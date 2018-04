Mucha igualdad en la zona del descenso de la Premier League con resultados ajustados

En esta jornada ningún equipo de la parte baja de la tabla ha logrado una victoria hasta el momento y en la que la gran mayoría han finalizado en empate por lo que no hay ninguna variación de posiciones hasta el momento.

​El Burnley remonta frente al Watford y ya son cuatro victorias consecutivas

Foto: Premier League

​Watford y Burnley llegaban a este partido con distintas dinámicas de partidos. El Watford afrontaba el partido con la necesidad de volver a ganar frente a su afición después de que en el pasado partido se le escapara la victoria en el último minuto con un gol de Defoe que arruinaba la gran noche del Watford. Por su parte, el Burnley llegaba con confianza a este partido tras derrotar por 1-2 al West Brom y cosechar de esta forma su tercera victoria consecutiva frente a un rival que se jugaba mucho.

El encuentro entre Watford y Burnley comenzó con el equipo de Javi Gracia dominando una primera parte en la que el Burnley avisó con un gol de Wood anulado por posición adelantada. A partir de ahí, el Watford comenzó a llegar a la portería de Pope y tuvo dos ocasiones claras en apenas 5 minutos, una en la cabeza de Deeney que no estuvo acertado en el remate y otra en los pies de Pereyra que Pope salvó a su equipo con una fantástica parada. Tras unos minutos de calma en el que el Watford movía el balón con tranquilidad para evitar posibles contraataques del Burnley, los de Javi Gracia volvieron a tener una gran ocasión en los pies de Pereyra en la que el uruguayo tras una gran jugada individual ejecutó un gran disparo que Pope tuvo que rechazar ese balón comprometido.

Ya en la segunda parte se abriría el marcador después de que Pereyra aprovechara un rebote dentro del área para batir a Pope por la esquina inferior derecha y abrir el marcador. A raíz del gol del Watford, el Burnley reaccionó y Dyche metió a Vokes para buscar el empate. El cambio le fue bien tan bien a Dyche que cuando apenas llevaba el delantero galés un minuto en el campo, se hizo con un rechace dentro del área con el que batiría a Karnezis con un disparo pegado al poste izquierdo. Con este gol, el Watford se vino abajo, y tan solo tres minutos del gol de Vokes, en un tiro libre que en un principio no tenía peligro, Cork aprovechó un error de la defensa del Watford para meter el segundo y completar la remontada del Burnley. El resultado pudo ser peor para el Watford, ya que Cork volvió a tener una clara ocasión al igual que Wood, en la que Karnezis estuvo magnífico para evitar un resultado más abultado del Burnley. Victoria del Burnley que logra su cuarta victoria consecutiva y derrota para el Watford que acumula su cuarto partido consecutivo sin lograr la victoria.

​El Bournemouth salva un punto en casa ante un Crystal Palace que se puso por delante en dos ocasiones

Foto: Premier League

​Bournemouth y Crystal Palace llegaban a este partido sin lograr la victoria en sus correspondientes partidos. El Bournemouth logró salvar un punto del estadio del Watford cuando ya se acaba el partido gracias a un gol de Defoe. Por su parte, el Crystal Palace no supo aguantar la ventaja inicial que logró con el gol de penalti Milivojevic y acabaría siendo derrotado en los minutos finales con gol de Salah.

El encuentro entre Bournemouth y Crystal Palace comenzó con un Palace mejor en el primer tramo de la primera mitad y que después de varios acercamientos a la meta defendida de Begovic, tendrían su mejor ocasión con McArthur tras enviar un cabezazo por encima de la portería de Begovic. A partir de ahí, el Bournemouth reaccionó y comenzó a generar ocasiones y tuvo también su gran ocasión a través de Defoe que estuvo apunto de marcar si no hubiera sido por la oportuna aparición de un defensor.

Ya en la segunda mitad, el Crystal Palace sorprendió al Bournemouth con un gran gol de Milivojevic de falta al que no pudo llegar Begovic cuando acaba de comenzar la segunda parte. A raíz del gol, el Bournemouth comenzó a tener muy buenas ocasiones para marcar en los pies de Pugh y de Cook, pero Hennessey estuvo brillante con dos paradas salvadoras que evitaban el empate del Bournemouth. Tras el vendaval ofensivo del Bournemouth, el Crystal Palace aprovechó la pausa para tener también sus ocasiones, y pudo ampliar la diferencia a través de van Aanholt y Zaha que no fueron capaces de superar a Begovic que estuvo atento para detener los dos disparos que permitían a su equipo a seguir en el partido. Viendo la reacción del Crystal Palace, Howe decidió dar paso a dos jugadores muy importantes en el desenlace del partido como son Mousset y King. Los cambios funcionaron, ya que Mousset a los tres minutos de entrar al terreno de juego, puso el empate en el marcador con un gol desde el borde del área que la estirada de Hennessey no pudo evitar. A pesar de este golpe, el Crystal Palace iba a seguir atacando y después de una gran acción individual de Zaha, su remate final volvería a adelantar al equipo de Hodgson. Cuando parecía que el partido acababa, King aprovechó un balón dentro del área para batir a Hennessey con un disparo pegado al poste derecho que salvaba de nuevo un punto como sucedió la jornada anterior. Empate entre Bournemouth y Crystal Palace, con el que los de Hodgson pierden una gran oportunidad para alejarse del descenso.

