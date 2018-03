El Liverpool conquista Selhurst Park

Al fin volvió el fútbol. Al fin volvió la Premier League. Se ha hecho larga la espera para volver a disfrutar de una nueva jornada liguera en Premier.

El Crystal Palace recibía en la tarde de hoy a un Liverpool con la mente puesta en la Champions y así poder sorprender al conjunto dirigido por Jürgen Klopp, por lo tanto, partido trampa para ambos. Con el parón de selecciones y la ida de los cuartos la próxima semana, los 'eagles', de la mano de Hodgson buscaban hacer cosquillas al equipo 'Red' , cosa que consiguieron hasta el descanso.

El conjunto local consiguió adelantarse en el marcador en el minuto 12 gracias a un tanto de penalti de Milivojevic. Todo parecía que los de Klopp se estancarían con un resultado adverso en un campo como Selhurst Park, pero nada de eso. Los de Liverpool lo intentaron de todas las maneras hasta tal punto en que fueron superiores en todos los sentidos en la primera parte, tanto en la posesión, en ocasiones y oportunidades. Eso no evitó que se fuesen perdiendo al descanso. El Crystal Palace estaba consiguiendo un milagro.

La charla en el descanso lo cambió todo. Nada más comenzar la segunda parte, Sadio Mané empató el encuentro tras un centro lateral dejándole solo frente al meta Hennessey, batiéndole y poniendo el 1-1 en el marcador. Toda una segunda mitad por delante. El espectáculo estaba garantizado, pero no fue hasta el minuto 84 cuando Salah, tras un centro de Robertson, puso el 1-2 y así conseguir la ansiada remontada. Sí, de nuevo Salah. El egipcio consigue su vigesimonoveno gol en la temporada, igualando así a Drogba y siendo el segundo jugador africano en llegar a esa cifra en una temporada liguera. El récord de goles está a tan sólo dos tantos, pudiendo igualar a Shearer, Cristiano Ronaldo y Luis Suárez. Seis partidos por delante. Nos divertiremos.

El Liverpool se empeña en conseguir el "subcampeonato".

A pesar de caer derrotado recientemente en el clásico inglés frente al Manchester United y así quitándoles opciones de pasarles por encima, los de Klopp tienen claro que lo van a intentar hasta el último partido para conseguir esa segunda plaza, sólo quedando por encima el Manchester City, que apenas le quedan un par de partidos para conseguir matemáticamente el título. Precisamente, el City es el rival del Liverpool en los Cuartos de final de la Champions League, un cruce, una eliminatoria apasionante que nos regalarán estos dos equipos en apenas unos días. El Liverpool ha sido el único equipo que ha conseguido ganar a los de Guardiola, por lo que las opciones para la eliminatoria están del todo pareja, aunque muchos dan al City como principal favorito para pasar de ronda y apearse a las semifinales del torneo. En torno a los seis partidos ligueros que les quedan, las opciones de victorias es bastante alto. Apenas el Chelsea es en teoría el rival más complicado que les queda por delante, además del derbi del Merseyside frente al Everton.

El Crystal Palace peligra su permanencia

Los de Roy Hogdson no levantan cabeza y otra jornada más permanecen en lo más bajo de la clasificación pudiendo incluso llegar a posicionarse entre los tres últimos según hagan los demás equipos en sus respectivos partidos. La temporada de los 'eagles' es para olvidar. Tras un nulo comienzo de la temporada en los que no pudieron ni marcar ni ganar un sólo partido, sustituyeron a su entonces entrenador Frank de Boer y empezaron a sumar puntos, pero no los suficientes haciéndoles llegar a este tramo de la temporada con opciones de descender de categoría. Un equipo que por afición y por jugadores no se pueden permitir encontrarse en dicha situación. Lo cierto es que, los seis partidos que tiene por delante no son del todo complicados haciendo que sus esperanzas por permanecer sean positivas y posibles. El próximo sábado se enfrentan al Bournemouth en lo que será un partido vital, tanto en puntos como en sensaciones.