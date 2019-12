José Holebas renueva con el Watford hasta 2020

José Holebas, ex internacional griego renovó su contrato con el Watford por dos temporadas el pasado lunes por la mañana. Su anterior contrato terminaba en 6 meses por lo tanto los Hornets se aseguran al renovarlo hasta el verano de 2020.

Holebas llegó procedente de la Roma el 2015. Desde ese momento ha jugado 63 partidos y ha anotado 2 veces en el club amarillo. En la actual temporada, ha disputado 15 de 22 partidos con el Watford.

El segundo semestre de 2017 no fue muy fácil para el griego, tuvo que pelear su puesto de titular con el holandés Marvin Zeegelaar que empezaba a tener unas actuaciones impecables por la banda izquierda, además la prensa lo empezó a criticar por el bajo nivel que estaba teniendo.

Igualmente el jugador declaró que se sentía muy cómodo en el club y que por eso decidió renovar su contrato con los Hornets. Es un alivio para Marco Silva, DT del Watford porque Zeegelaar y el ex Roma son las únicas opciones que el portugués tiene por la banda izquierda creando un problema si el griego se hubiese llegado a ir.

José Holebas antes de llegar al Watford pasó por el 1860 München, Olympiacos y Roma para luego incorporarse a los Golden Boys en 2015 por 2.5 millones de euros. El griego también ha sido internacional con Grecia jugando la Eurocopa 2012 y el Mundial de Brasil 2014. Actualmente el jugador está retirado de la campeona de la Eurocopa 2004 por una pelea con el técnico Michael Skibbe.

El Watford marcha décimo en la tabla de posiciones con 25 puntos a solamente 5 puntos del descenso. Los Hornets solo han ganado 1 partido de los últimos 8 por Premier League. Este sábado enfrentarán en su casa, Vicarage Road al Southampton para intentar alejarse del descenso.

