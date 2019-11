Previa Arsenal – Stoke City: un balón y una calculadora

Un balón y una calculadora. Los dos elementos fundamentales de este tramo de temporada. Dos artículos imprescindibles capaces de acercar o alejar los objetivos. Un balón y una calculadora. Lo primero para los futbolistas. Lo segundo para los estadistas. Y, por favor, que no se relacionen los primeros con los segundos. Que no se conozcan. Que no tengan nada que ver. Porque entonces hay un lío. Un tremendo caos difícil de resolver. Unos no quieren saber nada de datos. Ellos quieren ir, vestirse de corto y hacer su trabajo. Utilizar el balón, meterlo en la portería y sacarlo la menor cantidad de veces posible. Los otros no. A los otros les gustan las hipótesis. El ahora esto y mañana lo otro si ocurre así y no asá. El si este pierde y tú ganas sucede esto, aunque ojo con esto otro. Tenlo en cuenta. No lo vayas a olvidar. Un balón y una calculadora. Un esférico y unos números. Un cuero y unas teclas. La tradición del final. Lo que está por llegar.

Y los números empiezan a aparecer cuando los deberes no están hechos. Así llegan Arsenal y Stoke City a estas últimas jornadas de Premier League. Con la tarea sin hacer y el profesor pasando lista. Los Gunners tienen muy difícil, casi imposible, moverse más allá del sexto puesto. De hecho, lo han tenido muy difícil durante todo el año. No han rendido. Simplemente, no han estado a la altura del conflicto. Han titubeado más de lo que acostumbran y parece que su cabeza está en otra competición. Caso diametralmente opuesto el de los Potters. Ellos sí están centrados en liga. Sí piensan en salvar la competición. Aunque también está muy complicado. No partían como uno de los candidatos claros al descenso, pero la sucesión de acontecimientos desagradables en Stoke-on-Trent habrá que ver si no acaba con un viaje a la Championship.

El balón no ha sido lo suyo, así que habrá que ver si lo es la calculadora. Muchas echarán humo esta jornada 32 tanto en Londres como en Stoke. Ambos tienen por delante la que puede ser una jornada crucial en la búsqueda de sus objetivos. Los de Wenger tienen que ganar para aprovechar el enfrentamiento directo entre el quinto y el cuarto clasificado. O lo que es lo mismo, entre el Chelsea y el Tottenham. Uno, o los dos, se dejarán puntos, y ahí tienen que estar los del Emirates para recortar la diferencia. En cuanto a los de Lambert, destacar que los dos equipos que les preceden también se miden entre ellos. West Ham y Southampton librarán una batalla en la que el ganador estará un paso más cerca de la permanencia. Y el perdedor, más apretado por una situación que, sea como sea, seguirá contando con el Stoke una semana más en puestos de descenso.

¿Una decisión clara?

Hace ya varias semanas que Arsène Wenger admitió que la UEFA Europa League iba a centrar los esfuerzos del Arsenal hasta el final del curso. Es lógica esta decisión, pues es la única forma posible que tiene el equipo Gunner de acceder a la máxima competición a nivel de clubes. Sin embargo, se puede abrir un nuevo escenario a medida que vayan sucediéndose los partidos. Y es que, con la cuarta plaza a escasos puntos si se diera esa situación, habría que ver si la opción elegida sigue siendo la misma. Por el momento, parece que, tras el partido ante el Stoke City, el CSKA de Moscú va a ser el único equipo que ocupe la mente de los londinenses. La vuelta en Rusia parece ser la única mala noticia, pues ciertamente el conjunto moscovita es inferior en cuanto a trayectoria y plantilla a un Arsenal que ve como Lazio, Atlético de Madrid y Olympique de Marsella son sus rivales principales por el título.

El Arsenal intentará aprovechar el duelo entre Chelsea y Tottenham para acercarse en la clasificación

El posible cambio de opinión respecto a la importancia de la UEFA Europa League viene dado también por otra vertiente. Mirando el calendario de los del Emirates Stadium, destaca que solo el Manchester United parece ser un rival complicado para los de Wenger. Posiblemente, la visita a Old Trafford sea la única piedra en un camino que pasa, además, por partidos ante conjuntos con poco en juego como Burnley o Leicester. El Huddersfield, ya a finales de temporada, puede ser otro de los equipos con todo decidido, aunque es cierto que con una lucha por la permanencia tan apretada, los duelos ante Stoke, Southampton, Newcastle o West Ham también se pueden complicar.

Precisamente, ante uno que poco o nada se juega ya en la Premier League jugaba su último partido de liga el Arsenal en casa. El Watford de Javi Gracia, que ha reaccionado sobre todo en su estadio, caía derrotado por un contundente 3-0 que prácticamente se repitió días más tarde, cuando el AC Milan visitaba el Emirates en la UEFA Europa League. Aunque los italianos se adelantaban en el marcador, los ingleses superaron una eliminatoria en la que fueron mejores.

Los jugadores del Arsenal celebran un gol de Welbeck ante el AC Milan | Fotografía: Arsenal

De mal en peor

Si el futuro parece ser esperanzador para el Arsenal, mucho más negro se pone para un Stoke City que no mejora ni con el cambio de entrenador. Ya son tres los técnicos que han pasado por el banquillo del ahora renombrado como Bet365 Stadium. Si bien la temporada la comenzó Mark Hughes, tras la derrota ante el Coventry City en la FA Cup el galés fue despedido. Se hizo entonces con el puesto, de forma interina, Niedzwiecki, que dirigió el encuentro ante el Manchester United. Tras ese partido, Paul Lambert fue el elegido. Con él, las cosas no han mejorado, pues apenas ha conseguido siete de los 24 puntos posibles. Es más, el equipo suma ya siete partidos seguidos sin ganar en Premier League y solo ha sumado dos victorias en sus últimos quince compromisos ligueros. Son, desde luego, números de un equipo que poco o nada tiene que hacer para conseguir la permanencia.

