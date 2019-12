Previa Crystal Palace - Watford: una lucha sin cuartel

Once. Once guerras, que no partidos, son los que restan para que de por finalizada la Premier League, donde el Crystal Palace se aferra a todas las posibilidades que tenga de salvar la categoría. Para llegar a eso, tendrán que doblegar al Watford, y que éstos saquen la bandera blanca de la paz.

La Premier League no da lugar a desconexiones a lo largo de la temporada, si lo haces tienes que sufrir hasta el último partido. Así que en el sur de Londres a las 16:00 se librará una guerra por el balón, los jugadores deberán preparar los cañones que poseen en sus piernas.

Selhurst Park decidirá

El Crystal Palace, ocupa la decimoséptima posición de la tabla con 25 puntos, sólo un punto por encima del puesto de descenso. Sam Allardyce, curtido en mil batallas, intentará de todos modos que los tres puntos se queden en la casa del Crystal Palace, que quiere verse alentado desde el pitido inicial por el público de Selhurst Park. Para lograr salvarse en la máxima categoría inglesa hace falta el esfuerzo de todos.

Y vienen en una buena racha, de los últimos cinco partidos se han hecho con la victoria en tres ocasiones, las dos últimas de manera consecutiva. A domicilio ante el West Bromwich Albion consiguieron tres puntos valiosísimos, 0-2 con goles de Wilfried Zaha y Townsend. Otra victoria conseguida en casa ante el Middlesbrough los ha inyectado de moral suficiente para seguir en una buena dinámica. Estas victorias les han permitido salir del descenso y se sitúan fuera de la zona peligrosa, no está permitido distraerse.

El club dirigido por Sam Allardyce no contará en este partido con el que fue elegido mejor jugador del mes de febrero, el lateral izquierdo Patrick Van Aanholt, ni con C. Wickham, que se pierde toda la temporada, a estas bajas se les junta Rémy, y la duda también de Flamini, quien sufrió un fuerte golpe.

Volver a la senda de la victoria

Por su parte, el Watford no ha sumado todos los puntos que le hubiera gustado en los últimos partidos. No gana un partido desde hace cuatro jornadas, cuando se impuso en su estadio al Burnley por un marcador de 2 a 1. El último encuentro liguero fue la dura derrota contra el Southampton en un partido agónico donde se llegó a ver hasta siete goles.

Aun así, el Watford de Walter Mazarri está en una posición relativamente cómoda como la decimotercera, pero tiene que empezar a sumar puntos si quiere vivir la recta final de la temporada con un colchón que le permita respirar tranquilo.

Precedentes entre ambos equipos

En Premier League, su primer enfrentamiento data del año 2015, concretamente del 27 de septiembre en Vicarage Road, estadio inaugurado en el 1881. En ese partido el Crystal Palace se impuso en el marcador por 0-1. El precedente más reciente fue en la primera vuelta de la presente campaña, donde se empató a uno en el marcador, reparto de puntos que nadie firmaría en el encuentro de mañana. Ambos equipos saldrán al césped de The Selhurst Park con la ambición de ganar.





Estadísticas de los equipos

El Crystal Palace ocupa la decimoséptima plaza con 25 puntos, con un bagaje de 35 goles anotados (más goles por ejemplo que el Stoke City, con 32 pero está noveno), una buena cifra. Pero su gran debilidad está en los goles encajados, un total de 46, que en total les ha permitido ganar solamente siete partidos en la presente temporada.

Por su parte, el Watford presenta unos números parecidos, con 33 goles a favor y 46 en contra, pero ocupando la decimotercera plaza.

En los días previos al partido que se disputará este sábado, el entrenador del Watford Walter Mazarri ha declarado que va a ser un partido que se decidirá por "jugadas individuales", ya que el Crystal Palace tiene "buenos jugadores", se encuentran en una buena racha y jugarán con ellos en su "mejor momento de la temporada".

En el equipo local Sam Allardyce, conocedor de el valor del partido, ha dicho que treinta y ocho puntos pueden "no ser suficientes" para salvar la categoría, pues invita a sus jugadores a dar más y más de ellos mismos para sumar en estos partidos que les quedan.

Posibles onces iniciales