Once de la MLS 2018. Semana 6. Protagonismo para las goleadas

La sexta semana de la Major League Soccer 2018 ha dejado varios nombres propios, en donde un equipo ha sido el claro protagonista. Después de las buenas jornadas que lleva realizando, la goleada que endosó a su rival en la última semana

En esta jornada, las selecciones para este once estuvieron decantadas en tres equipos. La gran mayoría de los seleccionados, siete de once, pertenecen a estos equipos. El conjunto que más futbolistas aporta es el New England Revolution con tres representantes (Andrew Farrell, Diego Fagundez y Wilfried Zahibo). Tras ellos, Atlanta United FC y Sporting Kansas City colocaron a dos jugadores cada uno.

Con respecto a otras semanas, dos jugadores repiten selección en esta jornada. Ambos son los centrocampistas Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) y Julian Gressel (Atlanta United FC).

En cuanto a las cifras anotadoras, seis han sido los goles y cuatro las asistencias que se han acumulado en la semana. Cabe resaltar que no hubo ninguno de los futbolistas que consiguiese anotar un doblete o un ‘hat-trick’.

Tim Melia consiguió bajar a la tierra al Galaxy

Entre los seleccionado, destaca la participación de Tim Melia. El portero de Sporting Kansas City fue elegido como el Audi Player Spotlight, después de realizar una gran actuación en la victoria de su equipo ante Los Angeles Galaxy. El guardameta fue el salvador de su equipo y gracias a sus parada, los ‘Wizards’ consiguieron los tres puntos como visitante. Melia acumuló 1.119 puntos en el partido, el mejor de la semana. Sus cinco paradas le dieron 225 puntos, a los que hay que sumarle 182 puntos interceptar balones en el interior del área.

El entrenador de la semana fue Gerardo Martino. El argentino consiguió una de sus mejores victorias de la competición, después de plantear un partido en el que supo aprovechar las ocasiones que tuvo a la contra y a dejar a su rival sin posibilidades de crearle acciones de peligro.

Once de la Semana

Tim Melia. Se ha consolidado como una de las referencias bajo palos en la Major League Soccer. Seguro, solvente y ágil. Tres adjetivos que describen a la perfección su buen hacer defendiendo la meta. En el choque ante LA Galaxy, además de aliarse con la fortuna (los galácticos enviaron tres balones a la madera), demostró haber alcanzado su madurez futbolística. Cerró la persiana y nadie fue capaz de profanar su portería. Qué se lo pregunten a 'Ibra'…

Andrew Farrell. El lateral de los ‘Revs’ consiguió hacer historia en la MLS anotando el primer gol de su carrera. Aprovechó el jugador de más que tuvo su equipo durante gran parte del partido y de manera constante se presentó en el ataque, acumulando jugadores para así crear superioridad.

Michael Parkhurst. Con una defensa llena de ausencias, el veterano capitán de Atlanta dirigió a su equipo para no conceder ninguna ocasión al rival. Estuvo muy atento a las macas y dominó todas las facetas defensivas del juego. Tuvo un papel importante en ayudar a una promesa como Robinson en su primer partido en la MLS.

Bastian Schweinsteiger. El futbolista alemán repite presencia en este once de manera consecutiva, después de demostrar un repertorio de juego que le llevó a participar en varias posiciones, cumpliendo en todas ellas con solvencia. En la primera mitad se posicionó como libre, apoyando en la línea defensiva para ayudar en la salida de balón y en la segunda parte tuvo mayor presencia en al ataque, jugando como mediapunta.

Brooks Lennon. El joven extreme se está amoldando a la perfección a la posición de lateral derecho. En apenas un par de partidos disputados en este puesto ha demostrado una gran sacrificio defensivo, además de seguir teniendo un impacto importante en las acciones ofensivas.

Diego Fagundez. El atacante está siendo una de las figures del resurgir de New England. En esta semana tuvo un papel importante con su equipo, abriendo el marcador y dando la asistencia en otro de los goles. A pesar de partir desde la banda, su aparición por todas las zonas del ataque, permitió crear espacios que fueron aprovechados por sus compañeros.

Alejandro Bedoya. El internacional estadounidense y capitán de Philadelphia Union lideró a su equipo desde el centro del campo, seguro con el balón, pilar fundamental para el juego posesión del equipo con más del noventa por ciento de acierto en el pase y demostrando la llegada al área que posee, haciendo el tanto del empate que valió al conjunto de Pensylvannia para salvar un punto en su feudo.

Wilfried Zahibo. El mediocentro defensivo demostró en esta semana que lo suyo no sólo es destruir el juego del rival. La superioridad creada en el centro del campo al quedarse su rival con un jugador menos en esta zona del campo le permitió poder sumar en el ataque. Tanto fue así que sumó un gol y una asistencia para la victoria.

atlutd.com

Julian Gressel. El polivalente jugador alemán está completando un gran inicio de temporada, convirtiéndose en el mejor jugador del equipo y un salvavidas para el entrenador. Se ha amoldado a la perfección al puesto de carroñero, dándole al equipo una gran profundidad en el ataque y consistencia en la defensa. En esta semana también aportó un gol y una asistencia para la goleada de su equipo.

Dom Dwyer. Suyo fue el gol de la victoria de Orlando City, llevando la apoteosis a las gradas de un estadio que parecía sumido en una pesadilla. Con un espectacular movimiento se deshizo de us marcador y consiguió poner en el marcador el gol de la remontada.

Johnny Russell. El atacante escocés de Sporting Kansas City cuajó uno de sus mejores partidos desde que milita en la Major League Soccer. Su gol, al más puro estilo maradoniano, dejando literalmente sentados a Cole y a Steres, silenció al StubHub Center y situó a su equipo en lo más alto de la Conferencia Oeste.