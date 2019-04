Dimitri Payet: “Mi objetivo personal es clasificar al Mundial”

Luego de su ausencia en el triunfo de Francia frente a Holanda por 4-0, y la igualdad en cero ante Luxemburgo, debido a una lesión producida por un golpe, Dimitri Payet fue nuevamente convocado por Didier Deschamps e hizo referencia a su vuelta: “Estoy de nuevo aquí, mi objetivo personal es con la selección clasificar al Mundial”

En la jornada anterior, en la que Payet no estuvo y, para reemplazarlo, Didier Deschamps convocó a dos de las grandes figuras de la Ligue 1 como Thomas Lemar, del AS Mónaco, y Kylian Mbappé, del París Saint-Germain, dos futbolístas a los que el ex West Ham alagó: “Son dos jugadores con los que suelo relacionarme fuera de lo estrictamente futbolístico. Estoy feliz de verlos triunfar”

Y agregó sobre el traspaso de Mbappé a el PSG desde el Mónaco: “Kylian acaba de pasar por una transferencia de muy alto perfil y lo manejó brillantemente. Tiene la cabeza firmemente sobre los hombros y tiene buena gente a su alrededor, no me sorprendería que se convirtiera rápidamente en un jugador clave en este equipo”

Sobre el ingreso de jugadores jóvenes a ser parte de Les Bleus, el capitán del Marsella comentó: “Sé que hay competencia en el equipo y que, obviamente, después de la Copa del Mundo, con la fusión de esta generación y estos jóvenes talentos, será mucho más difícil para las personas de mi edad”

Y continuó: “Hay una generación nueva que está entrando a la selección. Yo todavía estoy aquí por el momento, y también la competencia. Cada vez que hay una convocatoria, alguien está decepcionado, eso significa que hay un montón de candidatos”

En cuanto su confianza de ser parte de los once que salgan a la cancha frente a Bulgaria el sábado, opinó: “Todavía tengo un pequeño camino por recorrer, físicamente hablando. Pero cuanto más juego, mejor me pongo, he estado jugando un montón de partidos para recuperar el ritmo que había perdido mientras estaba lesionado"

A la hora de explicar cómo es el proceso de recuperación a sus 30 años de edad, explicó: “ Nunca es fácil recuperarse de una lesión al comienzo de la temporada o durante pre-temporada, porque pierdes la condición rápidamente cuando no juegas, pero he estado jugando bastante, lo que me hizo volver a la pista, y me siento mucho mejor”

Por último, Payet no se olvidó de hablar sobre el delantero del Arsenal, Olivier Giroud al que le mostró su completa confianza para clasificar al mundial en esta doble jornada: “Siempre se puede confiar en él”