Hasenhüttl entre Bayern y Dortmund

Google Plus

En verano del 2017, el Borussia Dortmund había pagado al Ajax una suma de 5 millones de euros por Peter Bosz. Hasta ahora es un record en cuanto a compra de entrenador se refiere. Sin embargo, según el medio Bild, esta marca sería superada el próximo mercado cuando el Bayern Múnich y el Dortmund se disputen la firma de Ralph Hasenhüttl.

Actualmente existe incertidumbre en ambos frentes respecto a sus entrenadores. Por el lado de los bávaros, Jupp Heynckes aclaró que no descarta ni la renovación, ni la salida. En cuanto a Peter Stöger, su permanencia en el banquillo del Dortmund se complicó a partir de la mala actuación en las dos competencias internacionales de Europa.

Según el sitio Transfermarkt, Hasenhüttl es considerado uno de los valores más populares en el mercado de entrenadores del habla alemana. Su contrato con el Leipzig finaliza en 2019 y aún no se ha extendido. Si se concretara su salida, el club al cual fuese destinado tendría que pagar un monto cercano a los 10 millones de euros, una cifra record en la adquisición de directores técnicos.

Anteriormente, Hasenhüttl había declarado en Bild que le gustaría recorrer más terreno con el Leipzig para luego aplicarla en algún otro club: "No he tenido la experiencia internacional, ahora tuve mi primer año en la Liga de Campeones. Creo que es esencial llevar este conocimiento conmigo si algún día me convierto en entrenador de un formato Bayern".

Por ahora su equipo se mantiene en carrera dentro de la Europa League. Luego de eliminar con suspenso al Zenit de San Petersburgo, disputará los cuartos de final ante el Olympique de Marsella. En cuanto a la Bundesliga, se mantiene en la sexta posición, a tan solo unos cuantos puntos de clasificar a la próxima Champions League. En la jornada pasada, logró la hazaña de cortarle la racha positiva al futuro campeón alemán, el Bayern Múnich.