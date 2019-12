Resúmen Benfica vs Vitória Guimarães Liga NOS 2017 (5-0)

Buenas noches a todos, por mi parte es todo y nos leemos pronto.

21:17 Esta noche se corona un año lleno de pasión, de buen fútbol, de buenos hábitos, en la semilla está el fruto y el Benfica es justo campeón de Portugal, un equipo lleno de voluntades y no de deseos ve cumplido su objetivo inicial. Esta noche se corona al equipo que mejor trabajó y fue el más constante en Portugal, un equipo dispuesto a trabajar para alcanzar el éxito que, estaba convencido era su destino.

21:11 Los jugadores se visten con la playera de campeones y celebran en medio campo.

21:10 Benfica logra el tetracampeonato y su título #36 de Portugal despúes de una gran exhibición esta noche.

Foto: SL Benfica

90´+1 BENFICA GANA 5-0 Y ES TETRACAMPEÓN DE PORTUGAL!

Se agregará un minuto.

90´ Ya jugamos el descuento, habrá campeón en Portugal.

87´ Último cambio de Rui Vitória, se marcha Jonás en medio de una enorme ovación e ingresa André Almeida.

84´ Ahora es Salvio quien deja ir el sexto, gran contra del Benfica tras falta en atque del Vitóra, conduce Raúl, cede a Carrilo y este mete un centro preciso para el argentino Salvio, pero su disparo se marcha desvíado.

83´ Benfica sigue bombardeando a Douglas.

64,591 ESPECTADORES ESTÁN PRESENCIADO LO QUE SERÁ EL TETRACAMPEONATO DEL BENFICA.

80´ Casiiii Jonás, gran jugada del Benfica. Raúl la deja pasar el balón y Jonás dispara razo pero Douglas evita el triplete.

79´ Rui Vitória mueve el banco y da ingreso al griego Samaris por el todoterreno Fejsa, quien se marcha ovacionado.

EL VITÓRIA GUIMARAES SE TARDÓ 77 MINUTOS EN DISPARAR AL ARCO. Marega vuela su disparo.

77´Cabezazo de Raúl que detiene Douglas, los locales buscan el sexto.

75´ La gente ya celebra de pie esta fiesta que le ha regalado su equipo. Benfica será campeón esta noche y conseguirá su título #36. Una caricatura ha sido el Guimaraes.

72´ Primer cambio del Benfica, se fue el que abrió la fiesta Cervi e ingresa el peruano Carrillo.

71´ Paloooo de Raúl. El mexiacno toma de volea un centro y mete un derechazo que se estrella en el poste izquierdo de Douglas.

Último cambio de Pedro Martins. Se fue Gaspar y entró Tozé.

70´ A veinte minutos de iniciar las celebraciones del Benfica.

66´ El brasileño convierte el penal y esta goleada aumenta.

GOOOOOOOOOOOOL DEL BENFICA. DOBLETE DE JONÁS

65´ Penal a favor del Benfica. Marega comete falta sobre Cervi.

63´ Los locales siguen paseando la bola de un lado a otro, de Salvio a Cervi! Un auténtico pase en da Luz.

61´ Casiiii Jonás, el defensa Henrique saco sobre la líne el globo del brasileño. Ya estaba festajando su doblete.

58´ Pizzi remata en los linderos del área y sale rozando el poste derecho de Douglas, Benfica sigue buscando el quinto.

56´ El Vitória a pesar de los cambios no aparece en da Luz, que pobre exhibición del equipo de Minho, se esperaba un duelo muy parejo.

Casiiiiiii marca Luisao, ya lo decíamos, Grimaldo buscaba a los altos y el defensa remató totalmente solo pero su cabezazo salio a la posición de Douglas, a punto de caer el quinto.

53´ Falta sobre Raúl por el costado izquiero, cobrará Grimaldo y buscará a los altos del Benfica.

50´ Pedro Martins luce incredulo en su banca, no puede creer la cara que dio su equipo en la primera mitad.

49´ Cobró de falta de Grimaldo que saca la defensa y Jonás en el rechace manda su tiro muy desvíado.

