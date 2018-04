Previa New York Red Bulls – CD Guadalajara: las espadas en todo lo alto

Google Plus

Mínimo restan 90 minutos para que uno de los dos equipos consiga el pase a la final de la CONCACAF Champions League. Tras un partido de ida muy disputado en el que todo pudo pasar, los mexicanos llegan con ventaja a un territorio en el que apenas han conseguido buenos resultados. Esta vuelta será una de las más abiertas de los dos últimos años en la que cualquiera de los dos equipos tiene oportunidades de lograr el objetivo.

A pesar de tener el resultado en contra, el conjunto local tiene muchas posibilidades de lograr el pase a la final del máximo torneo continental a nivel de clubes. La escasa ventaja con la que llega su rival y la buena imagen dada en el partido de ida, permite a a los ‘taurinos’ confiar en sus posibilidades.

Los mexicanos están a escasos partidos de dar la vuelta a una nefasta temporada. Esto también les coloca en la obligación, convirtiendo este enfrentamiento en un arma de doble filo. Todo lo que no fuese irse del Red Bull Arena con la clasificación bajo el brazo sería un problema.

Órdago a la final

El New York Red Bulls afronta su primera final de la temporada cuando apenas se lleva disputado un mes y medio de competición oficial. La búsqueda de la final de la CONCACAF Champions League con un resultado en contra de la ida es el reto al que se enfrentarán. Necesitan ganar por una diferencia de dos goles y siempre tratar de que su rival no les haga ningún gol. Atendiendo al rendimiento da los últimos partidos, sus posibilidades siguen en pie, sólo deberán realizar un partido muy serio en todos los aspectos.

Para este partido será importante mantener la misma dinámica que en el encuentro de ida. Sólo la mala suerte y le impidió llevarse de México un resultado positivo. Conocedores del peligro de su rival, los Red Bulls se verán obligados a controlar el balón y tratar de llevar la iniciativa. Fue así como lograron los mejores minutos en el anterior partido, por lo que el objetivo está claro.

En su último partido como local también se dio en la vuelta de una eliminatoria, en los cuartos de final, En ese partido, los ‘taurinos’ superaron sin problemas a Club Tijuana, aunque las circunstancias no eran las mismas. En aquella ocasión los locales llegaron con la ventaja en el marcador, lo que facilitó el resultado del partido. A pesar de ello consiguieron mantener una alta intensidad de juego y aprovechar todas las ocasiones que generaron.

Si hay un jugador que deba ser importante para que los neoyorkinos consigan la victoria, ese es Bradley Wright-Phillips. El delantero inglés está al mejor nivel de un inicio de temporada, siendo el goleador que el equipo necesita. Su sola presencia obliga a los defensas rivales a tener que marcarle, dejando en muchas ocasiones libres a sus compañeros de ataque. Si los Red Bulls quieren legar a la final, el camino está claramente en los goles del delantero inglés.

El conjunto ‘taurino’ pierde para esta vuelta de semifinales a dos jugadores que han sido muy importantes en el inicio de la temporada. Se trata de Alex Muyl que será baja a causa de acumulación de amarilla, mientras que Aurelien Collin también se pierde el partido por la roja directa que vio en la ida.

Unas ‘Chivas’ indomables

Las ‘Chivas Rayadas’ de Guadalajara están ante una oportunidad de oro para lograr el pase a una final de la máxima competición intercontinental a nivel de clubes, algo que no logra desde hace muchos años. Llegan con ventaja de un gol a este enfrentamiento, pero no pueden confiarse, después de la imagen dada en los últimos minutos. A esto además hay que añadirle que el conjunto de Jalisco no realiza buenos partidos como visitante. Por lo tanto, será de vital importancia el planteamiento con el que salgan a jugar al Red Bull Arena.

El partido va a ser muy difícil. Son conocedores del potencial de su rival y más después de lo visto en la ida. Con un jugador más, los neoyorkinos estuvieron a punto de empatarles el resultado debido al bajón de juego que tuvieron. Es ahí en donde Almeyda debe poner cartas en el asunto. El entrenador argentino es el artífice de que las ‘Chivas’ estén llegando tan lejos en esta competición. Y es aquí en donde la importancia del planteamiento que prepare el entrenador sea vital para lograr el objetivo. Los mexicanos tienen en sus propias manos conseguir el pase, ¿lo lograrán?

El último partido disputado como visitante no dejó un buen recuerdo en el conjunto mexicano. Fue en la ida de los cuartos de final y en ese encuentro cayeron derrotados ante Seattle Sounders por un gol a cero, aunque una gran actuación en la vuelta consiguió darles el pase a la ronda en la que se encuentran ahora. De ese partido deberán aprender de sus errores si quieren lograr el definitivo pase la final de la CONCAChampions.

En este encuentro, volverá a ser primordial la actuación de Rodolfo Pizarro. El extremo mexicano es de lo poco que se está salvando en esta mala temporada de las ‘Chivas’. Cuando el jugador falla, el equipo se resiente. De ahí que su participación sea vital. Es el máximo goleador del equipo y el mayor generador de acciones de peligro.

El equipo mexicano cuenta en este partido con varias bajas, debido a diversos avatares. A los lesionados de la rodilla como Jesús Sánchez y Alan Cervantes, y Hedgardo Marín; hay que sumarle la anunciada de Jair Pereira, que fue suspendido por el Comité para los dos siguientes partidos, debido a un agresión a un rival en el encuentro de ida.

Sin precedentes oficiales

Sólo existe un precedente pero hay que remontarse al año 2011, en plena preparación de la temporada. Fue un amistoso en el que los mexicanos ejercieron como local y se llevaron la victoria por un ajustado marcador de 3-2.

Claro es que el si atendemos a los datos oficiales, sólo ha habido un enfrentamiento en competición oficial, y ese se dio en la pasada semana con el resultado ya conocido de victoria a favor de los mexicanos.

