Roy Hodgson: "Lo más justo hubiera sido un empate"

Roy Hodgson acudió a la rueda de prensa disgustado tras ver como faltó muy poco para puntuar contra uno de los “cocos” de la premier. "La actuación de la segunda mitad fue muy buena, al igual que la primera en términos de nuestra forma y disciplina defensiva, ya que los mantuvimos a raya y entorpecimos a su trio ofensivo", señaló el míster.

Así vio Hodgson el transcurso del partido: "En la segunda mitad, especialmente después de que nos metieran el 1-1, igualamos el juego. Nuestra posesión y defensa fue buena porque tuvimos la capacidad para hacer sufrir en algunas ocasiones a la defensa del Liverpool. Fue un golpe amargo el conceder el segundo gol porque pensé que al menos un punto era el mínimo que podríamos haber merecido hoy tras ver cómo habíamos jugado.

Respecto a la actuación del ariete belga Benteke, Hodgson salió a defenderle pese a que no estuvo acertado ante su ex equipo: "Por supuesto, cuando eres un centro delantero y no has marcado durante un tiempo y pierdes ocasiones, los fans te van a juzgar. Lo importante es que esté teniendo ocasiones, cuando un delantero falla no pasa nada pero cuando ni si quiera logra rematar hay un problema. Tengo que alentarlo lo más que pueda para seguir metiéndolo en eso, y confiar en él porque es un buen delantero”.

Con esta derrota los Eagles se colocan más que nunca al borde del precipicio del descenso. En estos momentos ellos marcan el corte con 30 puntos, 2 más que el Southampton pero habiendo jugado un partido más. Hodgson se mostró preocupado pero afirmando que ve a su equipo “muy cualificado” para estar en Premier la próxima temporada: “Estamos bastantes equipos involucrados y todavía quedan muchas jornadas. A todos nos cuesta sumar pero yo veo a mi equipo con cualidades para ganar partidos”.