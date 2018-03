Pep Guardiola: "No sabemos cómo vamos a reaccionar"

Google Plus

Después de tres semanas de inactividad, el Manchester City visita al Everton por la jornada 32 de la Premier League. El equipo de Pep buscará la victoria para agarrar confianza antes de enfrentar al Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El español descartó a John Stones para el sábado por una conmoción cerebral y dejó en duda a Sergio Agüero por una lesión en la rodilla que le impidió participar en los amistosos de Argentina.

Stones se perderá el partido del sábado por una conmoción cerebral, Pep dijo que se sentía bien pero no quiere arriesgarlo: “Se siente muy bien, pero el tiempo de recuperación es de siete días, por eso es que no estará disponible”, dijo Guardiola que no ha tenido muy en cuenta a Stones en los últimos partidos siendo los dueños de la zaga defensiva, Laporte, Kompany y Otamendi principalmente.

Los Citizens pasaron una semana en Abu Dhabi para relajarse y atenderse antes de enfrentar el tramo más complicado de la temporada empezando este sábado contra el Everton. Pep se quejó indirectamente de la planificación de las últimas fechas: “Hemos pasado tres semanas sin jugar partidos, una en Abu Dhabi y dos semanas gracias al parón de selecciones y ahora estamos de vuelta en tan solo dos días. No sé como vamos a reaccionar, espero que como lo hemos hecho durante toda la temporada, pero no sé”, finalizó el ex técnico del Barcelona.

Manchester City podrá tener la suerte de contar con la máxima cantidad de jugadores disponibles para el último tramo de la temporada. Gabriel Jesús mejoró su agudeza en este último parón de selecciones y Fabian Delph vuelve a entrenar después de una lesión muscular. Los dirigidos por Pep buscarán una victoria para acercarse cada vez más al título.