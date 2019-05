Jürgen Klopp: "Mignolet jugará mañana"

El entrenador del Liverpool se ha reunido con los medios de comunicación este mediodía para hablar sobre el partido de FA Cup que les enfrentará con el West Bromwich Albion, uno de sus rivales en la Premier League. Alan Pardew visitará Anfield para intentar pasar a la quinta ronda del campeonato, pero delante tendrá a un Liverpool que, aunque perdió el último partido, está haciendo una gran temporada manteniéndose en puestos de Champions League.

En la rueda de prensa, Jürgen Klopp ha hablado mayoritariamente del estado de forma de sus jugadores y los que posiblemente no podrá alinear por las lesiones que afectan a su equipo. Uno de estos jugadores es Adam Lallana: "Desafortunadamente, otra vez tiene un pequeño problema y no estará para el próximo partido. Adam tuvo una lesión de larga duración y necesita tiempo para adaptarse a un partido de Premier League".

Aparte, el técnico alemán habló sobre Alberto Moreno y Henderson, que "han entrenado con total normalidad" y podrán estar disponibles para el encuentro ante los Baggies. Sobre el lateral Clyne dijo que estaba recuperándose, pero que todavía "no está listo para entrenar con el primer equipo". También comentó la situación de dos de sus centrales, Ragnar Klavan no está disponible para el partido de mañana y Lovren, jugador que no viajó para el partido ante el Swansea City, que "está de vuelta".

Además de todos estos jugadores, Klopp destacó el buen estado de forma de Danny Ings: "Está en un buen estado de forma, para ser sincero, pero no diré nada acerca del once titular. No se si empezará el sábado pero lo está haciendo bien y el hecho de que no le cedamos o que no le demos muestra que tenemos planes para él". Cuando el técnico llegó al equipo, Ings tuvo una larga lesión que le obligó a permanecer apartado bastante tiempo: "Fue un momento difícil, puedo imaginar, para Danny. Cuando vine, el primer día tuvo la lesión y a partir de ahí todo han sido altibajos. Es joven y todavía le quedan buenos años por llegar. Está en una buena situación para él y para nosotros".

"Mignolet jugará mañana"

Por último, Klopp confirmó que Mignolet, que había estado en el banquillo en los tres últimos partidos, será titular mañana: "Mignolet jugará mañana. Todos tienen la oportunidad de jugar y mantenerse en forma. En una situación en la que necesitas cambiar, necesitas buenos porteros y, en mi opinión, los tenemos, por eso lo hacemos".