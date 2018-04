Previa Club América - Toronto FC: solo puede quedar uno

Google Plus

Un paso. Uno más es lo que falta para alcanzar la tan ansiada final de CONCACAF Champions League. La competición por excelencia del continente está cerca de echar el cierre, en una nueva edición en el que se cambió drásticamente el formato. De ese modo, los dos gigantes (Estados Unidos y México) se han visto favorecidos. De las cinco franquicias 'MLSeseras' y cuatro de la Liga MX, son dos de cada los que sobreviven en estas semifinales.

Y eso es lo que tiene que hacer Toronto FC en su visita al Estadio Azteca: sobrevivir. No obstante, lo harán con una renta muy positiva, luego de ganar la semana pasada por 3-1 en el BMO Field al Club América, el que será de nuevo su rival. Precisamente, las 'Águilas' querrán convertir su feudo en una caldera, por lo que los Reds no les quedará otra que cenar en el infierno, como diría Leónidas. El extra de esta eliminatoria lo añadió el técnico americanista, Miguel 'El Piojo' Herrera. El que fuera seleccionador mexicano lanzó un dardo a la MLS, afirmando que ellos "no compiten con la Major League Soccer" sino que lo hacen con "las ligas europeas". Esa crítica a la competición estadounidense-canadiense parece que hizo mella en los de Ontario, lo que quedó demostrado en el resultado final del primer duelo.

¿Creer en la remontada del rey de CONCACAF?

Son muchos los motivos que hacen creer que el América pueda remontar la eliminatoria. No sería la primera vez que ocurre, y más siendo el segundo asalto en el Azteca. Y más si se trata del rey de CONCACAF. Con cerca de 87.000 espectadores empujando, el partido comenzará desde la llegada de los autobuses al estadio. Desde el club americanista ya hay llamamiento a sus aficionados para que les lleven en volandas hacia la final, en busca del que sería su octavo entorchado continental.

Jugada en la que Ibargüen hace el 1-1. / Foto: zimbio.com

Sin embargo, las sensaciones que dejaron en el frío Ontario no es que fuesen del todo positivas. Sin entrar en la polémica, ya que el penalti sobre Giovinco fue más que dudoso, al igual que el italiano pudo ser expulsado poco después, la imagen del América fue la de un equipo apagado, sobrepasado en todo momento por los canadienses. Y es que gracias al golazo de Ibargüen lograron llegaron con vida a la vuelta. Ya que el cafetero y portero Marchesín fueron lo poco a salvar. La línea de cuatro (Aguilar-Álvarez-Valdez-Vargas) fue vapuleada en todo momento por el bando local, y más cuando las ayudas de la medular no llegaban a tiempo. Mientras, la descohesión entre estos y el ataque era evidente, y más viendo la nula participación de los William, Domínguez y, sobre todo, Oribe Peralta.

A un paso de la historia

La huella de Greg Vanney será imborrable en la historia de Toronto. Desde su llegada en 2014 la franquicia canadiense ha ido dando pasos agigantados. Tras un aperitivo con la final de la MLS en 2016, el 2017 fue el punto álgido que quieren alargar en 2018. MLS Cup, Supporters' Shield y Copa Canadiense, alzándose con el primer trébol de su vida y la de cualquier club 'MLSesero'. Y por si fuera poco, el entorchado continental sería la guinda al pastel, un extra más que dulce para seguir cubriendo el libro de honor de Toronto con letras de oro.

Giovinco hace el 1-0 de penalti. / Foto: MLS Soccer

Pero para ello, primero deberá de acceder a la final de The Champions. Y no será tarea fácil. A pesar de llegar a Ciudad de México con un 3-1 a favor, les tocará sufrir y de lo lindo en el Estadio Azteca. Para lograr salir vivos, tendrán en el recuerdo lo que consiguieron semanas atrás en El Volcán, con una renta menor, consiguiendo apear en cuartos a Tigres al hacer vale el valor doble de los goles fuera de casa. Y al contrario de sus rivales, sus vibraciones son mucho mejores. Con el regreso al 3-5-2, Toronto ha vuelto a demostrar su mejor nivel como el año pasado. A pesar de las bajas, como las de Mavinga o Morrow -además de las molestias de Víctor Vázquez-, los Reds dejaron claro la aportación tan exquisita fondo de armario. Fue precisamente Morgan, el carrilero izquierdo, quien dejó una de las imágenes del partido, anotando el tercer tanto. Pero si hay una figura que resaltar, además de los franquicia como Giovinco, Altidore y Bradley (indudable sus aportaciones), es la de Marky Delgado. El interior californiano está rayando la excelencia en la competición.

Precedentes

Las únicas dos veces que se han visto Club América y Toronto FC se cuentan por una victoria para cada uno. No obstante, la de las 'Águilas' fue en un amistoso de pretemporada de los canadienses, en el que los mexicanos les endosaron un sonrojante 6-3. Eso sí, los de Ontario se vengaron 'casi' dos meses después, y en un partido mucho más importante -o importante a secas-.

Saltaron chispas entre Toronto y América. / Foto: zimbio.com

Con solo ocho minutos de juego, Giovinco cayó dentro del área rival, forzando un penalti algo más que dudoso. Fue la 'Hormiga Atómica' quien se encargó de hacer el 1-0 y poner por delante a los Reds. Alegría que duró apenas diez minutos más, momento en el que Ibargüen se sacó de la chistera un golazo, zafándose de hasta cuatro rivales en una baldosa. Y fue Altidore el que devolvió la felicidad a las gradas del BMO Field cuando anotó el dos a uno después de una genial maniobra de ratón de área. En la segunda mitad, en el ecuador del partido, Morgan apareció llegando desde atrás de manera fulgurante para empujar un envío lateral de Auro, sellando el 3-1 final.

Dirigirá Ravshan Irmatov

Sí, será un colegiado de Uzbekistán el que arbitre la vuelta en la semifinal de CONCACAF Champions League entre Club América y Toronto FC. Algo que forma parte del acuerdo entre ambas confederaciones (CONCACAF y CAF) en pos de mejorar el rendimiento del estamento. Como parte de ese protocolo, un árbitro norteamericano dirigirá las semifinales de la Champions asiática.

En el caso de Ravshan Irmatov, de 40 años de edad, es colegiado FIFA desde el 2003. Además de pitar duelos de la liga uzbeka, también lo ha hecho a nivel internacional (clubes y selecciones). Mundial de Clubes, Copas Asiáticas, Juegos Olímpicos y, además, dos Mundiales (2010 y 2014), a los que habrá que añadir un tercero con su participación en el de Rusia 2018.

Ravshan Irmatov. / Foto: zimbio.com

Convocatorias

