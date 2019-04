El debate: predicciones MLS 2018

Segunda parte de la Mesa Redonda que la Redacción de la Major League Soccer de VAVEL, dio su opinión sobre lo que ellos esperan de esta nueva temporada. En ella se hablaron de muchos temas, equipos que se clasificarán, campeón, mejor jugador…. Todos ellos dieron su opinión argumentada, sobre lo que creen que está por venir.

Tras una primera parte en donde los encargados de dar a conocer esta competición, dieron su opinión sobre asuntos más generales, en esta segunda parte, entrarán un poco más en materia. ¿Quién será el mejor entrenador? ¿Quién el mejor jugador? ¿Qué equipos harán una gran temporada o cual decepcionará?

1. Landon Donovan MLS MVP 2018

Diego Fernando Ariza

Michael Bradley. Entrando a sus 31 años, el capitán de Toronto y la USMNT buscará seguir haciendo historia, como el líder de un conjunto que durante años se preparó para ser los mejores, y para ello se necesita una persona con la mano fuerte y una inspiración enorme en el campo.

Jimmy Balarezo

David Villa. A pesar de los años, la calidad del asturiano sigue intacta. Creo que si su equipo le echa una mano, el ‘Guaje’ debería ser capaz de hacerse de nuevo con el distintivo del jugador más valioso del torneo, tal y como lo hizo el 2016.

Alfonso Benito

David Villa. El delantero español volverá a llevarse este premio por segunda vez, mi pronóstico de máximo goleador y campeón de la MLS no puede situar a Villa en otro lugar que este, conseguir el Most Value Player.

Jordi Delgado

David Villa. A pesar de su edad, sigue siendo el jugador más importante para su equipo y creo que este es el año de New York City FC. Villa es clave para que esto ocurra.

Pablo Fernández

David Villa. El veterano delantero asturiano ya lleva varios años en Estados Unidos y sabe cómo funciona la liga, de hecho su última temporada le ha hecho volver a ir convocado con la selección española.

marcadegol.com

Erick Joya

Miguel Almirón. Siendo el orquestador del uno de los mejores equipos de la temporada, y uno de los mejores jugadores de la liga este año. Si el paraguayo levanta la MLS Cup con Atlanta, no habría razón porque no darle el MVP.

Mario Reinoso

Giovanni Dos Santos. Tras pasar un año sin pena ni gloria, el mexicano, por fin, rendirá de manera brillante con los ‘Galácticos’, con un número importante de goles y asistencias, ayudando a conseguir el título.

Fer Rodríguez

Diego Valeri. Como cada año, guiará el juego de los Portland Timbers. Este curso, unido a los goles de Fanendo Adi y las grandes intervenciones de Jake Gleeson bajo palos, hará campeón a los de Oregón.

Unai Valverde

Sebastian Giovinco. El jugador italiano ya es un clásico de la liga norteamericana. Es un crack que ha llevado al Toronto a ser el equipo referencia los últimos años, por su regularidad, y a ser campeones esta última temporada. La dupla que formará con Altidore, y la conexión que puede tener con Ager Aketxe le catapultará a ser galardonado.

Manuel Vaquero

Miguel Almirón. El fútbol de Paraguay ha encontrado a su nueva estrella y la Major League Soccer a un MVP que pronto buscará una gran oportunidad en el fútbol del Viejo Continente. Con un Atlanta United más experimentado y un equipo más reforzado, ‘Miggy’ será capaz de ser, no sólo el mejor del equipo, sino también de la competición. Uno de los MVP más jóvenes de la historia.

2. Ganador Bota de Oro 2018

Diego Fernando Ariza

Carlos Vela. El mexicano arribó al nuevo equipo de Los Ángeles FC con el único objetivo de brillar como nunca, pues luego de una larga trayectoria en España, sueña con llegar al Mundial de Rusia al hacer un gran trabajo con los californianos, que tienen entre sus planes ser los protagonistas de la temporada con sus contrataciones.

Jimmy Balarezo

David Villa. Ya lleva más de 60 tantos anotados en los 3 años de carrera que va haciendo en la liga, y tiene todas las condiciones para liderar la tabla de goleo esta temporada.

Alfonso Benito

David Villa. Me decanto por producto nacional, lleva dos años bordeando el trofeo, y no se va a retirar sin conseguirlo, es un competidor nato y esta temporada no será menos.