47´ Pasea el balón de un lado a otro el Benfica, parece un trámite este complemento. Durante el medio tiempo Jorje Sousa amonestó a Marega por reclamar.

Doble cambio de Pedro Martins tras la pobre exhibición de los suyos en el primer tiempo. Se fueron los extremos Hernanu y Hurtado por Joao Aurelio y Raphinha.

46´ Inicia el complemento, mueve el Benfica. a 45 minutos de tener campeón en Portugal.

20:17 Estamos por iniciar el segundo tiempo.

Te dejamos la gran definición de Jonás para poner el 4-0



4-0 Jonas Goal por fotlive

20:07 Que tarde noche estamos viviendo, Benfica ha sido un vendabal sobre un desconocido Guimaraes. Benfica, salvó que algo asombroso pase, será campeón por cuarta vez seguida en Portugal y alcanzará su título #36, siendo el más galardonado del fútbol luso. Cervi, Raúl, Pizzi y Jonás dan matiz a esta goleada. En unos momentos regresamos para el segundo tiempo.

45´+1 Medio tiempo en da Luz. Nada impedirá que el Benfica consiga esta noche el tetracampeonato de Portugal.

El brasileño Jonás se unió a la fiesta. Fejsa recupera el balón en tres cuartos, Pizzi filtra pase a Jonás que define con un globito sobre Douglas.

43´ GOOOOOOL DEL BENFICA

Aquí te dejamos el golazo de Pizzi



xvcxzvgdsg por 87taras

Todo parecer indicarque habrá vuelta olímpica en da Luz esta noche.

Gol de Pizzi, entró por el medio del defensa del Vitória y define de manera precisa ante la salida de Douglas, esta noche habrá campeón en Portugal.

37´ Gooooooool del Benfica

35´ Estamos por llegar a la recta final del primer tiempo y solo hemos tenido a un equipo en el terreno de juego.

33´Jonás deja ir el terceroooooo! No pudo ser para el brasileño. El Guimaraes aún no dispara al arco de Ederson.

32´Benfica teje su jugada por el lado de Grimaldo y termina en disparo de Semedo, de un lado a otro combina el equipo local. Se ve mas cerca el tercero que el gol que acerque al VitóriaSC.

Pizzi controla los hilos del medio campo, distribuye y entrega siempre de manera correcta el balón

29´ Los conquistadores no aparecen en da Luz. Ahorta lo intenta Semedo con un disparo que se va por poco fuera, el lateral izquierdo se sumó al ataque.

25´ Marega buscaba sorprender pero Ederson sale de manera correcta y anticipa al malíense.

23´ Benfica domina el partido a placer.

Te dejamos el gol del mexicano Raúl, con el que se puso 2-0 el Benfica.



2-0 Raul Jiminez Goal por fotlive

20´ El Benfica dueño y amo del partido. Raúl buscaba el tercero pero su disparo se va muy por arriba de la portería de Douglas.

17´ Desconocido y dubitativo está el Vitória.

El mexicano Raúl aparece, gran fiesta en da Luz. Jimenez marca el segundo de cabeza, levanta la pelota a Douglas y la empuja de cabeza con colaboración de la defensa. Un torbellino el Benfica. Huele a campeón.

15´ Goooooool del Benfica

10´ Gol de Cervi, empieza la fiesta en da Luz.

GOOOOOOOOOL DEL BENFICA

9´ Raúl deja ir el primero, la tuvo el mexicano.

5´ El árbitro perdona el cartón preventivo a Luisao. Un poco nervioso el inicio del juego.

2´ Benfica como es de esperarse toma la iniciativa del partido.

19:15 Inicia el juego en da Luz.

Los jugadores salen al campo

Foto: Benfica

19:13 A punto de iniciar el juego, todos listos en da Luz para presencia el que puede ser uno de los grandes juegos de la temporada en Portual.

19:07 Gran ambiente en el estádio da Luz, la gente espera festejar el titulo de su equipo, pero enfrente tendrán un hueso muy duro de roer.

