Tottenham ficha a la joven promesa argentina Juan Foyth

Tottenham suma a otro argentino a sus filas tras oficializar el fichaje del defensor central Juan Foyth, una de las mayores promesas del fútbol albiceleste. El joven de 19 años de edad llega procedente de Estudiantes de la Plata y firma un contrato hasta 2022, en una operación que superaría los 10 millones de euros.

El zaguero, que es seguido de cerca por Mauricio Pochettino desde ya hace un tiempo, estuvo cerca de cerrar su llegada a los Spurs a principios del mes de julio, pero su acuerdo se demoró debido a que el poderoso PSG también estaba interesado en hacerse con el jugador.

Foyth, que disputó el Mundial Sub-20 con la selección argentina, tiene sólo nueve partidos en la Primera División junto a Estudiantes de la Plata. Siete de ellos fueron en el torneo local, mientras que los dos restantes los jugó en la Copa Sudamericana.

"La verdad que es un club que me gusta mucho, siempre lo miré desde chico. Me gusta mucho la liga, me enfoqué y voy a tratar de aprovechar", aseguró el jugador tras firmar su vínculo con los Spurs.

"Es un club que apuesta a los jóvenes y estoy muy contento de estar aquí, es un sueño. Es un club con historia, un gran club de Inglaterra. Se que de momento se están utilizando muchos jóvenes, creo que es un gran proyecto", añadió el defensor.

Foyth es el tercer refuerzo de Tottenham en este mercado de fichajes y llega para ocupar el lugar dejado por Kevin Wimmer, quien fichó por Stoke City en una operación que costó unas 18 millones de libras.

El joven defensor tendrá dos compañeros argentinos en el conjunto que dirige Mauricio Pochettino: Erik Lamela y Paulo Gazzaniga. El guardameta selló su vínculo con Tottenham hace pocos días procedente de Southampton.

