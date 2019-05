Antonio Conte: ''No controlamos el partido y sufrimos''

Traspiés del Chelsea en Stamford Bridge en Champions League que no le impide seguir siendo líder de la clasificación del grupo C. Un empate ante la Roma en un partido que iba ganado los locales 2-0, pero al final acabó siendo remontado por los italianos. Aún así, Hazard marcó el empate en el marcador repartiendo puntos en cada equipo siendo el tercer partido consecutivo que los de Antonio Conte no encuentran la victoria. Eso sí, el italiano confía en el equipo y se siente orgulloso de la capacidad de reacción de los suyos.

''Improvisé en la táctica y salió mal. La culpa es sólo mía'' Una reacción que no oculta el momento en el que está el vigente campeón de la Premier League. Pero el técnico del equipo londinense sabe perfectamente el nivel alto que tiene su plantilla, y una mala racha la tiene cualquiera. El Chelsea sigue siendo líder de la clasificación sumando siete puntos, ya que los partidos del grupo han acabado en empate; y ahora está cinco puntos por encima del tercer clasificado, toda una renta que le permite conceder este tipo de tropiezos.

Ante los medios, Conte reconoció que ''se equivocó'' al cambiar su sistema habitual, pero elogió a sus jugadores dándole crédito el empate ante el equipo italiano: ''El esfuerzo que pusieron los jugadores fue el máximo y les agradezco''.

En cuanto al análisis del partido, Conte explicó: ''Sufrimos en la primera mitad y la decisión de cambiar el sistema no valió la pena, ya que nos quitó todas nuestras garantías. Básicamente estuvimos improvisando y demostró que sufrimos bastante bajo la presión que nos dio el Roma. Marcamos dos goles, pero la sensación siempre fue que no sentíamos el control del partido".

"Tengo que asumir la responsabilidad, ya que fue mi decisión cambiar el sistema para compensar la falta de opciones. Cambié la posición de David Luiz para fortalecer el centro del campo y para ser honesto, no creo que haya funcionado este experimento'', dijo el técnico Blue, quien se mostró crítico ante las decisiones que él mismo tomó para el partido.

Conte abrazó a Di Francesco en el habitual saludo antes del partido. Foto: Getty Images.

El Chelsea está inmerso en una plaga de bajas. Jugadores como N'Golo, Kante, Victor Moses y Danny Drinkwater se perdieron el choque. Bajas sensibles que el equipo ha notado. Aún así, el técnico no le echa la culpa a las bajas: ''No se trata de las lesiones que hay en la plantilla, sino de intentar sacar lo mejor del equipo. Los mismos jugadores han estado jugando todo el tiempo desde la pretemporada. Tenemos tres lesiones, no siete u ocho, pero sigue siendo una situación de emergencia para nosotros''.

Durante el encuentro, jugadores como David Luiz sintieron molestias: ''David tuvo problemas de dolor en su pantorrilla, Bakayoko terminó con un problema en su abductor y espero que no sea nada serio''.

''A pesar de todo eso, jugamos con un muy buen equipo como la Roma y sólo puedo alabar a mis jugadores por el esfuerzo. Cuando cambias el sistema, todo es improvisación y esta noche estábamos improvisando. Eso es algo que no me gusta, porque prefiero la organización y luchar contra todos los equipos a nuestro modo. Pero insisto, le doy las gracias a mis jugadores por el partido, porque sin eso, no habíamos logrado un punto aquí'', añadió el italiano.

Antonio Conte hizo autocrítica por la táctica para preparar el partido ante el equipo romano. Pero lo cierto es que sigue siendo líder y ahora el equipo londinense ha de dejar la Champions League aparcada para preparar el siguiente encuentro de Premier League ante el Watford el próximo sábado.