Foto: SL Benfica

19:05 Por el cuadro de Pedro Martins va: Douglas; Bruno Gaspar, Josué, Pedro Henrique, Konan; Zungu, Rafael Miranda; Marega, Hurtado, Hernâni; Texeira.

19:03 Ya tenemos onces de ambos equipos. Por el Benfica saltarán: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Jonas y Raúl!

19:00 Buenas a noches a todos los lectores de Vavel. Estamos iniciando la cobertura de este gran duelo entre el Benfica vs Vitória de Guimarães, el cuadro local buscará entrar a la historia y conseguir esta noche su título 36 de su historia y su primer tetracampeonato.

Toda la información del encuentro con la previa del partido del Benfica vs Vitória de Guimarães por la jornada 32 de la liga NOS.

Último juego entre Benfica y Guimaraes. Foto: Global Imagens

El último juego entre estos dos equipos fue el pasado mes de octubre por la semifinal de la Taca da liga en una victoria del Benfica 0-2 en el Dom Alfonso Henriques de Guimaraes. Los goles de aquella victoria fueron de Guedes, antes de ser vendido al París Saint Germain.

Por su parte Pedro Martins aún no da los nombres de los elegidos que buscarán evitar que el Benfica se corone a costa suya.

Foto: SL Benfica

Ya tenemos la lista de convocados por parte de Rui Vitória para la batalla donde buscará meterse a la historia del glorioso.

Foto: Global Imagens

El internacional portugués ha pitado en 16 juegos en la primera liga de Portugal y ya le tocó a estos equipos en la temporada. Tuvo el honor de pitar en la jornada 13 el ´dérby éterno´ cuando el Benfica derrotó 2-1 al Sporting. Al Vitória le pitó en la jornada 4 donde perdió 3-0 contra el Porto, en la jornada 17 en el empate sin goles contra el Feirense y en la jornada 24 cuando empató a un gol contra el Sporting. Un colegiado FIFA experimentado, lo cual garantiza un arbitraje de nivel en el Alvalade.

Foto: SL Benfica

El estádio da Luz con capacidad para 65.647 espectadores, fue construido en el 2003 para ser sede de la Eurocopa. Es el estadio más grande de Portugal y albergó la final de aquella Eurocopa 2004 donde Grecia hizo llorar a todo Portugal. Un extraordinario escenario que es catalogado élite por la UEFA por lo que puede albergar finales europeas; la última de ellas la 2013-2014 donde el Real Madrid se impuso 4-1 en tiempo extra al Atlético de Madrid. Una gesta que quedará marcada en da Luz cuando Sergio Ramos empataba el encuentro al 90+3.

Foto: Vitória SC

Atentos a: Hernáni. El extremo portugués de 25 años está siendo un revulsivo en el ataque de los conquistadores, tras la partida de Soares y los altibajos de juego de Marega; Hernáni ha tomado un rol fundamental, en liga suma 8 goles y 6 asistencias.

Foto: SL Benfica

Atentos a: Raúl Jimenez. El delantero mexicano ha tenido una temporada inconsistente, pero, se ha convertido en el hombre de los goles clave. La semana pasada viene de marcar en la victoria de los suyos y este fin de semana buscará colaborar en el título de su equipo. Raúl no ha tenido la plena confianza de su técnico pero su oportunismo para aparecer en grandes citas es evidente y buscará hacerse presente este sábado.

"Este grupo de trabajo está bien enfocado, sabemos lo que vamos a encontrar del otro lado y estamos preparadísimos tanto mental y físicamente. Habrá un gran espectáculo y vamos preparados para hacer un gran juego”, finalizó.

"Toda el entorno que es del exterior y de la cuestión del título nos sobrepasa completamente. No estamos preocupados por el título. Vamos a hacer nuestro juego, no queremos saber del adversario, si hay fiesta o no hay fiesta. Por encima de todo vamos a hacer nuestro juego, con el fin de vencer y mantener nuestra identidad", comentó el técnico.

Pedro Martins promete un Guimarães enfocado en sus objetivos en da Luz independientemente de que el partido de este sábado pueda dar el título al Benfica.