Jordi Delgado

Carlos Vela. Creo que puede ser un jugador revelación y que se puede adaptar bien al juego de la MLS. Si muestra su mejor nivel, puede ser un jugador clave para Los Angeles FC y hartarse a goles.

Pablo Fernández

Aquí para mí la decisión está clara, Bradley Wright-Phillips y Giovinco, dos de los mejores delanteros en estas últimas campañas y siendo Bradley la última bota de oro, serán los candidatos para mí a ganar este trofeo de máximo goleador. Aunque en este deporte nunca se sabe, y Kamara o incluso el propio Villa podrán estar y de seguro estarán también peleando y metiendo goles

Erick Joya

Ola Kamara. El noruego ha cambiado de aires para esta temporada en la MLS y ha desembarcado en el fortalecido LA Galaxy, y tendrá de compañeros jugadores que le podrían asistir y ayudar a que él pueda marcar muchos goles.

Mario Reinoso

David Villa. Sus temporadas han ido en aumento en cuanto a cifras goleadoras y nivel mostrado por parte de la franquicia de NY City. Esta puede ser la decisiva para ambos de aspirar al título.

Fer Rodríguez

David Villa. Posiblemente estemos ante el último/penúltimo año del ‘Guaje’ Villa al máximo nivel. El asturiano se despedirá de la Major League Soccer por todo lo alto.

Unai Valverde

Josef Martínez. Tras una brillante temporada, el delantero del Atlanta será el máximo goleador superando a gente como Villa, Giovinco o Kamara, entre otros. El buen año de su equipo le catapultará al éxito. Y quien sabe si no viene algún equipo europeo a por él.

sbisoccer.com

Manuel Vaquero

David Villa. El delantero español conseguirá por fin llevarse el reconocimiento como máximo goleador de la competición. Tras cuatro años quedándose a las puertas de este trofeo, ‘El Guaje’ logrará el reconocimiento al máximo goleador, además de la ansiada MLS Cup

3. Entrenador del Año 2018

Diego Fernando Ariza

Giovanni Savarese. Aunque en 2017 fueron sorprendidos por un Houston que los venció en su casa, el venezolano ya conoce lo que significa ganar con Portland, quedando campeones del Oeste el año pasado, y en 2018 tendrá su revancha al llegar más lejos.

Jimmy Balarezo

Gerardo Martino. Haber dirigido al Barcelona, y selecciones como la argentina y paraguaya, habla de su nivel competitivo como entrenador. Con el plantel que tiene en mano, si la progresión que mostró en su primer año en la MLS sigue su curso, creo que debería hacerse con el galardón.

Alfonso Benito

Bob Bradley. El entrenador estadounidense cogerá a un equipo en expansión y lo meterá en PlayOff´s en su primera temporada. Además logrará tener períodos de buen fútbol a lo largo de la misma.

Jordi Delgado

Patrick Vieira. Si mis predicciones son ciertas y New York City FC ganará la MLS, Vieira tendría que ser el mejor entrenador del año por su proyecto y persistencia en creer en él.

Pablo Fernández

Greg Vanney, por desgracia, no ha conseguido llevar a la final de copa a su equipo Toronto, como en años anteriores. Pero aún así ha sido elegido mejor entrenador del año en la MLS, no por su aportación en la pasada temporada, que también, sino por la regularidad en todas las campañas que ha disputado con los de Canadá. Por todas estas cualidades del entrenador de Toronto, y por su equipo yo creo que es uno de los principales candidatos a volver a ganar este trofeo de mejor entrenador.

Erick Joya

Gerardo ‘Tata’ Martino. En su segunda temporada dirigiendo en la MLS, ahora ya de sus rivales y esta vez parece que ha aprendido del pasado para lograr un nuevo título para su palmarés y si finalmente ser el entrenador del año en la liga norteamericana.

rosarioplus.com

Mario Reinoso

Sigi Schmid. Será el entrenador del año, después de revivir a un equipo muerto como Los Angeles Galaxy, que finalizó el último la pasada temporada, llevándolo a ganar su sexta MLS Cup.

Fer Rodríguez

Giovani Savarese. El técnico venezolano, recién llegado a Portland, hará olvidar al gran Caleb Porter y llevará de nuevo el trofeo a las vitrinas de Providence Park.

