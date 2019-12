Resumen Basilea 5-0 Benfica en Champions League 2017

22:37 Esto es todo desde Basilea. Recuerda que todo el post-partido lo podrás seguir aquí, en VAVEL. ¡Buenas noches y saludos!

22:35 Con esta derrota, el Benfica cierra el grupo a con 0 puntos, sólo un gol a favor y siete en contra.

22:34 Dolorosa derrota del Benfica en tierras suizas. El Basilea ha sido superior ante los portugueses, con uno menos en la segunda parte por la expulsión de André Almeida.

¡FINAL EN EL ST JAKOB PARK! Basilea 5-0 (Oberlin x2, Lang, Van Wolfswinkel, Riveros)

90' Se añadirán dos minutos de descuento a esta segunda parte.

88' ¡JÚLIO CÉSAR! Parada providencial del portero brasileño tras una gran ocasión de Ricky van Wolfsinkel.

85' La última vez que el Benfica perdía por cinco goles o más fue en el O Clássico de 2010 ante el Porto.

82' Con esta victoria, el Basilea se pondrá provisionalmente segundo del Grupo A, empatado a tres puntos con el CSKA de Moscú. Recordemos que el Manchester United está goleando al cuadro ruso (0-4).

81' Baja los brazos de manera definitiva el Benfica. Estamos en los minutos finales y el marcador ya es lo suficientemente abultado.

79' Último cambio del partido. Se retira Balanta y entra en su lugar Serey Dié.

78' Mano a mano de Ricky van Wolfswinkel con Júlio César, el portero brasileño rechaza el primer disparo, pero el paraguayo Riveros no perdonó en el rechace.

¡GOOOOOL DEL BASILEA! ¡ANOTA EL QUINTO RIVEROS!

76' ¡DOBLE PALO PARA EL BASILEA! Primero un disparo cruzado de Elyonoussi que se rebota en la madera y al rechace Riveros también manda el balón al poste.

75' La última vez que el Benfica fue por detrás en el marcador por cuatro goles en una competición UEFA fue en 2008 (5-1 ante Olympiakos).

74' Último relevo en el Benfica. Se retira Zivkovic y entra en su lugar Andreas Samaris.

73' Cambio en el Basilea. Se retira el mejor jugador del partido, Dimitri Oberlin, para dar entrada a Mohamed Elyonoussi.

72' Volviendo a la expulsión de André Almeida, es la segunda roja directa que ve el lateral en toda su carrera. La primera fue en 2009, contra el Vitória de Guimarães.

70' Severo correctivo el de los suizos al Benfica. Regalo de Pizzi en la salida del balón y Oberlin no falla en el mano a mano con Júlio César.

¡GOOOOOL DEL BASILEA! ¡VUELVE A MARCAR OBERLIN!

67' También mueve el banquillo Raphäel Wicky. Se se retira Petretta para dar entrada a Riveros.

66' Segundo cambio en el Benfica. Se retira Jonas para dar entrada a Seferovic. Recibe el público del St. Jakob Park con aplausos al delantero suizo.

64' Almeida se queja y con razón de un agarrón de Petretta que no señaló el árbitro, pero se enervó y con una entrada fuera de lugar se ha autoexpulsado. Cuidado porque la entrada es de tal magnitud que puede que la sanción no sea sólo de un partido.

63' ¡Tarjeta roja a André Almeida! Entrada antideportiva del lateral del Benfica sobre Petretta y el colegiado no duda en señalar la falta y expulsión.

62' En el otro partido partido del grupo, el United golea ya al CSKA de Moscú (0-4).

60' Precisamente tenía que ser un ex del Sporting de Portugal el que casi sentencie el partido. Engañó por completo el delantero holandés a Júlio César para aumentar la ventaja hasta los tres goles.

¡GOOOOOOL DEL BASILEA! ¡ANOTA EL PENALTI RICKY VAN WOLFWINKEL!

57' ¡PENALTI PARA EL BASILEA! Gran jugada de Oberlin y Fejsa derriba en el área al interior del cuadro suizo. Pueden sentenciar los helvéticos.

54' Ahora tangana entre jugadores del Basilea y Benfica que termina en dos amarillas: una para Zivkovic y otra para Xhaka.

53' Intentó Salvio una delicatessen sirviendo de espuelas en el área a Pizzi, pero Vaclik se anticipó y agarró el balón.

50' Tarjeta amarilla para Raoul Petretta tras un claro agarrón al Toto Salvio.

49' ¡LA HA TENIDO LANG! Disparo cruzado que se marcha rozando el poste. Está más cerca el 3-0 que el 2-1 en el St. Jakob Park.

