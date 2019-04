Pochettino: "Para mí no es una motivación acabar por delante del Arsenal"

Se viene el último derbi del norte de Londres en White Hart Lane. Los "spus" se mudan a Wembley la próxima temporada y ya para la 2018/19 contarán con un nuevo estadio. La motivación es máxima y Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham, lo tiene claro: "No es un partido decisivo de cara al título, pero sí que vamos a tener que darlo todo para ganar. Sabemos lo que significan los derbis, lo importante que son para los fans, y quizás es nuestro último derbi en White Hart Lane y solo pensamos en ganar, hacerlo lo mejor posible y llevarnos los tres puntos".

Si los "spurs" logran la victoria, conseguirán después de más de 20 años, quedar por encima del Arsenal en la clasificación. Un reto que, al parecer, no interesa al entrenador argentino: "Para mí no es una motivación. Mi motivación es ganar porque un derbi es importante. Queremos ganar, ganar títulos. No estar por delante de otro. Quiero que mis jugadores progresen, sean mejores cada día y muestren que somos mejores que los rivales. Realmente, no me importa eso de estar por encima del Arsenal".

El Tottenham está completando una temporada bastante parecida a la del curso anterior. Eso sí, aquel año el perseguido era el Leciester, y esta el Chelsea: "No me acuerdo mucho de lo que pasó el año pasado. Ahora estamos en una campaña totalmente distinta. Rivales diferentes, momentos diferentes. He comentado muchas veces cómo ha mejorado el equipo con respecto al año pasado. Luego ganar la Premier u otros títulos es otra cosa, pero que hemos mejorado, es innegociable".

El derbi del norte de Londres es este domingo a las 17:30 (16:30), y seguró que marcará un punto de inflexión para ambos equipos. Para el Tottenham porque quizá significaría ponerse muy cerca del Chelsea (juega mañana en Goodison), y para el Arsenal porque está inmerso en la lucha por la Champions. Se viene partidazo.