El Stoke solo ha sumado dos victorias en los últimos 15 partidos de liga

Por delante, además, un calendario complicado en el que se enfrenta a tres equipos de la zona alta de la tabla, Arsenal, Tottenham y Liverpool, y frente a rivales directos como West Ham, Crystal Palace y Swansea. Solo el encuentro ante el Burnley, que parece con pocas opciones de luchar por la sexta plaza, es ligeramente asequible para unos Potters que habrá que ver cómo terminan un curso para el olvido.

Los de Lambert fueron uno de los pocos equipos que sí jugó el partido correspondiente a la jornada 31 de Premier League, aplazada en su gran mayoría por los compromisos de FA Cup. Recibían en Stoke-on-Trent al Everton de Allardyce, un conjunto con dos caras que si bien luce en casa parece estar fundido a domicilio. Sin embargo, y pese al empate de Choupo-Moting tras el tanto de Tosun, los Toffees se llevaron el triunfo con otro gol del ariete turco. En cuanto a su último duelo fuera de casa, cabe destacar que se produjo ante el Southampton, uno de sus rivales directos en la lucha por eludir el descenso. El empate a cero inicial se siguió reflejando tras los noventa minutos, algo que no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos.

Imagen del partido entre Stoke City y Everton | Fotografía: Premier League

Superioridad Gunner en los duelos directos

Hasta en 106 ocasiones se han visto las caras ambos equipos. De ellas, 56 han caído para un Arsenal que domina ampliamente el balance. 24 empates y 26 victorias del Stoke completan una estadística que es mucho más acusada en lo que a los duelos en la capital británica se refiere. En Londres, el Arsenal se ha impuesto en el 80 % de los encuentros, consiguiendo cuarenta y tres victorias en 54 partidos. Apenas seis empates y cinco victorias sonríen para unos Potters que, además, tienen problemas para anotar al Arsenal delante de su afición. Apenas han dejado 35 tantos, de los 155 que se han anotado en Londres, algo que deriva en un promedio de 2,87 goles por encuentro. Esta cifra es ligeramente superior al promedio general, estancado en los 2,60 goles por encuentro. De las 276 dianas, 176 son para los de Wenger y un centenar para los de Lambert.

En cuanto a sus últimos partidos, una de cal y otra de arena. Si bien el último disputado en el Emirates Stadium cayó del lado Gunner, el partido de la primera vuelta no es de grato recuerdo para los de Londres. El muro defensivo instaurado por Mark Hughes dio sus frutos, consiguiendo dejar la puerta a cero no sin destacar la gran actuación de Jack Butland, posiblemente el mejor jugador de los Potters este año. Jesé Rodríguez, al inicio de la segunda parte, hizo el tanto para los locales. En ese encuentro del pasado año, los de Wenger tuvieron que remontar el gol inicial de Charlie Adam, que materializó un penalti en la primera mitad. Antes del descanso empató Walcott, mientras que Özil e Iwobi consumaron la remontada en la segunda parte.

Árbitro: Craig Pawson

El colegiado inglés designado para este encuentro es Craig Pawson, de 39 años. Cumpliendo su sexta temporada en Premier League, esta es la primera en la que no alterna la máxima competición inglesa con la Championship. Así, este curso ha dirigido ya 19 partidos, en los que ha mostrado 68 tarjetas amarillas y ha expulsado a cuatro jugadores, dos por doble amonestación y los mismos por roja directa. Esta temporada está de nuevo presente en la UEFA Europa League, en la que ha mantenido el orden en cuatro partidos, uno de la ronda previa y tres de la fase de grupos. Para completar su campaña, cabe destacar que también ha dirigido partidos de la FA Cup y de la Copa de la Liga.

En lo que a ambos equipos se refiere, Pawson no es de grato recuerdo para el Arsenal, pues hace apenas un mes estuvo presente en la final de la Copa de la Liga que los de Wenger perdieron ante el Manchester City por 3-0. Además de ese duelo, el colegiado ha estado presente en once partidos más, dejando un balance de seis triunfos, dos empates y tres derrotas. En lo que al Stoke City se refiere, hay que destacar lo igualado de su estadística, pues los quince compromisos en los que club y árbitro han coincidido han acabado con seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Altas, bajas y posibles alineaciones

En una comparecencia de prensa en la que no estuvo Arsène Wenger por una pequeña enfermedad, Steve Bould aclaró que Jack Wilshere ya se encuentra en condiciones de jugar tras tener que abandonar la concentración con Inglaterra por una lesión. Además, dejó en duda la participación de un Lacazette, que seguramente será titular en UEFA Europa League, por lo que se espera que tenga algún que otro minuto. En cuanto al once, no anunció cambios a pesar del importante compromiso europeo. Así pues, la única baja de los Gunners parece ser la de Santi Cazorla. Más dudas e inconvenientes tiene un Paul Lambert que no podrá contar con Choupo-Moting, segundo máximo goleador del equipo con cinco goles y las mismas asistencias. Baja será también Charlie Adam, expulsado en su último partido y con una sanción de tres encuentros, además de Ireland y Grant. El que sí podría llegar es Diouf, que parece recuperado de su problema en el hombro.