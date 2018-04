Pep Guardiola: “Cuando llegas a este nivel, en los partidos importantes, tienes que ser sólido”

En la parte azul de Mánchester todos esperan que el domingo finalice una semana para el olvido. Tras perder en la UEFA Champions League ante el Liverpool y ver cómo se complicaba el pase a semifinales del máximo torneo continental a nivel de clubes, los Citizens sufren otro revés ante su máximo rival, un Manchester United que remontó el 2-0 de la primera parte para llevarse no solo los tres puntos, sino para dejar sin celebración a un equipo que ya tenía todo preparado. Y es que, tras la primera mitad, los de Guardiola eran claros favoritos. Dominaban, eran mejores y marcaban más goles que unos Red Devils que sacaron la máxima rentabilidad posible a sus ocasiones en los segundos cuarenta y cinco minutos. Así pues, tras el 2-3 en el marcador, los del Etihad aplazan el alirón y creen un poco menos en la remontada del próximo martes ante los de Jürgen Klopp.

"Cada vez que nos han llegado nos han hecho un gol y cuando esto sucede es muy difícil ganar"

Después del partido, el técnico local atendió a los medios de comunicación para lamentar el poco acierto de sus jugadores en una y otra área: “Fue un buen partido en general, sobre todo en la primera parte, pero es cuestión de áreas. Sucede en este nivel, en esta competición y contra este rival. Cuando tienes la oportunidad tienes que anotar dos y, si es posible, tres. Claro que tienes malos momentos, y los hemos tenido en los dos últimos partidos. Cada vez que nos han llegado nos han hecho un gol y cuando esto sucede es muy difícil ganar”. Aprovechando para felicitar al Manchester United, Guardiola mandó un mensaje de ánimo: “Hemos creado lo suficiente como para anotar más goles. Queda felicitar al United y levantarnos nuevamente además de concentrarnos en el martes”.

Buscando motivar tanto al equipo como a la afición, el catalán saca pecho y tira de estadísticas para demostrar su superioridad en los últimos meses: “Somos el equipo que ha concedido la menor cantidad de goles y la menor cantidad de oportunidades a lo largo de la temporada”. No obstante, admite que “cuando llegas a este nivel, en los partidos importantes, tienes que ser sólido”, algo que ejemplifica con los dos últimos encuentros: “En Anfield, dos veces llegaron y durante los primeros 27 minutos anotaron dos goles. El problema en Anfield fue que no creamos oportunidades, pero no hicieron nada en la segunda parte. Hoy el United no tuvo un solo tiro a portería en la primera parte, y en la segunda llegaron dos veces y anotaron dos goles”.

Para finalizar, quiere poner en contexto lo complicado que es ganar la Premier League, algo que su equipo va a hacer con bastante contundencia: “La gente desde noviembre o diciembre lleva diciendo que la Premier League está terminada, pero es una pelea muy complicada y dura la de continuar concentrados cada fin de semana. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Esta es la primera vez que perdemos dos partidos seguidos esta temporada y tenemos que recuperarnos y volver a intentarlo”. De esta forma, convencido de volver a encontrar el rumbo de los Citizens, Guardiola espera contar con el mejor nivel de sus jugadores.