Unai Valverde

Gerardo ‘Tata’ Martino. Será el año del Atlanta. Y obviamente, será, en gran parte, gracias al entrenador, el Tata. Su pasado en el Barça y la selección argentina, y su positivo primer año en la MLS le ayudarán a luchar por ser el mejor en su cargo. La estabilidad del club en cuanto a mantener, e incluso mejorar la plantilla de la pasada campaña también ayudará.

Manuel Vaquero

Gerardo ‘Tata’ Martino. A pesar de no conseguir el objetivo de campeonar, el Atlanta United acaparará varios de los reconocimientos individuales, y uno de ellos será el de entrenador. Martino ha conseguido darle una vuelta al soccer estadounidense, y a implantado un juego muy poco visto en la competición, en donde el control de la pelota y las transiciones rápidas conjuntan de manera casi imperceptible.

4. Fichaje del Año 2018

Diego Fernando Ariza

Santiago Mosquera. El joven colombiano lleva apenas un año como futbolista profesional, pero tiene en su espalda ser ídolo en su país, al salir campeón con Millonarios, algo que le valió para ser la nueva promesa del Dallas en esta nueva temporada.

Jimmy Balarezo

Ezequiel Barco. Su último en Sudamérica fue sobresaliente. Le valió para llegar a una Selección Argentina donde las figuras abundan, sobre todo en puestos de ofensiva como los que él maneja, lo que dice mucho de su nivel. Debería causar un impacto importante en el club de Martino.

Alfonso Benito

Carlos Vela. Viene de una liga potente, a una edad temprana y en plena forma para poder hacer una gran temporada, además su equipo será revelación y por este motivo podemos asimilar a las razones de elección a entrenador, hombre franquicia que va a llevar a su nuevo equipo a PlayOff´s.

Jordi Delgado

Gregory Van der Wiel. Fichaje Top para Toronto FC, de calidad internacional y reconocida que de seguro aportará mucho a los actuales campeones.

Pablo Fernández

Este preciado e importante galardón creo que podría llevárselo Carlos Vela. El mexicano, el cual ya llevaba varias temporadas en la liga española jugando para la Real Sociedad se va para la MLS dejando un gran vacío en el equipo vasco. Es un jugador hábil y con mucho gol que, aunque no tenga experiencia en esta liga seguro va a ser uno de sus mejores jugadores. Se va a Los Angeles FC, nuevo equipo que debuta esta temporada en la Major League Soccer.

beinsports.com

Erick Joya

Diego Rossi. El delantero uruguayo tiene todo para convertirse en el referente en ataque de la nueva franquicia de Los Ángeles, si las cosas van bien y tiene un buen año, puede ser el goleador del equipo, y ayudar al LAFC a alcanzar los PlayOff´s en su primera temporada, logro que le permitiría a Rossi ser considerado el fichaje del año.

Mario Reinoso

Ola Kamara. El noruego, de la mano de los ‘Dos Santos Brothers’ y Alessandrini, quienes le surtirán de numerosas asistencias, se convertirá en el mejor fichaje del año, llegado desde Columbus, logrando una alta cifra goleadora que ayudará a LA Galaxy a ser campeones.

Fer Rodríguez

Gyasi Zardes. Sin hacer demasiado ruido, Columbus Crew será el equipo revelación de la temporada. Mucha culpa de ello la tendrá uno de sus fichajes estrella de esta ventana de incorporaciones. Esta campaña el californiano deslumbrará con sus goles a los parroquianos del Mapfre Stadium.

Unai Valverde

Carlos Vela. Es, sin duda, la incorporación más llamativa y mediática de la temporada. Su nivel está muy por encima del resto de sus compañeros, a priori, y viene de jugar en un equipo en forma como es la Real Sociedad. Está en una edad perfecta, maduro, pero con frescura, y creo que el estar cerca de casa le ayudará a jugar más relajado, y consecuentemente, mejor. Además, el buen año que creo que realizará su equipo le ayudará a convertirse en fichaje del año.

Manuel Vaquero

Carlos Vela. El atacante mexicano tendrá un tremendo impacto tanto en la liga como en su equipo. Vela será el eje de los nuevos LAFC, convirtiéndose en el máximo generador de peligro, y demostrando que aún le queda juego para continuar rindiendo a un gran nivel.

