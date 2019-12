Watford destituye a Marco Silva

El Watford puso fin a su relación con el entrenador Marco Silva luego de una seguidilla de malos resultados, en la que los Hornets sumaron una victoria, dos empates y ocho derrotas en las últimas once jornadas de Premier League. Además, el despido del portugués también esta íntimamente relacionado con el descontento por parte del club con la actitud del Everton, quien fue en búsqueda de Silva luego de la salida de Ronald Koeman.

El conjunto de Vicarage Road pasó de un comienzo extraordinario en el que, durante el mes de octubre, alcanzaron la cuarta ubicación y llevó a colocarlos, junto con Burnley, como la revelación de la liga. Sin embargo, la derrota ante Leicester por 2-0 dejó a los Hornets a solo cinco unidades de la zona de descenso, a pesar de encontrarse en la décima posición.

Silva arribó a Watford una semana después de la finalización de la pasada temporada, luego de no haber podido salvar del descenso al Hull City. Durante su estadía en el equipo de la zona de Hertfordshire, el portugués fue vinculado con Everton antes de que Sam Allardyce asumiera el cargo y, según el propio club, la actitud del equipo de Goodison Park fue un aliciente para el deterioro en el rendimiento de los Hornets y llevó al despido del portugués.

| #watfordfc has parted company with Marco Silva.



The Club will seek to make a swift appointment and there will be no further comment until that appointment has been made.



More here https://t.co/vQbbURcTbn