"Soy muy frío en estas cosas de la competición. Puedo desconectar perfectamente de la visión del adepto y la parte emotiva de la razón. Es fundamental tener siempre corazón y cabeza. En determinados casos una cosa puede prevalecer más que la otra, pero no pueden estar en lados opuestos. Vamos al juego sabiendo que va a ser difícil, pero vamos con una voluntad enorme de ganar, de tener este público de nuestro lado y de vivir la historia para después quedarnos en ella. Somos unos privilegiados por vivir el día a día”, finalizó Rui Vitória.

A pesar del inminente momento histórico, Rui Vitória aseguró que nada se alteró en la última semana a nivel de las rutinas del equipo, pero también de las suyas. "Duermo siempre entre siete y ocho horas al día. Normalmente es casi un reloj. Me levanto a la misma hora y me duermo a la misma hora. Las mismas rutinas, la misma forma de trabajar. En lo que me concierne, es todo igual. No sé vivir de otra manera. Cuando me empieza a dar sueño es inevitable y tengo que ir a la cama: duermo muy bien antes y después" dijo este viernes.

Rui Vitória alcanzó el título el año pasado en su primer torneo al mando del equipo y se le cuestionó sobre sí este año mantenía los mismos nervios y emociones una vez que está en la antesala de su segundo campeonato como técnico del Benfica y contribuir al que será su primer tetracampeonato en su historia.

La diferencia más grande entre estos dos equipos fue una victoria del Benfica en casa 8-0 en par de ocasiones por la liga en las temporadas 72/73 y 83/84.

Sin embargo este Vitória es el segundo mejor visitante de toda la liga, sólo detrás del Benfica, lejos del Dom Alfonso Henriques suman 10 victorias, 3 empates y sólo 3 derrotas.

Este dominio se pronuncia aún más cuando juegan como locales, en 80 partidos, acumula 65 victorias, 8 empates y únicamente 5 derrotas.

Estos añejos equipos del fútbol portugués se han enfrentado en 161 ocasiones con claro dominio de las águilas de Lisboa. El Benfica suma 111 victorias por 25 empates y sólo 25 derrotas.

Foto: Vitória SC

El Vitória de Guimaraes está a cinco puntos del Sporting, lo que significa una plaza para la previa de la liga de campeones, por lo que el juego cobra una doble importancia. En caso de asaltar el estádio da luz se colocarían a dos puntos y con la ilusión de disputar la liga de campeones, pero, en caso de perder, se tendrían que conformar con disputar la Europa League, que desde hace semanas la tiene asegurada.

Su última visita del equipo de Pedro Martins fue en Setúbal por la jornada 30 y se impusieron 0-2 al Vitória FC. En la jornada 31 vienen de superar de manera apretada al Arouca 1-0 con anotación del malíense Marega.

Por su parte, los conquistadores del Vitória de Guimarães llegan a este juego como el equipo más en forma del fútbol portugués, suma siete victorias al hilo y once juegos sin conocer la derrota.

Foto: SL Benfica

El Benfica viene de ganar 0-1 en el estádio dos Arcos al Río Ave con solitaria anotación de Raúl Jimenez; victoria que sumada al empate del Porto los pone en la antesala del título liguero.

Este sábado las águilas buscará el primer tetracampeonato de su historia, un equipo lleno de talento y de voluntad donde Rui Vitória ha tenido la capacidad de bloquear el ruido de las distracciones.

El Benfica llega a este sábado con la ansiedad pero al mismo tiempo con la motivación de saberse campeones sí supera al Vitória Guimarães. El cuadro encarnado llega con el liderato en la bolsa y con medio título, cuentan con 78 puntos, 5 puntos más que el Porto, una victoria sería suficiente para alzarse con su título número 36 de Portugal. El cuadro de Lisboa es el equipo más galardonado y ha dominado el fútbol luso de manera soberana.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Benfica vs Guimar?es, perteneciente a la jornada 32 de primera liga de Portugal. El encuentro tendrá lugar en el Estádio Da Luz Lisboa, Portugal a partir de las 19:15 horas.