Danny Welbeck: “Mi cabeza está en el siguiente partido, lo que venga con el Mundial ya llegará”

Uno de los que siempre aprovecha las oportunidades en el Arsenal es Danny Welbeck. Mermado una y otra vez por las constantes lesiones que sufre, el delantero inglés se está haciendo un hueco a base de buen rendimiento. Desde luego, no lo tenía nada fácil, pues por delante tiene dos jugadores de talla mundial como Aubameyang y Lacazette, además de Mkhitaryan, que también se desenvuelve por ese perfil izquierdo que acostumbra a ocupar el internacional por Inglaterra. Ante el Southampton volvió a dejar una buena muestra de su calidad, participando en los tres goles que anotó su equipo. Dos fueron apuntados a su estadística particular, mientras que el tercero fuera una asistencia al jugador gabonés.

"Sé que tengo oportunidades delante de la portería y no puedo fallar"

Tras el encuentro se mostró “feliz” por ayudar a su equipo a conseguir el triunfo: “Estoy contento por conseguir los goles, pero con estos jugadores es fácil también conseguir asistencias”. Cerca estuvo también su hat-trick, pues falló un gol a puerta vacía en un remate que, eso sí, no era nada cómodo: “Sé que tengo oportunidades delante de la portería y no puedo fallar. Ha habido una con Wilshere en la que estaba un poco lejos, traté de estirar la pierna pero no llegué. Al final conseguí el gol que le dio los tres puntos al equipo y estoy satisfecho con eso”.

De cara a este final de temporada y a una lista de convocados para el Mundial que no está del todo resuelta, Welbeck no se mete prisa: “Mi cabeza está en el siguiente partido, lo que venga con el Mundial ya llegará, yo no elijo el equipo. Ahora lo importante es la UEFA Europa League, que va a ser un duelo difícil a pesar de haber ganado el primer partido en casa”. Con ganas de participar en ese choque, el inglés puede terminar la temporada por todo lo alto, algo que habrá que ver si es suficiente para llamar la atención de Gareth Southgate.