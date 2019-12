¿El último servicio de la bestia negra?

Hay rivalidades que han marcado época y, desde luego, la lucha titánica entre Arsène Wenger y José Mourinho puede ser un buen ejemplo de ello. Desconociendo aún si están escribiendo las últimas líneas de la batalla o si la guerra continuará la temporada que viene, lo que está claro es que la jornada 36 de Premier League vuelve a regalar un enfrentamiento que supera el rectángulo de juego. Los focos, además de apuntar a los veintidós protagonistas, mirarán hacia el área técnica, lugar en el que se moverán un francés y un portugués con el peso de la historia en sus espaldas. Con el luso venciendo de forma clara al galo, los momentos de tensión, como el vivido en la victoria del Chelsea por 2-0 sobre el Arsenal en la Premier League 2014/2015, están asegurados.

Secretismo y confusión

Mucho se está hablando sobre el futuro de Arsène Wenger en el Arsenal, pero una sola cosa está clara: el plan está muy bien trazado. Aunque los enigmáticos mensajes del francés hagan pensar y elucubrar a periodistas y aficionados, da la sensación que desde la institución Gunner tienen tomada una decisión o, al menos, un plan para llegar a ella. Ni jugadores, ni altos cargos ni, por supuesto, su protagonista, dan ninguna pista sobre quién será el encargado de dirigir al equipo la próxima temporada. El secretismo es lo que pondera en una situación que, quien sabe, si es la causante de esta marcha del equipo.

El futuro de Wenger va a estar ligado al final de temporada

Alejada de cualquier controversia está la idea de que la temporada del equipo está siendo desastrosa. Lejos del nivel requerido en todas las competiciones, con suerte los Gunners pueden decir que están en la final de la FA Cup y con aspiraciones de ocupar uno de los puestos que clasifican hacia la UEFA Champions League. Una competición de la que, por cierto, se despidieron con más pena que gloria tras un rotundo 10-2 del Bayern Munich. Precisamente, este titubeante rendimiento del equipo es lo que está llevando a pensar a muchos que el futuro de Wenger va a estar ligado a lo que finalmente depare la temporada 2016/2017 para la institución Gunner.

Arsène Wenger en la banda del Riverside Stadium | Fotografía: Arsenal

En Inglaterra, no obstante, llevan meses apuntando que Wenger seguirá aumentando una etapa que ya supera las veinte temporadas en el banquillo del Emirates Stadium. Según la prensa británica, el plan es el siguiente. El francés ampliaría su vinculación dos temporadas más con el Arsenal y, a su finalización, sería Allegri el que se hiciera con las riendas del equipo de Londres. Durante estos dos años, el galo se encargaría de armar una estructura técnica que permanecería cuando ya no se haga cargo del equipo. ¿Vendrá de ahí el cambio repentino de sistema sobre el terreno de juego? ¿Quiere demostrar con esto que puede adaptarse a los nuevos tiempos? Y, lo que es más importante, ¿qué veracidad tiene la información de los diarios ingleses? No sé sabe, pues lo cierto es que son muchas las preguntas que se agolpan en torno al futuro de un hombre que ha marcado época en la institución Gunner.

En construcción

Si la etapa de Arsène Wenger en el Arsenal puede estar finalizando, la de José Mourinho en el Manchester United parece que acaba de empezar. Todo apunta a que el portugués seguirá con la construcción de un equipo hecho a base de talonario que, sin embargo, no termina de agradar sobre el terreno de juego. Con más resultados que fútbol, algo que siempre ha caracterizado a los equipos del luso, no es menos cierto que los Red Devils ya han llevado a sus vitrinas dos títulos en lo que va de temporada. Una Community Shield a principios de curso y una Copa de la Liga en mitad, pueden no quedarse ahí, pues el camino hacia la UEFA Europa League parece llevar a los de Mánchester a lo más alto.

José Mourinho celebra la Copa de la Liga | Fotografía: Manchester United

El Manchester United ya ha disputado 58 partidos en la temporada

Es, precisamente, el cansancio que están produciendo tantos partidos, lo que se puede tornar en contra de los mancunianos. Con 58 partidos en el curso 2016/2017, no solo son el equipo inglés que más partidos ha jugado, sino que es el equipo europeo con más choques en sus piernas junto al Mónaco. Esto, como no podía ser de otra manera, ha sido utilizado por un Mourinho que ha intentado justificar que su equipo no rinda del todo bien sobre el rectángulo verde. El Manchester United se ha dejado muchos puntos en la Premier League, sobre todo en partidos como local en los que tenía todo a su favor. Si bien es el conjunto que menos choques ha perdido en la competición liguera, junto al Tottenham, es el que más veces ha terminado empatando, con catorce.

A los Pogba, Ibrahimovic, Martial o De Gea parece pedírseles algo más. Y es que, de algo de lo que presumían al inicio del curso como es el potencial ofensivo, tampoco han sacado mucho rédito. De los siete primeros clasificados, son el equipo que menos veces ha perforado las redes rivales, con 51. El Everton, siguiente en este ranking, le aventaja en nueve dianas, algo que no debe ser del agrado de un técnico que no ha conseguido armar un buen entramado defensivo con el conjunto de Old Trafford. Pulir estos detalles está en el debe de Mourinho con la institución de Mánchester, algo que, si nada se tuerce, irá haciendo en los próximos años.

La rivalidad en números

Analizadas las situaciones diametralmente opuestas de Arsène Wenger y José Mourinho, llega el momento de pasar a cifras sus enfrentamientos. Por un lado, llama la atención la gran superioridad del luso, algo que se resume perfectamente en el balance de ocho victorias frente a un único triunfo del galo en los dieciséis enfrentamientos previos. Un cincuenta por ciento de efectividad de la que es, sin duda alguna, su bestia negra en los banquillos. Más diferencia hay, si cabe, en los registros goleadores de sus duelos. De los 32 tantos anotados entre los equipos dirigidos por uno y otro técnico, solo ocho son favorables a Wenger, algo que deja un claro setenta y cinco por ciento de dianas para Mourinho.

Wenger solo ha ganado uno de los dieciséis partidos frente a Mourinho

En lo que a las competiciones se refiere, el balance es demoledor en el torneo en el que más veces se han enfrentado, la Premier League. De los doce encuentros, cinco han terminado siendo para el portugués, mientras que los siete empates restantes dejan un rotundo casillero vacío en las arcas del francés. Cien por cien de efectividad en la Copa de la Liga para el entrenador ahora del Manchester United, que ha eliminado a su homólogo en el banquillo Gunner las dos veces que se han encontrado. Por último, la Community Shield es el único campeonato que puede servir a Wenger para sacar pecho, pues la balanza está nivelada en un triunfo para cada uno. Una victoria que, por supuesto, es la única del francés sobre el portugués.

Competición Arsène Wenger Empates José Mourinho Total Premier League 0 7 5 12 Copa de la Liga 0 - 2 2 Community Shield 1 - 1 2 Goles 8 - 24 32

Intentando maquillar algo este desnivel saltará el entrenador del Arsenal a la zona técnica del Emirates Stadium el próximo domingo cuando, además, se mida al Manchester United en un duelo directo por intentar alcanzar una plaza clasificatoria para la UEFA Champions League. Queda por ver si esto ocurre o si, por el contrario, este es el último servicio de la bestia negra en la carrera del técnico francés.