5. ‘Rookie’ del Año 2018

Diego Fernando Ariza

Chris Mueller. Orlando City SC tiene en sus filas a un muchacho que dará mucho de qué hablar en 2018, pues su nivel en la pretemporada fue impresionante, algo que lo tiene como una de los jóvenes a observar.

Jimmy Balarezo

Chris Mueller. El joven atacante tiene muy buena pinta, y acompañado por jugadores de la calidad de Meram y Yotún en su equipo, me parece que podría redondear un buen primer año.

Alfonso Benito

Carlos Vela. De nuevo, motivo el mismo, y al ser su primer año se llevará este premio, hay importantes candidatos al premio pero creo que Carlitos Vela acaparará para sí ambos premios haciendo una gran temporada en Los Angeles.

Jordi Delgado

Jesús Medina. El paraguayo de NYCFC ya estuvo tentado por el Manchester City, aunque finalmente terminó en la MLS. Lo veo un jugador con calidad para desbordar y regatear, y aportar muchos goles al equipo. Un jugador a seguir que estoy seguro de que en poco tiempo otros equipos grandes de Europa llamarán a su puerta.

Erick Joya

Chris Mueller. Durante la pretemporada estuvo marcando muchos goles, y si logra hacer lo mismo en la temporada, y se convierte en el nuevo CyleLarin, y logra hacer lo que hizo el delantero canadiense en su primera temporada con los leones. Si Mueller con sigue emular lo que hizo el ya citado delantero ex -Orlando City SC, y además la franquicia consigue llegar a los play-off, Chris podría ser el segundo ‘Rookie’ de la franquicia de La Florida.

orlandocitysc.com

Mario Reinoso

Chris Mueller. El joven jugador de Orlando City se convertirá en una de las sensaciones de la liga con la franquicia púrpura de la mano de Jason Kreis, consiguiendo así su primera clasificación para los Playoff’s.

Fer Rodríguez

Ager Aketxe. A pesar de no salir campeón, el vasco será el jugador revelación de la temporada en la Major League Soccer. Un futbolista de muchos quilates y con mucho aún por demostrar. Se va a salir.

Unai Valverde

Jon Bakero. Barriendo para casa, creo que en un equipo como el Chicago Fire, Jon podrá mostrarse y disputar minutos suficientes como para ser importante. Tendrá un duro competidor en el número 1 del draft, Joao Moutinho, que jugará en un equipo nuevo como el LAFC, lo que le da más opciones de jugar.

Manuel Vaquero

Jon Bakero. El centrocampista ofensivo del Chicago Fire, tendrá difícil hacerse con un puesto en el once titular del equipo, pero poco a poco logrará ser importante y demostrar el porqué fue reconocido como el mejor jugador universitario del pasado año.

6. Equipo sorpresa MLS 2018

Diego Fernando Ariza

Orlando City SC. La Florida demostrará que pueden tener una vida después de Kaká, con las contrataciones que trajo Orlando que ilusionan con pelear el campeonato, como Sacha Kljestan y Justin Meram.

Jimmy Balarezo

Orlando City SC. El equipo de Kreis me parece una opción interesante a seguir esta temporada, con la adición de Meram y el buen nivel de Yotún, a pesar de la partida de su gran figura, el brasileño Kaká, creo que podría representar una sorpresa en su conferencia de cara a clasificarse a los PlayOff´s.

Alfonso Benito

FC Dallas. Confío en que se meta en playoff como he puesto y además le he dado como equipo que llegará a la final, volverá a las posiciones que ocupo en temporadas pasadas.

Jordi Delgado

Los Angeles FC. Creo que es el equipo que puede dar la campana ya que es el único que aún no conocemos, y se han preparado bien para dar guerra. Carlos Vela será una pieza clave con sus goles y su experiencia.

Pablo Fernández

No creo que haya un equipo sorpresa en esta nueva temporada, porque todas ellas siempre se ven grandes cosas y buenos jugadores en diferentes equipos, con la diferencia de que los buenos equipos siempre marcan la diferencia. Seattle, Toronto, Dallas, Timbers, DC United… a pesar de que New York Red Bull dio la campanada este año llegando a la final, tiene jugadores de alto nivel y siempre realiza buenas campañas.

