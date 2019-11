Leonid Slutsky, nuevo entrenador de Hull City

Hull City se prepara para afrontar una dura temporada en el Championship y con la vista ya puesta en regresar a la Premier League ha nombrado este día viernes al ex técnico de la selección Rusia Leonid Slutsky como su nuevo entrenador.

Slutsky llegará a Inglaterra la próxima semana -su fichaje está sujeto a la aprobación internacional- luego de haber dirigido el CSKA de Moscú a tres títulos de la Liga Premier de Rusia, antes de renunciar el pasado diciembre. El entrenador Ruso llega a ocupar la vacante dejada por el portugués Marco Silva, quien se unió a Watford luego de no haber podido lograr la permanencia con los Tigers.

Después de lo que fue el descenso al Championship, los objetivos y las prioridades de Slutsky están más que claras: “Estoy muy contento de convertirse en el primer entrenador del Hull City y estoy muy ilusionado con el reto de guiar al club de nuevo a la Premier League”.

