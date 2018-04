Lambert: "Nuevamente, no merecimos perder el partido"

Google Plus

Paul Lambert, técnico del Stoke City, compareció ante los medios tras terminar el encuentro que los Potters disputaron ante el Tottenham de Mauricio Pochettino en el bet365 Stadium. Los locales consiguieron empatar el primer gol de Eriksen pero no fue suficiente y los Spurs terminaron haciéndose con los tres puntos.

Cuatro puntos distan a día de hoy entre el conjunto rojiblanco y el equipo que marca la salvación, el Crystal Palace. El técnico Potter confía en las posibilidades de su equipo de cara a permanecer un año más en la Premier League y cree que con ganar, al menos, "tres partidos" de los cinco que restan, coonseguirán el objetivo.

Orgulloso a pesar del resultado

Lambert no dudó en declarar que el partido de sus jugadores fue realmente bueno: "Pensaba que estuvimos brillantes ante el Arsenal la semana pasada pero creo que estuvimos aún mejor hoy".

"No nos equivoquemos, hoy nos enfrentamos a un equipo superior, un conjunto realmente bueno, y se irán de aquí sabiendo que se les ha hecho pasar una dura prueba", añadió el técnico del Stoke City.

El míster dijo además que "en partidos anteriores entre ambos equipos hubo grandes diferencias, pero hoy fue diferente, estuvimos excepcionales y metidos en el partido desde el primer hasta el último momento".

Todavía hay esperanza

"Nuevamente, no merecimos perder el partido, pero he visto muchos aspectos positivos que me dan una confianza real en que somos capaces de obtener los puntos que necesitamos para permanecer en esta liga en los últimos cinco partido de la temporada", mostraba Lambert su enfado por haber perdido un partido injustamente.

Para culminar su comparecencia, el míster de los Potters habló sobre las probabilidades de que el equipo mantenga la categoría. Este cree que deben "ganar tres partidos de aquí al final de temporada y si jugamos en esos partidos tal y como lo hicimos hoy, entonces seguramente conseguimos los puntos suficientes para salir de esta situación".