Southgate:“No puedo predecir si Hart jugará para Inglaterra antes del Mundial o no”

Cada vez queda menos para el Mundial y los entrenadores hacen auténticos malabarismos para intentar guardar sus cartas. Como si de una partida de póker se tratara, los seleccionadores siguen sin dar pistas en aquellas posiciones en las que hay varias opciones entre las que elegir. Posiblemente, Inglaterra sea uno de los combinados que más dudas genera en torno a su participación en Rusia, y no solo por ver cuál será su rendimiento. Los entrenados por Gareth Southgate llegan con varios jugadores optando a un mismo puesto, por lo que parece que estos partidos amistosos antes de las grandes citas serán probaturas para dar con el once ideal.

Tras ganar a Holanda el pasado viernes por 0-1, los Three Lions se centran ahora en una de las grandes ausentes de la gran cita futbolística de este 2018: Italia. Los del sur de Europa se perderán el Mundial de Rusia y lo cierto es que no están dejando buenas sensaciones. Queda por ver cómo se comportan ante una Inglaterra que sí estará centrada en mejorar de cara a junio. Sobre esa mejora y las dudas que existen aún en el equipo ha hablado Southgate en la previa del encuentro que se disputará el martes, 27 de marzo a partir de las 21:00 horas en Wembley. Contento con la mejoría mostrada por su equipo ante los holandeses, el seleccionador admite que “es agradable ver como los jugadores comienzan a adaptarse al sistema”. “Estuvimos más fluidos con la pelota, jugamos con más libertad y realmente hubo buenas señales en el partido del viernes”, añadió.

"Hay 31 ó 32 jugadores que estarán en la disputa y nadie sabe qué sucederá las próximas semanas"

Pide, además, paciencia a una hinchada que está deseosa de que su combinado rinda en una gran cita: “Tenemos que permitir que este equipo joven vaya y se presente al Mundial, porque hay algunos jugadores jóvenes muy emocionantes. Tienen que crecer juntos, porque no tienen cincuenta o cien apariciones. Tenemos que dejarles su sitio para que lo encuentren. Sé que la gente no tiene paciencia para eso, pero si queremos llegar más lejos en el torneo de lo que muestra nuestro ranking, tenemos que dejar que eso suceda”. Y es que, lo cierto es que la llegada del ex seleccionador sub-21 ha rejuvenecido un grupo que tiene ganas de hacerlo bien. No obstante, Southgate ha aprovechado su comparecencia para dejar claro que “no es tarde para nadie” en lo que a la convocatoria se refiere: “Vamos a seguir monitorizando a todos hasta el final de la temporada. Hay 31 ó 32 jugadores que estarán en la disputa y nadie sabe qué sucederá las próximas semanas”.

Sobre la competencia y la diversidad de opciones que generan esos grandes jugadores a los que el inglés ya les ha echado el ojo, acepta que “es importante que haya competencia en todo el terreno de juego” porque “la presión adicional de saber que tienes que jugar bien para mantener tu puesto lleva a los jugadores a otro nivel”. “En muchas posiciones tenemos opciones muy buenas, jugadores que sabemos que vendrán y lo harán bien. Hay que encontrar el equilibrio”, añadió un técnico que, para finalizar, desveló el que será el portero del encuentro ante Italia: “Jack Butland será quien juegue en la portería. Quería darle a él y a Jordan Pickford un partido para que cogieran experiencia. No puedo predecir si Hart jugará para Inglaterra antes del Mundial o no. Dependiendo del rendimiento de los porteros en los últimos seis o siete partidos, tomaremos las decisiones”. Así pues, tras este parón por selecciones de marzo parece que todo continuará de la misma manera a escasos meses de la cita mundialista.