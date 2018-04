Javi Gracia: "Debemos aprovechar más las oportunidades"

Google Plus

Javi Gracia se mostró un tanto insatisfecho por como terminó el partido en el Vicarage Road, ya que su equipo bajo la guardia en los últimos minutos del encuentro. Los Hornets no pudieron mantener la ventaja mínima que tenían sobre los Cherries y el delantero Jermain Defoe logro facturar en minuto 92.

"Puedo estar decepcionado con el resultado porque hemos perdido dos puntos en el tiempo añadido. Pero hoy estoy orgulloso de mis jugadores, creamos muchas oportunidad", dijo el técnico local.

El técnico español dio su análisis del encuentro, diciendo que se perdieron muchas oportunidades en el campo, estando por ventaja en dos ocasiones en todo el partido. "Estuvimos dos veces arriba en el marcador pero no fue suficiente, debemos aprovechar más las oportunidades que tuvimos".

Al final, Javi Gracia valoró el punto obtenido en un duelo muy parejo, el cual cree que merecían un poco más que su rival.

"Hoy tenemos un punto más, queríamos tres y creo que nos lo merecíamos, pero nos quedan seis juegos e intentaremos conseguirlo. todos los puntos que podamos ", concluyo el técnico del Watford.

Además de las declaraciones del técnico local, también hubo unas palabras del mediocampista Hughes, el numero 19 del Watford habló un poco sobre sus sensaciones en el terreno de juego y como empieza a coger ritmo pasando los minutos. "Se sintió bien, no puedes replicar el ritmo del partido en el entrenamiento. Me llevó un tiempo lograr el ritmo del juego, pero en los primeros 30 minutos me sentí bastante cómodo".

La lectura de juego del mediocampista inglés fue un poco de la mano con la de su técnico, al declarar que el equipo cedió un poco en ciertos momentos del encuentro. A pesar de todo Hughes realizo un buen partido, dando una asistencia al argentino Pereyra en el minuto 49.

"Tenemos que desempolvarnos y prepararnos para la próxima semana, es frustrante ceder como lo hicimos después de dominar durante largos períodos del juego ", fue lo que dijo el jugador del Watford.