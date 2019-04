Steve Cotterill: "No puedo estar más orgulloso de este vestuario"

Steve Cotterill, entrenador del Birmingham FC, compareció ante los medios al término del encuentro que enfrentó a los suyos al Huddersfield de David Wagner. El partido, correspondiente al replay de la cuarta ronda de FA Cup, se saldó con el triunfo y clasificación de los Terriers a la siguiente fase del torneo. El técnico de los Blues se mostró orgulloso de su equipo a pesar de la eliminación copera.

Lucharon hasta el final

"Lo hicimos bien. Mantuvimos el partido apretado hasta el descanso, que es lo que queríamos hacer, para asegurarnos de que no estuviéramos fuera del encuentro en la primera mitad", dijo Cotterill para inaugurar la rueda de prensa. Este también dijo que "en la segunda mitad nos abrimos, obtuvimos el gol que estábamos buscando y luego, realmente, no los necesitamos para marcar. No necesitábamos que el partido se fuera a la prórroga". Para el técnico del Birmingham la clave del partido estuvo en el cansancio: "ocho de esos jugadores que estaban sobre el césped esta noche no han jugado 90 minutos regularmente durante mucho tiempo. Pasar a la prórroga siempre iba a ser una tarea difícil para ellos".

Gran esfuerzo del equipo

El entrenador de los Blues no desaprovechó la ocasión para analizar el partido de varios de sus futbolistas. "Fue una buena definición de Che, así que estamos contentos con eso. Estamos contentos con los tres defensas centrales esta noche, pensé que eran de primer nivel", dijo sobre el goleador local. Acerca de los defensores, sus palabras fueron: "Lowey, que no había jugado muchos juegos, se lo dejó todo sobre el campo, al igual que Craig Gardner. Lukas Jutkiewicz podría haber sustituido fácilmente en el descanso ya que tenía molestias, pero quería quedarse. Cohen Bramall no ha tenido mucho fútbol, ​​Carl Jenkinson tampoco". Además, como otra de las noticias positivas a pesar de la derrota, este cree que "poner al joven Charlie Lakin en el campo al final fue agradable, aunque no tanto no en esas circunstancias; tal vez hubiera sido mejor sin haber encajado cuatro en ese momento. Los muchachos están destrozados de esta noche".

Calendario apretado

"Lo que necesitaremos para el partido del domingo contra el Aston Villa serán piernas frescas", añadió sobre el esfuerzo físico realizado por sus jugadores. El Birmingham ha visto como el calendario, tan apretado de partidos, apenas les dejaba días de descanso, y así lo huzo saber el técnico de los Blues: "este fue nuestro undécimo encuentro en 46 días, por lo que hemos tenido un partido cada cuatro días. Los 90 minutos de esta noche fueron demasiado para nosotros y los muchachos estaban muertos de cansancio al final. No es una cuestión de una defensa perezosa o mal trabajada, sino que no podían aguantar hasta el final". Sobre su rival dijo que "el Huddersfield ha mejorado con respecto al año pasado. Se podría decir, con respecto a sus movimientos y toque de balón, que es mejor equipo de lo que era el año pasado".

Orgulloso del equipo

Tal y como dio a entender Cotterill, poco se puede hacer cuando el cansancio se apodera de los futbolistas. "Lo conseguí en el último partido contra el Huddersfield y lo conseguí en este encuentro también. La única cosa sobre la que no puedes hacer nada es la fatiga. Normalmente, si estás cansado, te irás a dormir, y eso es lo que le pasó a las piernas de los chicos esta noche. Hemos tenido un calenario increíble desde el 23 de diciembre, sin descansos, casi ningún día libre y entrenando adecuadamente", dijo el míster al respecto. Si bien el Birmingham, con esta derrota, se queda fuera del torneo copero, la sensación de Cotterill no es ni mucho menos negativa: "no podría haber estado más orgulloso de ese vestuario esta noche. De hecho, este es mi momento de mayor orgullo desde que estoy en el Birmingham, ​​cuando los miré porque lo habían dado todo".