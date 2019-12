El Wolverhampton ejecutará la opción de compra por Diogo Jota

Los Wolves confirmaron que, luego de la conclusión de la temporada 2017/18, ejercerán la opción de compra para hacerse de manera permanente con los servicios de Diogo Jota, quien llegó desde Atlético de Madrid en condición de cedido.

El delantero se unió a Wolves en un préstamo de una temporada en julio del año pasado, lo que lo llevó a rencontrarse con su ex entrenador, Nuno Espirito Santo. Desde su llegada a Molineux el delantero ha sido una parte muy importante en la gran campaña de los Wolves en el Championship -marchan como líderes-, siendo el máximo goleador de 2017/18, anotando 12 goles en 30 apariciones.

Con solo 21 años de edad, Jota ya ha realizado más de 100 apariciones en su carrera, incluyendo partidos de Champions League durante su tiempo con el Porto y convocatorias internacionales en varias categorías con la selección de Portugal.

Wolves can confirm that the club will be exercising their option to ensure Diogo Jota’s loan move from Atletico Madrid is to be made permanent this summer. #WWFC