​El Huddersfield no logra pasar del empate frente a un Brighton que jugó la parte final con un jugador menos

Foto: Premier League

​ Brighton y Huddersfield llegaban a este partido tras caer derrotado en sus correspondientes partidos. El Brighton fue incapaz de vencer a un Leicester que realizó un gran final de partido con el que se llevaría los tres puntos. El Huddersfield perdió frente a un rival directo como el Newcastle en los últimos partidos y esto provoca que continúe cerca del descenso.

El partido entre Brighton y Huddersfield comenzaría con un Brighton superior que tuvo una gran ocasión para abrir el marcador en los pies de Propper que no estuvo acertado en el remate y más en los pies de Izquierdo que no fue capaz de superar en el uno contra uno a Lossl. A pesar de los fallos del Brighton, la insistencia tendría recompensa, ya que en una jugada que no tenía aparentemente peligro, Lossl encajó un gol en propia tras un rechace desafortunado. Sin embargo, este gol fue el punto de inflexión por parte del Huddersfield que reaccionarían enseguida a través de Mounie que aprovecharía un grave error defensivo para batir a Ryan. La remontada se pudo completar antes del descanso si Hogg hubiese logrado aprovechar el rechace suelo dentro del área, pero desafortunadamente el defensor se anticipó.

Ya en la segunda mitad, el Brighton comenzó como en la primera parte teniendo las ocasiones y pudo ponerse de nuevo por delante con una ocasión de Dunk que no logró darle una buena dirección al cabezazo que se perdería por encima de la portería de Lossl. Llegando al tramo final del partido, Propper cometió una entrada demasiado dura que le costó la tarjeta roja y que dejaría en mala situación a su equipo. A pesar de tener un jugador menos, el Brighton sacó carácter y tuvo dos grandes ocasiones, sobretodo la de Izquierdo que ejecutó un gran disparo que Lossl detuvo con una de las mejores paradas de la jornada y más tarde la de Duffy que cabecearía por encima de la portería de Lossl. El Huddersfield tuvo la última gran ocasión del encuentro en la cabeza de van La Parra que remataría cerca del poste derecho de la portería de Ryan. Empate entre Brighton y Huddersfield que aleja a ambos equipos ligeramente del descenso.

​El Swansea arrebata una buena ocasión al West Brom para acercarse a la zona de salvación

Foto: Premier League

​West Brom y Swansea llegaban a este partido tras caer derrotados en sus correspondientes partidos. El West Brom se vio superado ante un Burnley en racha que no le dio ninguna opción para acercarse a los puestos de salvación. El Swansea tampoco pudo hacer nada en su visita a Old Trafford en la que los de Mourinho encarrilarían el partido muy temprano.

El partido entre West Brom y Swansea comenzó con un West Brom dominando el primer tramo de la primera mitad en la que tuvo la oportunidad e adelantarse con un gran disparo de Brunt que Fabianski detendría con una gran parada. A partir de ahí, hubo unos minutos de tanteo que acabarían con una buena ocasión del Swansea en los pies de Ayew que dispararía cerca del poste derecho de la portería de Foster. Cuando acababa la primera mitad, Jay Rodriguez tuvo una ocasión bastante clara dentro del área en la que su disparo fue detenido por Fabianski que ejecutó una gran estirada.

Ya en la segunda mitad, el West Brom siguió atacando y Dawson tuvo una gran ocasión que daría paso al gol del West Brom. El gol fue de Jay Rodriguez que aprovecho el gran envío de Rondón para batir a Fabianski y adelantar a su equipo. Cuando parecía que el segundo gol del West Brom estaba cerca de producirse, apareció Abraham para aprovechar el gran centro de Clucas para batir a Foster con un cabezazo letal que ponía el empate en el marcador. A raíz del gol, ambos equipos fueron a por la victoria sin éxito y así acabaría el partido. Empate entre West Brom y Swansea que no le sirve para nada al West Brom y que aleja al Swansea ligeramente del descenso en un partido en el que tuvieron una recompensa mayor de la esperada.