundente y de mayor jerarquía, que llegaba con la necesidad de dejar una buena imagen tras las duras derrotas ante Bayern Munich y Liverpool, que habían puesto en jaque a Wenger. Alexis y compañía tomaron nota de todo esto y aprovecharon la ocasión al máximo, despachándose con un contundente 5-0 ante el equipo de Danny Cowley procedente de Non League.

Tottenham 6-0 Millwall

Los Spurs recibieron en White Hart Lane a otra de las sorpresas de la FA Cup, el Millwall de Neil Harris. Los Lions llegaron a la capital inglesa con la confianza en las nubes, ya que a lo largo de la competencia eliminó a tres equipos de Premier League: Bournemouth, Watford y Leicester City. Sin embargo, el equipo de Mauricio Pochettino no dio lugar a otra sorpresa por parte del conjunto que milita en la League One, goleándolo y quedándose con el boleto para las semifinales en Wembley. Pero no todo fueron buenas noticias para Tottenham, ya que su goleador y figura, Harry Kane, tuvo que abandonar el campo de juego por una lesión que lo podría tener fuera por al menos dos meses.

Chelsea 1-0 Manchester United

Sin lugar a duda, todos los flashes de los cuartos de final estuvieron puesto en Stamford Bridge, donde el conjunto de Conte recibió al equipo de José Mourinho. Los Red Devils llegaron con varias bajas en ataque –no estuvieron Zlatan, Rooney y Martial- en donde solo pudo contar con el joven Rashford, pero con la ilusión de cargarse al líder de la Premier League. Los Blues no dieron lugar para una posible eliminación, hicieron frente a un United muy físico –tan físico que Herrera fue expulsado por doble amarilla en la primera parte- y se hicieron con el último pase para las semifinales.

La actuación de N’Golo Kante fue consagratoria, ya que el francés mostró su característica marca y juego, al que ahora, gracias a Antonio Conte, le sumó gol –convirtió en los dos partidos que jugó contra United-. Lo de Kanté fue tan inmenso que borró de cuatro a su compatriota Paul Pogba.