47' Se duele Grimaldo de la muñeca, tienen que intervenir las asistencias médicas.

46' Realizó el Benfica su primer cambio, se retiró Franco Cervi para dar entrada al Toto Salvio.

¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE EN EL ST. JAKOB PARK!

21:32 Con estos resultados, el Benfica sería ahora mismo el colista del Grupo A y el único equipo que aún no ha conseguido puntuar.

21:31 Triunfo parcial bastante cómodo para el Basilea ante un Benfica que se busca y no se encuentra en el campo. Sin apenas aportación ofensiva, los portugueses han estado débiles atrás y han propiciado los dos tnantos suizos.

¡DESCANSO EN SUIZA! Basilea 2-0 (Michael Lang, Oberlin)

45' Tarjeta amarilla para Akanji tras una dura entrada sobre Zivkovic.

44' Parece que no se va añadir ningún minuto de añadido.

43' ¡JIMÉNEZ! Gran envío de Grimaldo por la izquierda y el delantero mexicano envía por encima del larguero un remate tirándose. Sin duda, la ocasión más clara para el Benfica.

41' ¡Ahora Lang! Se aventuró Balanta a incorporarse en ataque y los suizos trenzaron una buena jugada que terminó en un disparo alto de Michael Lang.

39' ¡XHAKA! La falta del albanés se marcha por encima del larguero por muy poco.

37' Falta muy peligrosa a favor del Basilea. La forzó Oberlin ante Luisão. Puede acarrear bastante peligro.

35' Muy incómodo Raúl Jiménez en este primer tiempo. Éder Balanta lo está teniendo bastante controlado y no le deja combinar con facilidad.

32' Es la quinta vez que el Benfica se ve por detrás en el marcador por 2-0 en el minuto 20 en competiciones UEFA (Celtic y Ajax en 1969, Derby County en 1972, Zeiss en 1981 y BASILEA EN 2017).

30' Media hora de partido y el Benfica sigue en la cuerda floja. En el otro partido del grupo, victoria bastante cómoda del Manchester United en Moscú ante el CSKA (0-3).

29' Ahora Luisão no tiene más remedio que despejar el balón. Cuando el Basilea adelanta sus líneas de presión, el Benfica lo pasa realmente mal.

28' Reclamaron mano los jugadores del Benfica en el saque de esquina. En la repetición se observa cómo Michael Lang toca el balón con el brazo.

27' ¡Jardel! Volea a bote pronto del defensor brasileño que se marcha por encima del travesaño.

26' Saque de esquina para el Benfica. Lo intentarán los encarnados desde el balón parado.

25' Ahora parece el Basilea más replegado. Líneas muy juntas las que tiene la defensa helvética.

23' Trata el Benfica de volver a meterse en el partido. Insisten los lusos por la derecha, con André Almeida muy presente.

22' Ya lo dice el dicho. Córner bien sacado, gol a favor, córner mal sacado...gol en contra. Mala ejecución en el saque de esquina del Benfica y Oberlin finaliza el contragolpe para poner el segundo en el casillero suizo.

¡GOOOOOL DEL BASILEA! ¡OBERLIN AUMENTA DISTANCIAS!

17' ¡LA TUVO GRIMALDO! No acertó el lateral español en el mano a mano con Vaclik.

15' Siguie Rui Vitória sin dar con la tecla para que el Benfica controle el partido. El nerviosismo se sigue apoderando de los encarnados.

13' El Benfica no sufría un gol tan temprano en Champions desde abril de 2016. En aquel entonces fue Arturo Vidal, también el minuto 2.

10' Buena jugada ahora del Benfica, aunque Zivkovic se durmió en el último momento y la zaga suiza despejó el balón.

6' Contragolpe lanzado por el Basilea, pero los suizos ahora no lograron conectar el último pase.

5' Muy nervioso el Benfica en estos primeros compases

3' Gol a la velocidad del viento de los suizos. Clamoroso error de Júlio César y Lang con tranquilidad adelanta a los helvéticos en el marcador

¡GOOOOOL DEL BASILEA! ¡HA MARCADO MICHAEL LANG!

1' Primera posesión del balón para el Benfica, que ya maneja el balón en ataque.

¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL ST. JAKOB PARK!

20:43 ¡Saltan los dos equipos al terreno de juego! ¡Suena el himno de la Champions en Suiza!

20:16 Por su parte, el Benfica formará con Júlio César, André Almeida, Luisão, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Zivkovic, Cervi, Jonas y Raúl Jiménez.

