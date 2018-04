Previa Los Angeles Galaxy – Sporting Kansas City: a la conquista del territorio del león

Google Plus

En el ambiente todavía puede respirarse la épica del último partido vivido en Los Angeles, en donde un terremoto futbolístico llegado desde Suecia, cambió por completo la dinámica de un equipo que parecía una temporada más, abocado al ostracismo. Pero su rival no llega a este partido como mero espectador, saben lo que es ganar a su rival en su propio campo y no estarán dispuestos a dejar que los angelinos continúen la fiesta.

El conjunto local llega pletórico después de la victoria conseguida ante el que será en un futuro su máximo rival, y quieran continuar con la dinámica que parece que se ha creado en el equipo con la llegad de Ibrahimovic. Aunque no pueden confiarse, su rival es muy duro y la dinámica del equipo hasta el momento no fue buena, tienen que intentar no ser un equipo de rachas.

Los ‘Wizards’ quieren devolver a la tierra al conjunto angelino, aprovechando que su rival es un equipo que no se sabe que cara dará. Esto les obligará a realizar un partido casi perfecto, ya que su rival ha demostrado que no se pueden fiar de ellos. Mantener el esquema y el juego realizado en este inicio de temporada será muy importante para llevarse puntos de California.

Welcome to zLAtan

Los Angeles Galaxy son ahora mismo un equipo nuevo. La llegada de Zlatan Ibrahimovic ha cambiado por completa la cara de un club que hasta la aparición del delantero sueco, parecía abocado una temporada más al ostracismo. Los 20 últimos minutos del pasado encuentro, hizo recordar a aquel equipo que dominaba no sólo la Conferencia Oeste, sino también la MLS. Pero deben ser cautelosos ya que lo que se vio en estos minutos también fue en parte causa del bajón físico de su rival. Ante un rival más preparado, el trabajo de los angelinos tendrá que ser el doble de intenso.

Una de las claves para este partido y sobre todo para los siguientes, es la recuperación de algunos de sus mejores jugadores. Tanto Jonathan dos Santos como Gio dos Santos no jugaron las últimas semanas, lo que significa un paso hacia adelante con su recuperación. Unido esto a la llegada del Ibrahimovic, han elevado al equipo angelino del infierno al cielo, pasándole a ser uno de los favoritos. Aunque no deben confiarse. Sólo fueron 20 minutos en los que el equipo demostró más ganas que juego, por lo que si quieren volver de nuevo a los puestos altos, es la segunda parte la que deberán mejorar.

Si hay un jugador sobre el que estarán puestas todas las miradas, ese no es otro que el delantero Zlatan Ibrahimovic. En apenas unos minutos de partido, el futbolista sueco ha demostrado que todavía tiene fútbol en sus piernas. Tanto es así que sus dos goles en la pasada jornada le permitió ser seleccionado para el mejor once de la semana y alcanzar el MLS Jugador de la Semana.

Para este importante partido, los angelinos todavía tendrán algunas bajas importantes. La más significativa es la del atacante Romain Alessandrini, que se encuentra en los últimos plazos de recuperación tras su lesión en el cuádriceps. Otra de las ausencias es la del también atacante, Bradford Jamieson IV con una conmoción que sufrió unos partidos atrás.

Mantener la racha

El Sporting Kansas City está consiguiendo realizar un buen inicio de temporada a pesar de los malos resultados y las dudas en su juego que aparecieron en los primeros partidos. La ausencia de un goleador nato ha llevado al entrenador a variar el sistema y proponer un equipo con la ausencia de un delantero referencia. Esto permite tener una gran movilidad en los jugadores de ataque, provocando que los defensas tengan problemas en marcarlos.

Para este encuentro, el conjunto visitante deberá explotar una de sus mejores cualidades, que a su vez es la mayor carencia de su rival, el centro del campo. SKC es uno de los equipos con mejor centro del campo de la competición, con futbolistas de gran experiencia. Además es ahí en donde su rival tiene mayores problemas, lo que hace que tener el balón sea primordial para llevarse la vitoria. La superioridad técnica de jugadores como Ilie Sánchez o Felipe Gutiérrez han sido vitales para este inicio de temporada.

Una de las figuras principales del equipo y el que está manteniendo un gran rendimiento, es el mediocentro Felipe Gutiérrez. El chileno ha caído de pie en el equipo de Kansas City y además de su juego y capacidad para dirigir el equipo, está aportando algo muy necesario, goles. Actualmente es el máximo goleador del equipo con cinco tantos en el mismo número de partidos disputados.

El Sporting KC llegará a este partido con todos sus futbolistas al 100%, lo que permitirá al entrenador contar con toda la plantilla para proponer le mejor once posible.

Dominio incontestable

Los Angeles Galaxy han sido un equipo dominante en los enfrentamientos celebrados entre ambos equipos en territorio Californiano. De los 29 partidos que se han disputado hasta el momento en el StubHub Center, 16 de ellos finalizaron con victoria para el conjunto local, siendo sólo en seis ocasiones las veces que los tres puntos se fueron para su rival. Siete de ellos finalizaron con una igualdad en el marcador.

El último encuentro disputado entre ambos equipos se dio el pasado año y finalizó con victoria para el conjunto visitante, con un marcador de 1-2. A pesar de lo ajustado del marcador, el encuentro fue muy sencillo para los visitantes, ya que los dos goles llegaron en la primera mitad, teniendo un dominio y control absoluto del balón. En la segunda parte continuó este control del ritmo del encuentro, y a pesar del gol angelino, estos no consiguieron igualar el resultado.

Arbitrará Robert Sibiga

Este encuentro se disputará en el StubHub Center. Es uno de los más importantes de la competición, a pesar de no contar con un gran aforo. Desde su inauguración es el ‘hogar’ de Los Angeles Galaxy, aunque este lo compartió con la otra franquicia de la ciudad, el CD Chivas USA mientras que estos disputaron la MLS. Además es utilizado para que el segundo equipo de los Galaxy también juegue sus encuentros como locales. Inaugurado en el año 2003 bajo el nombre The Home Depot, empresa de bricolaje con la que firmaron un contrato que finalizó hace algunos años. Posee una capacidad para 27.000 espectadores, lo que le convierte en el estadio específico con mayor número de localidades de Estados Unidos, de ahí que se le llame la ‘Catedral del Soccer’. En 2013 se rebautizó como SubHub Center.

El colegiado del encuentro será el estadounidense de origen polaco, Robert Sibiga. Se trata de un árbitro que lleva impartiendo justicia desde la temporada 2012, aunque esto lo hizo en la NASL. Fue partir de 2015 cuando consiguió dar el salto a la Major League Soccer, en donde ha dirigido más de 50 partidos.

Equipaciones

Posibles Onces