Alemania y Brasil se vuelven a ver las caras luego del 7-1

Alemania y Brasil históricamente han demostrado ser selecciones grandes, que siempre están en la disputa por los títulos más importantes. Además también tienen a los jugadores más deseados del mercado y a nivel de selecciones rinden al máximo.

Los bávaros cuentan con una de las plantillas más envidiable, seguramente podría sacar tres equipos para disputar un mundial y es muy probable que todos llegaran lejos. Brasil por su parte, también tiene una gran generación que ha demostrado que viene por grandes cosas, generación que está liderada por el astro del fútbol mundial Neymar Jr, quien desafortunadamente se perderá este encuentro por lesión.

Cuando han pasado casi cuatro años de aquella paliza histórica de Alemania a Brasil en el Estádio Governador Magalhaes Pinto por 7-1, muchas cosas han cambiado, los sudamericanos volvieron a ser ese equipo temible al que todos quieren evitar, teniendo en cuenta la gran eliminatoria que hicieron, sacándole hasta 10 puntos a su inmediato perseguidor. Algo que se antoja muy notable, si recordamos que las eliminatorias de la Conmebol son consideradas las más difíciles del mundo.

Foto: gettyimages

Por otra parte también tenemos a Alemania que viene de cuajar una de las fases eliminatorias más cercanas a la perfección que se recuerden en la historia de la UEFA, habiendo conseguido 30 puntos de 30 posibles con 43 goles a favor y solo 4 en contra, lo que habla muy bien del poderío que tiene la selección teutona, quien además es favorita para el bicampeonato.

Alemania tiene una plantilla envidiable desde todo punto de vista, con Neuer lesionado tienen como sustitutos a Ter Stegen y Leno, en defensa tienen jugadores como Kimmich, Hummles, Boateng y Plattenhardt, en el medio tienen figuras como Kroos, Sané, Gundogan, Can, Draxler y Özil mientras que en la delantera cuentan con Werner, Wagner y Müller y sin contar los grandes jugadores que quedaron fuera de la convocatoria como: Reus, Götze, Dahoud, Bailey, Max y el mencionado Neuer. Esta Alemania va con todo en Rusia 2018.

Por otro lado, Brasil no tiene nada que envidiar a los bávaros, preparados bajo los 3 palos tienen a Ederson y Alisson, en defensa tienen jugadores como Thiago Silva, Dani Alves, Marcelo, Marquinhos y Filipe Luis, en el medio cuentan con Coutinho, Paulinho, Fernandinho, Willian y Casemiro y arriba cuentan con el ataque demoledor de Gabriel Jesús, Firmino y Dougas Costa. Ausente en esta convocatoria Neymar por lesión que se espera que esté de vuelta para el Mundial.

Este partido servirá como un gran termómetro para ir calentando lo que es el Mundial, porque a pesar de ser un encuentro amistoso, los brasileños llegarán con ganas de venganza, luego de ese gran escándalo mundial donde perdieron frente a su hinchada, por otro lado, Alemania viene de jugar un gran partido ante España donde demostró que tiene muchas cartas en el ataque, por lo que será un partido muy entretenido.

En los últimos 10 encuentros que se han enfrentado estas selecciones, vemos como dominador a Brasil con cinco victorias, dos empates y tres derrotas, encuentros en los que ha marcado 20 goles pero que ha recibido 22. Históricamente ambas selecciones se han enfrentado en 22 oportunidades con balance más que positivo para la canarinha con 12 partidos ganados 5 empate y 5 derrotas con 40 goles a favor y 31 en contra.

Recordando un poco el 7-1

Si repasamos un poco lo que fue este 7-1, nos damos cuenta que son pocos los brasileños que repiten luego de ese ridículo mundial que hizo la verde amarela en aquel encuentro, estos fueron los once elegidos para aquel partido: Julio César, Maicon, David Luiz, Dante, Marcelo, Fernandinho, Luiz Gustavo, Bernard, Oscar, Hulk y Fred, para este partido, solo repiten Marcelo y Fernandinho en la convocatoria, mientras que en la banca estaban: Paulinho, Ramires, Willian, Jefferson, Dani Alves, Maxwell, Henrique, Hernanes, Jó y Víctor. En esta convocatoria solo figuran Willian, Paulinho y Dani Alves, por lo que en total solo sobreviven 5 jugadores de aquella debacle

Por el lado de Alemania, los once que saltaron al campo desde el inicio fueron: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Howedes, Schweinsteiger, Ozil, Khedira, Kroos, Müller y Klose, de ellos, no están presentes Neuer (lesión), Lahm, Schweinsteiger y Klose (retiro) y Howedes. En la banca contaban con Merstesacker, Schurrle, Draxler, Großkreutz, Ginter, Podolski, Zieler, Durm, Götze, Weindenfeller y Kramer. En esta convocatoria solo sobrevive Ginter, es decir, que de aquel partido, solo repiten siete jugadores, por lo que será un partido totalmente nuevo debido a que las caras son muy distintas. Lo único que se mantiene igual en ambos partidos es que Neymar no estuvo presente por lesión.