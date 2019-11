¡Insólito! El portero de Salford City fue expulsado por orinar en pleno partido

Sin lugar a duda los porteros son un espécimen raro. Mientras todos quieren marcar goles, ellos quieren detenerlos. Pero al parecer los guardametas en suelo inglés alcanzan un nivel superior de rareza.

A principios de año fue la historia de Wayne Shaw y su pastel. En pleno encuentro de FA Cup ante Arsenal, y mientras ocupaba un lugar en el banquillo, el portero de Sutton United se animó a comer un pastel frente a las cámaras. Aquel acto, que en un principio generó la risa y el cariño de todo el mundo, se transformó en un escándalo de apuestas amañadas y llevó a que Shaw fuese despedido por el club.

Del 'PieGate' al 'PeeGate'

Ahora, ya varios meses después del 'PieGate', otro guardameta de Non-League -ligas amateur- fue protagonista de una historia aún más bizarra. El neozelandés Max Crocombe vio la cartulina roja en el por orinar en pleno partido, en lo que fue la victoria de su Salford City, equipo de la sexta división, por 2-1 ante Bradford Park Avenue.

Ambos clubes se vieron sorprendidos en el momento de la expulsión y Bradford, mediante su cuenta oficial de Twitter, mostró su asombro tras, en aquel entonces, la inexplicable cartulina al guardameta.

86' - RED CARD! This is bizarre. Salford goalkeeper Max Crocombe has been dismissed and no one knows why... #greenarmy (1-2) — Bradford Park Avenue (@BPAFCOfficial) 28 de octubre de 2017

87' - We can confirm that Crocombe has been sent off for urinating during the game. We are not joking. #greenarmy (1-2) — Bradford Park Avenue (@BPAFCOfficial) 28 de octubre de 2017

El portero de 24 años de edad, que llegó el pasado verano procedente de Oxford, se disculpó a través de su cuenta de Twitter y aseguró haber cometido un error pero que su intención no fue la de ofender a nadie.

"Me gustaría pedir perdón por el incidente de hoy. Me encontré en una posición muy incómoda y cometí un error que echó a perder la que ha sido una victoria de mucho mérito. Mi intención nunca fue la de ofender a nadie y quiero disculparme con los dos clubes y con todos los aficionados. No volverá a ocurrir", aseguró Crocombe.