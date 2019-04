Sam Allardyce es el nuevo entrenador del Everton

Con 63 años, Allardyce recibirá un salario aproximado de £6 millones por año, números que reflejan la confianza de la directiva del Everton en el ex entrenador de la Selección Nacional de Inglaterra. El gran interrogante pasa por si Sammy Lee continuará formando parte de su cuerpo técnico, ya que si bien ha sido una pieza clave para Allardyce en la tarea de mantener al Crystal Palace en la Premier League, es ampliamente reconocido como un histórico del Liverpool, clásico rival del Everton. El equipo de trabajo de Sam Allardyce en Everton quedaría completo con el ex entrenador del Leicester, Craig Shakespeare, Martyn Margetson como entrenador de arqueros y Ryland Morgan como preparador físico.

Sam Allardyce will be at USM Finch Farm this afternoon to finalise terms on becoming the new manager of Everton Football Club.



David Unsworth will remain in charge of the Blues for tonight’s Premier League match against West Ham United at Goodison Park. pic.twitter.com/5CkrZrQEgv