Wenger: “Se han jugado demasiados partidos que han supuesto una carga negativa”

Nueva derrota del Arsenal y ya van cuatro de manera consecutiva. El equipo y Wenger están pasando por su peor momento de los últimos años y lo cierto es que no se sabe cuándo va a finalizar. Cada partido del conjunto londinense supone un despropósito mayor, con una línea defensiva que comete errores impropios de la categoría a la que pertenecen y del escudo que representan. En estos momentos, la confianza ni está ni se la espera por el Emirates Stadium, todo esto a escasos días de los octavos de final de la UEFA Europa League ante el AC Milan. Desde luego, el momento no es el idóneo y la figura del entrenador está cuestionada al cien por cien. Si bien es cierto que esta diana lleva fijada sobre Wenger varios años, es en este curso 2017/2018 cuando más se está notando el empuje de aficionados y figuras ilustres relacionadas con el Arsenal pidiendo un relevo en el banquillo.

Mientras tanto, el francés está intentando sacar de este pozo sin fondo a un equipo hundido, tanto en lo anímico como en lo deportivo. El encuentro ante el Brighton es la muestra de que los Gunners no tienen solo un problema de fútbol, sino de confianza en sí mismos. Aludiendo al físico para explicar el porqué de un nuevo mal inicio, Wenger intentó justificar el mal encuentro ante los recién ascendidos: “Sufrimos mucho físicamente en la primera parte. Después de eso, mentalmente, también creo que falta confianza, lo que, vinculado con el aspecto físico, nos hizo perder algunos balones de los que se aprovecharon. También cometimos errores en defensa de los que se aprovecharon. La segunda parte fue nuestra, pero nos faltó nitidez”. Termina su resumen del partido indicando que “se han jugado demasiados partidos que han supuesto una carga negativa porque se pierden”.

"Hasta ahora he conseguido resolver los problemas y sigo creyendo en poder hacerlo"

Confiando en que “nada es permanente”, el técnico alsaciano confía en poder salir de esta situación: “Tenemos que continuar, primero para recuperarnos, porque jugamos el jueves, el domingo, otro jueves y otro domingo. Es físicamente imposible para algunos jugadores que lo han jugado todo”. Se muestra decidido a sacar él mismo al equipo de esta situación y pone sobre la mesa su curriculum para demostrarlo: “Ya lo he hecho antes y es la primera vez que pierdo tantos partidos seguidos en mi vida. Creo en nuestra calidad. Hasta ahora he conseguido resolver los problemas y sigo creyendo en poder hacerlo”. Finalizando con la situación del equipo, se refirió a la frustración de los aficionados que se habían dado cita en el campo del Brighton: “La Copa de la Liga se encuentra en mitad de la temporada y siempre es muy difícil cuando no se gana. Trae mucha negatividad y el partido del jueves tampoco ayudó. Perder la final más el hecho de no estar en una buena posición en liga afecta mucho”.

Por otro lado, habló sobre Petr Cech, un guardameta que no está viviendo sus mejores momentos en el mundo del fútbol, cometiendo algunos errores que no son propios de su figura y nivel. El cancerbero checo se disculpó en su cuenta de Twitter por el grosero error que provocó el primer tanto de los locales. Sobre él, Wenger antepone su inteligencia y profesionalidad a su rendimiento: “Creo que merece mucho respeto, porque evalúa su propio rendimiento. Es un tipo muy inteligente y profesional, que nos ha salvado en otras ocasiones. Hoy, un error suyo nos ha costado un gol, pero como entrenador y como club, tenemos que vivir con eso. Cuando a los jugadores les va bien, te llevas el mérito. Cuando a los jugadores no les va bien, tienes que vivir con ello”.

"Con Ramsey quería descanso porque tenía el partido del Milan en mente"

Para terminar, el técnico francés justificó la ausencia de un hombre importante en el centro del campo como Aaron Ramsey, que no llegó ni a viajar a Brighton para concentrarse con el equipo. Admitiendo que la UEFA Europa League ya es más importante que la Premier League para el Arsenal, Wenger explicó su decisión: “Con Ramsey quería descanso porque tenía el partido del Milan en mente. No quería tener ningún problema con él”. El otro en esta situación fue Danny Welbeck, el delantero que actuará como referencia en San Siro: “Aubameyang no viajará y Lacazette no puede estar, por lo que mi decisión era importante”. Sobre el partido ante el cuadro italiano, el entrenador Gunner concluyó que “será un enorme partido” en el que tienen que concentrarse: “Espero que nos recuperemos bien físicamente y que no suframos demasiado tras este partido del domingo. Después de eso, nos prepararemos bien”. De esta forma, Arsène Wenger dio una de sus ruedas de prensa más complicadas desde que es entrenador del Arsenal.