20:15 ¡Ya tenemos onces confirmados! El Basilea formará con Vaclík; Lang, Suchý, Balanta, Akanji; T.Xhaka, Petretta; Steffen, Zuffi, Oberlin y Van Wolfswinkel.

El colegiado encargado de dirigir este encuentro será el escocés Craig Thomson. El árbitro británico ya ha impartido justicia en encuentros de clasificación de Europa League y esta temporada tiene en su currículum el haber arbitrado uno de los partidos más calientes del mundo: el Old Firm entre el Glasgow Rangers y el Celtic (0-2).

El recinto que albergará el partido Basilea vs Benfica en vivo será el St. Jakob Park de Basilea, uno de los estadios con más historia en Europa. Inaugurado en 1954 con motivo de la Copa del Mundo, tiene capacidad para más de 38.500 espectadores y albergó la final de la Europa League 2015/16, con victoria del Sevilla sobre el Liverpool.

Atentos en el partido Basilea vs Benfica en vivo a: Mohamed Elyonoussi en el Basilea. Es la gran estrella del cuadro suizo y que el lector no se engañe con su nombre, pues es la gran esperanza del fútbol noruego. Aportará sobre todo desborde y profundidad en la banda izquierda y los expertos no descartan que sea su última temporada en suiza antes de dar el salto a una gran Liga.

Atentos en el partido Basilea vs Benfica en vivo a: Jonas en el Benfica. Pasan los años y el delantero brasileño continúa demostrando su olfato goleador. Participó en el triunfo del Benfica el pasado fin de semana ante el Paços de Ferreira y con cada partido que transcurre, el ex del Valencia sigue acreditando que es la referencia anotadora de las águilas.

Por su parte, Raphäel Wicky no ha tenido problemas en reconocer la superioridad de las águilas, pero no da el choque por perdido: "No voy a negar que el Benfica sea el favorito, pero vamos a ir a por todas para lograr la victoria. No creo que la derrota contra el CSKA haya cambiado su forma de ver el fútbol, al igual que nosotros no lo hemos tras perder en Manchester", aseguraba el técnico del Basilea.

En la previa del partido, Rui Vitória se ha mostrado seguro de que el Benfica pueda llevarse los tres puntos de tierras helvéticas: "Estoy convencido de que en este grupo le podemos ganar a cualquiera. No tenemos rivales fáciles ni partidos fáciles...pero sí tenemos jugadores de calidad. Conocemos muy bien al Basilea y le podemos hacer daño", advertía el técnico luso.

La última vez que se vieron las caras un equipo portugués y uno suizo fue en los octavos de final de la Champions 2014/15. En aquel entonces se vieron las casas Basilea y FC Porto. Los dragones lograron empatar en tierras suizas (1-1) y allanaron el camino para la goleada que tendría lugar semanas después en el Estádio do Dragão (4-0)

Sin duda, el encuentro más sonado entre ambos conjuntos fue la victoria encarnada en St. Jakob Park (0-2). El equipo, entonces entrenado por el ahora verdiblanco Jorge Jesus, venció al cuadro suizo gracias a los goles de Bruno César y Óscar Cardozo.

Basilea y Benfica tan sólo se han visto las caras en dos ocasiones en partido oficial. Fue en la temporada 2011/12, también en la fase de grupos de la Champions League. De momento los lusos no saben lo que es perder contra los suizos (una victoria y un empate).

En la primera jornada, el Basilea plantó cara en Old Trafford pero acabó sucumbiendo ante la clara superioridad del Manchester United (3-0). Marouane Fellaini, Romelu Lukaku y Marcus Rashford hicieron los tantos para los red devils.

Misma situación para el Basilea. El equipo suizo es a priori la cenicienta de este Grupo A y de momento es el colista, también con cero puntos. Para el equipo helvético, el gran objetivo es dar la sorpresa y conseguir esa tercera plaza que da acceso a la Europa League.

En la primera jornada europea, el equipo dirigido por Rui Vitória cayó de manera estrepitosa ante el CSKA de Moscú. Seferovic adelantó a los portugueses, pero una fugaz remontada con goles de Vitinho y Zhamaletdinov decantó la balanza a favor del cuadro ruso.

Partido de vital importancia para el Benfica. El equipo encarnado está en estos momentos fuera de la Champions, con una tercera plaza que no contenta a nadie en Lisboa. De momento, un partido disputado y una derrota en su casillero.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Basilea vs Benfica en vivo, perteneciente a la 2ª jornada de la fase de grupos de la Champions League. El encuentro tendrá lugar en el St. Jakob Park a partir de las 20:45 horas (19:45).