Erick Joya

Houston Dynamo. Es un club del que la prensa, aficionados y misma liga no esperan mucho, y por lo tanto podría ser el caballo negro, ya que cuenta con un gran plantel. Verlo en una final de conferencia sería una sorpresa, al igual que la temporada pasada.

Mario Reinoso

Los Angeles Galaxy. Ya que pasarán del ostracismo del curso de 2017, siendo últimos en su Conferencia Oeste, a campeones de la Major League Soccer en 2018.

Fer Rodríguez

Columbus Crew SC. Los de Ohio mostraron un gran nivel en el partido inaugural ante Toronto FC. Sus triangulaciones rápidas darán mucho que hablar este año en la MLS. La dura competencia en el Este les dejará a las puertas de la final de la MLS Cup.

Unai Valverde

Los Angeles FC. Creo que serán extremadamente competitivos bajo el liderato de Vela. Darán mucho que hablar sin duda, por sus jugadores y porque creo que harán una buena temporada, luchando, y en mi opinión, clasificándose para los play off. No tardarán tanto como el New York City, Orlando City o Minnesota United en ser competitivos, e imitarán al Atlanta United, siendo de los mejores en el año del debut.

Manuel Vaquero

Orlando City SC. ‘Los Leones’ han conseguido conformar un gran once titular, lo que si unimos a un buen rendimiento de jugadores de segunda, permitirá a los de Florida clasificarse para los PlayOff’s por primera vez. La incorporación de jugadores con amplio conocimiento y experiencia en la competición, les dará este punto de más que necesitan para realizar una gran temporada.

6. Peor equipo MLS 2018

Diego Fernando Ariza

New England Revolution. Será una lástima ver a un conjunto, fundador de la competición en 1996, tener un nivel deportivo tan discreto en los últimos años, que en 2018 pasará factura.

Jimmy Balarezo

Colorado Rapids. Ya tuvieron una mala temporada el último año, y no imagino la situación cambiando de manera muy radical. Sus fichajes no han sido de renombre.

Alfonso Benito

Colorado Rapids. No levantará cabeza de la mala temporada pasada y continuará en la misma dinámica, sus fichajes no me parece que tengan el nivel suficiente para dar el paso de calidad necesario, no solo eso sino que creo que su temporada no le llevará más allá de ser el peor equipo del año.

Jordi Delgado

Orlando City SC. Veo a los de Florida muy débiles después de la marcha de Kaká que, para mí, era una de las patas sustentadoras del equipo. Creo que esta va a ser una mala temporada para ellos.

Pablo Fernández

Minnesota United, al igual que la temporada anterior, creo que serán uno de los peores equipos de la temporada. Las razones son obvia, son uno de los equipos más nuevos, solo lleva una temporada en la liga y aun tiene que ir haciéndose un nombre para poder traer a jugadores de peso. Todas estas razones me hacen pensar que de nuevo repetirán en la conferencia oeste como el peor equipo de ambas.

mlsmultiplex.com

Erick Joya

New England Revolution. El club no se ha reforzado de la mejor manera y está lejos de aquella versión del club que llegaba a disputar la final de la MLS Cup.

Mario Reinoso

New England Revolution. La franquicia se ha movido poco (y a mi juicio, no muy bien) y se le hará la temporada larga a los de Brad Friedel, quien debuta en el banquillo. La falta de disciplina sigue siendo una de sus asignaturas pendientes.

Fer Rodríguez

En su segundo año en la élite, Atlanta United FC será el peor equipo de la temporada regular. Los pupilos del 'Tata' Martino, si es que este es capaz de finalizar la temporada en el banquillo, ni siquiera aspirarán a los PlayOff’s. Incluso una franquicia recién llegada a la Major League Soccer como Los Angeles FC hará mejor papel este curso.

Unai Valverde

Philadelphia Union. Considero que es un equipo de altibajos, y que tras dos temporadas peleando por los PlayOff´s, este año volverán a caer. Aunque creo que tendrán como rivales para el puesto que nadie quiere, a Houston Dynamo, Colorado Rapids y Columbus Crew SC.

Manuel Vaquero

New England Revolution. Uno de los fundadores de la Major League Soccer está pasando por uno de los peores momentos de su historia, y la gestión que se está haciendo de la plantilla y el cuerpo técnico no creo que sea la correcta. Esto seguramente los llevará de nuevo a ser uno de los peores de la competición.