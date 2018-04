Mourinho: "Nosotros no somos tan mal equipo como la gente cree que somos"

El escenario estaba preparado en el Etihad Stadium para la consecución, matemática, del título de Premier League para Manchester City ante su clásico rival, Manchester United. La situación era positiva para los Citizens, por el 2-0 al entretiempo con goles de Vincent Kompany e Ilkay Gündogan, pero en el segundo tiempo los Red Devils sacaron el orgullo y con un doblete de Paul Pogba y un gol de Chris Smalling lograron dar vuelta el resultado y postergar, al menos en dos fechas, la consagración de los dirigidos por Pep Guardiola.

Después del apasionante Derby de Manchester, José Mourinho tuvo su encuentro con los medios de comunicación para hablar sobre la remontada. Por el primer tema que se le preguntó al técnico portugués fue por la charla que hubo al medio tiempo, sobre la que comentó: “Principalmente les hice sentir mi decepción tras la segunda mitad del primer tiempo […] también ajusté algunas cosas en el mediocampo, necesitábamos más de Lingard y Alexis”.

“Hemos sacado puntos en uno de los estadios más difíciles de la Premier League, pero no es suficiente"

El ex técnico campeón de Champions League con Porto valoró de gran manera la victoria en Etihad, mencionando que: “Hemos sacado puntos en uno de los estadios más difíciles de la Premier League, pero no es suficiente, nuestro segundo puesto es merecido, pero necesitamos subir el nivel […] yo felicito a Manchester City por el título que ganarán próximamente”. A la par con ello, Mourinho resaltó el gran nivel mostrado por Paul Pogba, sobre el que declaró que: “Ambos sabíamos que él no estaba mostrando su mejor fútbol, pero hoy, acompañado por Matic y Herrera, jugó uno de sus mejores partidos, y eso me pone muy feliz”.

Finalmente, José Mourinho quiso resaltar el nivel actual de Manchester United, sobre el que dijo que: “Nosotros no somos el equipo que la gente cree que somos, no somos tan malos como las personas piensan, yo no soy un mal técnico, hemos vencido a Liverpool, Chelsea y, ahora, Manchester City”. José Mourinho hoy dio, nuevamente, una muestra de lo buen técnico que es, pero es consciente que aún falta mucho que mejorar para volver al mejor nivel histórico del club.