Batshuayi no quiere pasar otra temporada en el banquillo

Michy Batshuayi, quien se vistió de héroe e inesperadamente fue el encargado de darle el título a Chelsea, puso en duda su futuro como blue y admitió que no puede pasarse otra temporada esperando su oportunidad sentado en los banquillos de Stamford Bridge.

"Todo el mundo sabe que tengo que jugar más. ¿Un préstamo?No depende de mí"

El joven jugador belga pasó la mayor parte de la temporada viendo poca acción, generalmente ingresando como sustituto, pero terminó de la mejor manera la temporada, ya que fue quien marcó el gol del título en la victoria de Chelsea ante West Brom en The Hawthorns. Pero aquello no fue todo, ya que luego logró encontrar el fondo de la red en cada uno de los últimos dos partidos de Chelsea, poniendo fin a su campaña personal de la mejor manera posible.

Ahora, en una entrevista exclusiva con The Guardian, Batshuayi ha hablado abiertamente con respecto a su futuro inmediato, asegurando que no puede pasar otra temporada como reserva: “Todo el mundo sabe que tengo que jugar más, que tengo que marcar goles. Hay una Copa del Mundo el próxima año y quiero estar listo para ello”.

Batshuayi marcó el gol del título ante West Brom | Foto: Premier League.

“Pero no voy a pedir nada. Voy a escuchar, ellos [el cuerpo técnico] son los jefes, no yo. Y después hablaré con mi agente y el club. Amigablemente, como amigos, por supuesto. ¿Un préstamo? Eso no depende de mí, depende de ellos. Ellos toman las decisiones, no yo”, añadió el delantero belga.

Batshuayi disputó 20 encuentros en Premier, 19 de ellos ingresó desde el banquillo

A pesar de la frustración por el limitado tiempo en cancha, Batshuayi cree que ha crecido como jugador como resultado del talento de sus compañeros en el vestuario. Esto, sumado a la confianza adicional que le dio convertir el gol del título, podría colocarlo en un buen lugar de cara a la próxima temporada.

El delantero aseguró que aprendió mucho de compañeros como Hazard | Foto: Premier League.

En Premier League marcó cinco goles

“He vivido momentos difíciles, pero es en momentos como esos en donde más se aprende. Ciertamente, cuando estás rodeado de jugadores de primera clase, como Cesc Fàbregas, Eden Hazard, todos ellos, sólo se puede mejorar. No he jugado mucho, pero he conseguido marcar goles importantes. Eso me dio un impulso. Fue bueno para mí y para el equipo. Por supuesto que quería jugar más. Y por supuesto que quería marcar más goles. Eso es normal”, agregó el ex Marsella.

West Ham, quien estuvo en la puja por Batshuayi antes de su llegada a Chelsea, podría ser un posible destino para el jugador. Además, Everton también ha surgido como un potencial club, en donde Batshuayi entraría en un posible acuerdo para la vuelta de Romelu Lukaku a Stamford Bridge.