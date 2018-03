John Stones sufre una difícil situación en Manchester

Google Plus

Desde su lesión en el tendón de la corva en Noviembre, John Stones ha perdido protagonismo en el esquema inicial del Manchester City. El joven central de 23 años es suplente habitual de Kompany y Otamendi, la dupla de centrales titular en el equipo entrenado por Pep Guardiola. El propio jugador ha reconocido que no se trata de una situación agradable y se ha mostrado dispuesto a revertirla.

"Es difícil, todo jugador quiere jugar semana sí, semana también" declaró sobre su condición de suplente. Aunque Stones no se siente, ni mucho menos, despreciado por ello: "tengo el respaldo de los jugadores y el apoyo del entrenador". Guardiola ha sido uno de sus máximos apoyos, ya que desde su llegada en verano de 2016 ha confiado en él.

Por otra parte, Stones afirmó que luchará por revertir su complicada situación. "He estado peleando y eso es todo lo que puedes hacer. Entrena duro, sigue trabajando duro y cuando tu oportunidad llegue, debes tomarla y eso es lo que hice." dijo a los periodistas. Desde su lesión, jugando contra el Leicester en noviembre, solo ha jugado cuatro de 17 partidos posibles en Premier League. Por otra parte, sí jugó la vuelta de octavos ante el Basilea, en la que los citizens perdieron por 1-2.

Aunque no todo es malo para Stones, ya que hace apenas un mes levantó su primer trofeo: la Carabao Cup. "Sigo aprendiendo en líneas generales, eso es algo enorme. Es difícil, pero obtuve mi primera medalla (victoria por 0-3 ante el Arsenal en la final de la Carabao Cup) por lo que no me puedo quejar" respondió al ser preguntado por los puntos positivos de su situación.

De cara al Mundial, su participación en la selección no se ha visto disminuida por su falta de minutos en Manchester. Sigue siendo uno de los fijos para Gareth Southgate, quien le alineó de inicio en la victoria inglesa ante Holanda. "Creo que es realmente difícil para todos. Me ha elegido esta vez y tengo que correr el riesgo cuando salga al terreno de juego" comentó sobre la dificultad de compaginar suplencia y titularidad.