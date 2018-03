Löw le da la razón a Kroos en su autocrítica

Google Plus

A pesar de ser un amistoso, la derrota 0-1 de Alemania a manos de Brasil, fue sin duda un llamado de atención para el seleccionado teutón de cara a su preparación para el Mundial de Rusia 2018. Tanto fue así, que muchos de sus jugadores mostraron su descontento ante la actuación de Die Mannschaft en el encuentro jugado el martes en el Estadio Olímpico de Berlín.

En un encuentro en el que se vio al combinado alemán, como pocas veces se le ve, bastante desdibujado, con muchas dificultades para salir desde el fondo, y con una falta de creatividad y profundidad poco usual, el resultado parece que fue lo de menos. No obstante, el rendimiento del conjunto es el principal punto de preocupación. Así lo expreso Toni Kroos, el mediocentro del Real Madrid, quien se mostró molesto con el rendimiento de algunos de sus compañeros, diciendo: “Algunos jugadores tenían que demostrar cosas y no lo han hecho”. Además, afirmó que la selección tiene mucho por mejorar de cara a la cita mundialista, pues, según él, “hemos visto claramente que no somos tan buenos como dicen”.

Toni Kroos se mostró molesto con el rendimiento de algunos de sus compañeros | Foto: @DFB_Team_ES

A partir de estas declaraciones, el técnico Joachim Löw declaró estar de acuerdo con quien terminó como capitán del equipo en el partido frente a Brasil. El DT, campeón del mundo en 2014, dejó entrever su descontento con el rendimiento de algunos jugadores y del juego en conjunto en general. El estratega afirmó que merecían perder el encuentro, pues “como resultado de los cambios hechos, el juego en conjunto no fue tan bueno como siempre”, así mismo, destacó la falta de intensidad y de rapidez para mover el esférico, algo muy notorio en el desarrollo del encuentro.

Adicionalmente, Löw mostró su preocupación por otros cuantos aspectos, aunque tiene confianza plena en que pueda pulirlos y trabajarlos en la concentración de 14 días que tendrá la selección previa a la máxima cita del fútbol mundial. El entrenador teutón tiene total confianza en que los jugadores de mayor experiencia y bagaje sean quienes lleven la batuta y guíen a los más jóvenes en las tierras rusas. En cuanto a esto, hizo referencia específica a Hummels, Ӧzil, Müller y Khedira, todos ausentes del partido frente a Brasil.