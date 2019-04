Klopp: ''Hemos empatado, pero parece una derrota''

El Liverpool empató en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla en un magnífico partido de Champions League. Los ingleses se llegaron a adelantar en el marcador por 0-3, y parecía que la victoria iba a Anfield hasta que el juego del conjunto inglés y el empuje del Sevilla acabaron empatando el partido.

''Se nos hizo muy larga la segunda parte'' No es la primera vez que Jürgen Klopp se enfrenta al Sevilla. Ésta es la séptima vez que juega tras coincidir en su época en el Mainz 05 y en el Borussia Dortmund, y en ninguna de esos partidos ha podido conseguir alguna victoria. El técnico alemán sigue sin saber lo que es ganarle al Sevilla a pesar de tenerlo muy cerca en este partido, pero los dos goles de Ben Yedder y el del definitivo de Pizarro hicieron que el resultado acabó con un sorprendente 3-3.

Pero para el alemán son ''cosas que pasan en el fútbol'' a pesar de que fueron ''a por la victoria, por supuesto''. ''A veces ocurren estas cosas. El segundo tiempo se nos hizo largo y más cuando no pudimos cerrar el resultado. Ese fue nuestro error''. El técnico recalcó que ''fue frustrante, y así es muy difícil ganar un partido, los últimos 15 minutos fueron eternos; y no es la primera vez que ocurre en el fútbol, a veces lo vivimos a favor, y a veces en contra, pero ellos tampoco han sido capaces de dar la cara''.

En cuanto a la lectura del partido, dijo: ''Ha habido una parte para cada equipo. Intentamos controlar el partido con el balón pero cuando marcaron el primero cambió inmediatamente. Ellos se sintieron fuertes. Después de su segundo gol pudimos sentenciar, pero no cerramos el partido y nos empataron. Ésa es la historia del partido''.

Tras imponerse por 0-3, el Liverpool disminuyó la intensidad y se dejó empatar, para él la explicación fue: ''El ambiente cambió bruscamente en el segundo tiempo, y esa reacción, tras el 2-3, ha creado la sensación de que el partido estaba absolutamente abierto, ellos también han conseguido aguantar y han marcado en el último minuto''.

El entrenador no se creyó lo que pasó al final del partido. Foto: Getty Images.

El técnico, que reconoce que el resultado no le deja satisfecho por las circunstancias, pero antes del partido sí lo hubiera firmado, dijo: ''Hemos logrado un punto al fin y al cabo. Es verdad que parece que hemos perdido en el último minuto, pero hay que seguir preparándose y asumir las cosas; ya no se pueden cambiar. Debemos intentar ser optimistas y espero que la gente no se quede con la sensación de que no somos lo bastante buenos'', indicó.

Klopp reconoció que no creía que iba a quedar el partido en empate ni antes ni durante el encuentro y le resta importancia los siete partidos en el que no ha sido capaz de ganarle al Sevilla: ''La última vez que nos enfrentamos lo llevé bien y ésta también. ¿Qué voy hacer? Hoy hemos jugado una primera parte magnífica y en la segundo no hemos sido lo suficientemente buenos, sólo eso. He jugado diferentes partidos contra el Sevilla y la respuesta es jugar al fútbol''.

Sobre el bajo nivel que el Liverpool mostró en la segunda parte, completamente diferente a la primera, dijo: ''Han pasado muchas circunstancias. Pasó lo que pasó, por el ambiente que también se ha vivido en el campo, pero estas cosas pasan y no es un problema de mentalidad''. Reconoció que ''el penalti les hizo mucho daño''.