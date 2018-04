Eliseu, en la puerta de salida del Benfica

Google Plus

En un intento final de salvar la temporada, el Benfica continúa centrándose en la Liga NOS alejado de toda polémica y rumores. Los encarnados son líderes del campeonato portugués con un punto de ventaja sobre el Porto. Además, se avecina un Clássico decisivo esta próxima jornada que podría determinar el vencedor de la competición doméstica.

Aún así, la dirección deportiva del Benfica comienza a confeccionar la plantilla de las águilas de cara a la próxima temporada y todo apunta a que en esa lista de jugadores no estará Eliseu. El lateral zurdo, sin apenas protagonismo, no cuenta para Rui Vitória y según el diario portugués O Jogo, el futbolista ya tendría decidida su marcha.

Los números hablan por sí solos. Cinco competiciones ha disputado el Benfica a lo largo de esta temporada y Eliseu sólo ha disputado doce partidos. En la Liga Portuguesa, el ex del Málaga no tiene minutos desde el pasado mes de noviembre y el último partido que disputó fue el 29 de diciembre en el empate contra el Vitória de Setúbal en la Taça da Liga (2-2). De resto, el jugador no ha jugado un sólo encuentro en este 2018.

Eliseu apenas ha contado esta temporada para Rui Vitória

A sus 34 años, Eliseu está viviendo sus últimos años como futbolista profesional y esta temporada la falta de minutos viene motivada por dos factores. El primero, el apartado físico. Las lesiones musculares le tuvieron apartado de los terrenos de juego durante el mes de octubre. El segundo, la gran temporada que está realizando su compañero Grimaldo. El defensor español se está consagrando como el mejor lateral zurdo del campeonato y es indiscutible para Rui Vitória.

Desde la cantera encarnada, el joven Pedro Amaral viene pisando fuerte en el Benfica B, jugándolo prácticamente todo a las órdenes de Hélder Cristóvão. Tampoco se descarta que la dirección deportiva acuda al mercado de traspasos en verano, pero desde la prensa lusa se apunta a que el cuadro de las águilas apostará por el filial a la hora de reforzar el lateral zurdo.

En cuanto al futuro de Eliseu, no se descarta que el jugador decida regresar al Málaga ahora que el cuadro andaluz tiene pie y medio en Segunda División. El equipo malacitano es donde más partidos ha jugado y un jugador de su experiencia podría ser determinante en la categoría de plata del fútbol español.