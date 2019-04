Wilfried Bony se siente incómodo en el Stoke City

Wilfried Bony no está pasando por su mejor momento futbolístico en el Stoke City, no comprende porque dejó de ser titular en el esquema táctico de Mark Hughes. La prensa deportiva ha especulado en las últimas semanas que la relación entre ambas partes sería muy conflictiva, el delantero marfileño se unió a préstamo a los "Potters" en el verano de 2016 y ahora se arrepiente de haber dejado el Manchester City. Apenas disputó 11 partidos y anotó dos goles, su última aparición en la Premier League fue el 27 de diciembre, luego se embarcó con la selección de Costa de Marfil a la Copa de África Gabón 2017 y cuando se le consultó con respecto a su situación se notó muy fastidiado: “Quiero saber por qué no estoy jugando, es realmente muy loco que la gente especule todo el tiempo, quizás no estaré en sus planes, no lo sé está situación es muy confusa y espero que se aclare. Le pregunté varias veces a Hughes y me dijo que entreno bien, me motivo mucho aunque no comprendo su decisión táctica”.

"Por supuesto que a veces me preguntó ¿Para qué vine aquí? Wilfried Bony continúa analizando su posible salida del Stoke City tras la culminación de la presente temporada, algunos medios especulan con su retorno con los ciudadanos y otros que podría aceptar una oferta de la Superliga de China. El delantero marfileño prefirió no ahondó más el tema y prefiere sentarse a evaluar minuciosamente todas las ofertas con su representante: “No es un buen momento, es una situación loca e incómoda la última vez Hughes me aconsejó que necesitaba ser más paciente. No lo comprendo, no estoy jugando, nadie quiere darme una razón válida. Por supuesto que a veces me preguntó ¿Para qué vine aquí? ”.

Algunos aficionados que aman el fútbol se preguntan desde ya ¿Wilfried Bony podrá superar la incómoda situación? En este maravilloso deporte todo es relativo, el delantero marfileño conoce a la perfección la exigencia en la máxima categoría del fútbol inglés y la gran mayoría coincidimos que merece poder concluir su carrera profesional de la mejor manera posible.