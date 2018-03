Ander Herrera está de regreso

Las lesiones han minado demasiado a un Manchester United que tuvo altas expectativas en el comienzo de la temporada, y hoy está a la espera de poder festejar en la FA Cup, el único título que aparece en su horizonte como posibilidad de celebración. Uno de los que ha sufrido lesiones fue Ander Herrera, mediocampista español que supo ser titular indiscutido en un momento y luego perdió su lugar por lesiones y bajos rendimientos.

Ahora, el mediocampista está recuperado luego de la lesión que sufrió en el empate de ida ante Sevilla, el pasado 21 de febrero. En una entrevista con el sitio oficial de Manchester United, Herrera reveló que ha estado entrenando muy duro con la plantilla en los últimos cinco días y quiere colaborar para que el equipo pueda alzarse con el triunfo en el torneo más longevo del fútbol mundial.

“Me siento realmente bien. He estado entrenando con el equipo por cinco días y me siento bien, en forma y listo para ayudar al equipo luego del parón internacional”, reconoció el mediocampista. “Fue una lástima no estar disponible para ayudar luego de la visita a Sevilla porque estaba sintiéndome muy bien antes de eso, pero el fútbol tiene estas paradas. Afortunadamente, no he tenido mucha de ellas en mi carrera”.

Manchester United tendrá duelos cruciales en los próximos partidos, enfrentando a Swansea City, West Bromwich Albion y Arsenal, junto con un derbi de Manchester y la visita a Wembley para enfrentar al Tottenham Hotspur en las semifinales de la FA Cup. “Ahora es tiempo de finalizar la temporada, tan bien como podamos. Queremos ganar la FA Cup y mantener el segundo lugar en la liga”, concluyó el futbolista español.

Los de José Mourinho volverán a ver acción el próximo sábado 31 de marzo, cuando reciban al Swansea City en Old Trafford, buscando mantener la segunda ubicación en la Premier League para poder clasificar directamente a la próxima edición de la UEFA Champions League.