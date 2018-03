La incertidumbre que se vive en Alemania, y sobre todo en Leipzig, con respecto al futuro de Timo Werner aumenta cada vez más. A principios de 2018, el delantero había dicho que le gustaría jugar en la Premier League en algún momento de su carrera. Sin embargo, luego descartó una salida del equipo alemán y se mostró convencido de quedarse la próxima temporada. Ahora, según un informe de Bild, la última declaración del joven de 22 años está "desactualizada", y de hecho Werner lo habría hecho solo a instancias de su club. ''Werner se ocupa de un cambio y el Liverpool es un club muy interesado''.

Según el sitio Trasnfermarkt, el entrenador de los Reds, Jürgen Klopp, y el consultor Karlheinz Förster están en un intercambio intensivo sobre el futuro de Timo Werner. Su contrato aún es válido hasta 2020. Una oferta para extenderse en 2022 había sido rechazada a principios de este mes. La razón es, entre otras cosas, el futuro aún no aclarado del entrenador del RB Leipzig, Ralph Hasenhüttl.

Hoy por la mañana, el delantero brindó una entrevista con el medio Kicker y negó nuevamente los rumores de traspaso. La base de su declaración es que el director deportivo del Leipzig, Ralf Rangnick, les impartió a él y a sus compañeros una prohibición de cambio: "No creo él diga que me quedaré, sin importar lo que pase y venga". Werner cree que se agregarán "dos, tres nuevos jugadores muy buenos".

Con sus declaraciones en el micrófono de Sky no quiso aclarar nada, pero simplemente repitió "lo que nuestro director deportivo Ralf Rangnick siempre ha dicho, que no me dejaría ir, si es que quería hacerlo en el verano de todos modos". Para él, un cambio no es un problema en absoluto. "Solo estoy lidiando con el Ahora y la Copa del Mundo si estoy allí", dijo Werner.