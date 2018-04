Jürgen Klopp: "Tengo que estar feliz con el resultado porque fue justo"

El segundo duelo transcendental en la vida del Liverpool que tendrá que enfrentar en los próximos seis días, pasó. Más allá que sin el resultado deseado, igualó sin goles ante el Everton en el Derby de Merseyside lo que, con el triunfo del Manchester United ante el City lo aleja aún más del segundo puesto.

Por eso, tras finalizar el encuentro, el entrenador de los Reds, Jürgen Klopp, diálogo ante los medios en rueda prensa explico sus secciones en cuanto al resultado: "En verdad, tengo que estar feliz y aceptarlo, no hay problema con eso. Pienso que ha sido un resultado justo, fuimos mejores durante la mayoría del juego y luego Everton en los últimos minutos tuvo algunos momentos excitantes en nuestro área, lo cual nunca es una buena señal. Creo que hasta ese momento, nosotros controlamos el juego, jugando como quisimos jugar. "

Además, hizo un análisis más profundo de lo que fue el juego de su equipo: "No vinimos aquí a jugar un Derby salvaje, no tendría sentido, así que creo que fue un poco difícil para Everton conseguir el juego que ellos querían. Estuve muy feliz con eso en el primer tiempo, tuvimos nuestras chances, lo hicimos bien en momentos específicos, pero luego en los últimos minutos todo cambio, ellos tuvieron su momento, el público dijo presente, nosotros cometimos errores y allí se vio la calidad del Everton".

Pero, más allá de que para el alemán Liverpool fue superior, Everton pudo quedarse con los tres puntos en los últimos minutos pero no cree que su equipo haya tenido suerte de no perder: "No creo que hayamos tenido demasiada suerte porque no acertaron al objetivo, pero fueron peligrosos. Pese a eso, creo que fue un resultado merecido"

Otras de las decisiones tácticas que tomó Klopp para este encuentro de vital importancia, es resguardar varios jugadores de renombre. En cuanto al ser si se arrepiente tras saber el resultado, respondió: "No, fue porque jugaron el miércoles. Pueden interpretar mis cambios como ustedes quieran, pero fue solamente por la intensidad del período, es todo".

Tras eso, lo justificó: "Pienso que Milner jugó bien hoy y, en un partido normal con siete días antes y siete después, nunca hubiéramos pensado en quitarlo. Sadio Mané fue una amenaza para la defensa de ellos, especialmente en el primer tiempo y lo hizo realmente bien".

Por último, Jürgen Klopp mostró su conformismo con los futbolistas que salieron al campo de juego más allá de que no pudieron quedarse con los tres puntos: "Me gustó que los chicos realmente fueron inteligentes y no se vieron envueltos en ninguna lucha. No puedo recordar golpes fuertes de uno u otro lado, lo cual creo que es muy importante".