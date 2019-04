Dilema en Ghana, los pagos no llegan a Gerard Nus

El técnico español, Gerard Nus, se encuentra en Ghana desde que finalizase la Copa África, donde la selección ghanesa llego a semifinales perdiendo ante Camerún por 2-0.

Desde ese momento, el catalán se encuentra hospedado en el país africano donde espera los pagos acordados por su trabajo realizado en la selección. Gerard se ha tomado la molestia de declarar para este medio sobre la complicada situación en la que se encuentra.

"Se deben cantidades pendientes de los partidos de la clasificación por la Copa África desde 2015, y cantidades del reciente campeonato de Gabón"

Pregunta: Desde que acabase la Copa África para Ghana llegando a semis, ¿a qué se debe tu estancia todavía en África?

Respuesta: La GFA (Ghana Football Association) no ha realizado el pago pactado por el trabajo de segundo entrenador con los "Black Stars". Así pues, se deben cantidades pendientes de los partidos de la clasificación por la Copa África desde 2015 y cantidades del reciente campeonato de Gabón.

P: ¿Cómo lo estás pasando con este suceso?

R: No estoy nada contento con esta situación. Me gustaría estar en Madrid ahora mismo, y en el Rayo Vallecano, que es donde tengo contrato y donde debería ayudar con mi grano de arena a este gran club. Sin embargo, creo que luchar por algo que es de uno mismo y ganado con el propio trabajo, es una causa que vale la pena defender. No sé qué tipo de entrenador sería si frente a los problemas no luchara por ello.

P: ¿Qué te ha comunicado la Federación de Ghana?

R: Siempre han dicho que pagarían. Que debía ser paciente. Pero cuando se van acumulando las semanas, uno empieza a dudar del sistema. Luego varias razones fueron dadas para justificar el impago: que si el cambio de Gobierno; que si la falta de liquidez por un pago de CAF que no ha llegado, en fin...

"Me he puesto en contacto con la Embajada Española en Accra para que sean conscientes de la situación"

P: ¿Has pensado en llegar a poner medidas drásticas?

R: ¿Medidas drásticas? Siempre he hablado bien de la GFA y de toda la gente que he conocido aquí en Ghana en estos dos años y tres meses trabajando. No tengo ningún deseo de tomar medidas de este tipo. Dicho esto, sí me he puesto en contacto con la Embajada Española en Accra para que sean conscientes de la situación.

P: ¿Cuándo crees que será el margen para que puedan cumplirse esos pagos atrasados?

R: No lo sé. Pero sí que a modo de facilitar las cosas, yo aceptaba la opción de que la GFA firmara una carta oficial con respaldo FIFA donde quedasen claras las cantidades pendientes debidas a mi persona. De esta manera, se garantiza el pago en un tiempo razonable sin tener que estar esperando en un hotel del país.

P: ¿Tras la salida del seleccionador Avram Grant de Ghana, seguirás ligado a la selección?

R: Sinceramente, no he hablado de este tema con la Federación. A día de hoy, la única prioridad es poner solución a esta situación lo antes posible. Luego habrá tiempo de pensar en el futuro.

P: ¿Tienes contrato en la dirección técnica del Rayo, el club entiende esta difícil situación?

R: El club entiende la situación y estoy agradecido por ello. Sin embargo, soy el primero que considera que esta situación es del todo exagerada e irreal. Ya se ha dilatado demasiado. Debería haberse solucionado hace seis semanas cuando acabó la Copa de África de Gabón.

"No hay que tirar la toalla nunca"

P: ¿Algo que quieras decir públicamente sobre este suceso?

R: Cuando hay problemas hay que lucharlos y superarlos, ya sean en el terreno de juego o fuera de él. Eso es simplemente lo que toca hacer. No hay que tirar la toalla nunca.

P: Muchas gracias Gerard por prestarnos tu tiempo y esperamos que esta situación se solucione lo más pronto posible.

R: Gracias a vosotros y ¡vamos Rayo!